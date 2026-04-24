Doznajte što vas očekuje ovog petka 24. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Divlje pčele
RTL 20:15
Domazet ne želi opet bježati od svoje prošlosti, iako mu je general Badurina ušao u trag. Nakon što mu Stipan kaže da ju je vidio kod provalije, Jakov optužuje Teodoru da je imala veze s Katinom nesrećom. Iako je konačna presuda donesena, Katarina se još ne želi predati.
La Promesa
HRT 1 13:20
Pobuna protiv markiza De Aguinage pogodi obitelj Luján, radnici traže uvjete slične onima na La Promesi. Alonso zahtijeva da Manuel odustane od odlaska iz zrakoplovne tvrtke.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Burgessov povjerljivi doušnik otkriva da je počinjeno ubojstvo, u što Burgess ne vjeruje, no Upton istražuje i otkriva tijelo, koje na kraju otkriva lanac prostitucije.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Budući da je “Kuća časti” puna gostiju, Matija s Cvitom privremeno odlazi kod Lare, a tamo stvari pođu po zlu. Martinova ogorčenost ne jenjava i među mještanima širi vijest da je došao trenutak da muškarci ponovno očvrsnu. Goran je u sedmom nebu.
Crno more
NOVA TV 18:05
Na sastanku koji bi mogao odlučiti budućnost Furtuna Çaya, stare prijetnje, skriveni interesi i osobni obračuni izlaze na površinu. Oruç i Şerif staju jedan nasuprot drugom u borbi za prevlast, a presudna riječ dolazi od onih od kojih to nitko ne očekuje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+