Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet ne želi opet bježati od svoje prošlosti, iako mu je general Badurina ušao u trag. Nakon što mu Stipan kaže da ju je vidio kod provalije, Jakov optužuje Teodoru da je imala veze s Katinom nesrećom. Iako je konačna presuda donesena, Katarina se još ne želi predati.

La Promesa

HRT 1 13:20

Pobuna protiv markiza De Aguinage pogodi obitelj Luján, radnici traže uvjete slične onima na La Promesi. Alonso zahtijeva da Manuel odustane od odlaska iz zrakoplovne tvrtke.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Burgessov povjerljivi doušnik otkriva da je počinjeno ubojstvo, u što Burgess ne vjeruje, no Upton istražuje i otkriva tijelo, koje na kraju otkriva lanac prostitucije.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Budući da je “Kuća časti” puna gostiju, Matija s Cvitom privremeno odlazi kod Lare, a tamo stvari pođu po zlu. Martinova ogorčenost ne jenjava i među mještanima širi vijest da je došao trenutak da muškarci ponovno očvrsnu. Goran je u sedmom nebu.

Crno more

NOVA TV 18:05

Na sastanku koji bi mogao odlučiti budućnost Furtuna Çaya, stare prijetnje, skriveni interesi i osobni obračuni izlaze na površinu. Oruç i Şerif staju jedan nasuprot drugom u borbi za prevlast, a presudna riječ dolazi od onih od kojih to nitko ne očekuje.