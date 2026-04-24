DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Piše 24sata,
Doznajte što vas očekuje ovog petka 24. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...

Admiral

Divlje pčele 

RTL 20:15

Domazet ne želi opet bježati od svoje prošlosti, iako mu je general Badurina ušao u trag. Nakon što mu Stipan kaže da ju je vidio kod provalije, Jakov optužuje Teodoru da je imala veze s Katinom nesrećom. Iako je konačna presuda donesena, Katarina se još ne želi predati.

La Promesa 

HRT 1 13:20

Pobuna protiv markiza De Aguinage pogodi obitelj Luján, radnici traže uvjete slične onima na La Promesi. Alonso zahtijeva da Manuel odustane od odlaska iz zrakoplovne tvrtke.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Burgessov povjerljivi doušnik otkriva da je počinjeno ubojstvo, u što Burgess ne vjeruje, no Upton istražuje i otkriva tijelo, koje na kraju otkriva lanac prostitucije.

Chicago P.D. - Season 5
Kumovi 

NOVA TV 20:25

Budući da je “Kuća časti” puna gostiju, Matija s Cvitom privremeno odlazi kod Lare, a tamo stvari pođu po zlu. Martinova ogorčenost ne jenjava i među mještanima širi vijest da je došao trenutak da muškarci ponovno očvrsnu. Goran je u sedmom nebu.

Crno more 

NOVA TV 18:05

Na sastanku koji bi mogao odlučiti budućnost Furtuna Çaya, stare prijetnje, skriveni interesi i osobni obračuni izlaze na površinu. Oruç i Şerif staju jedan nasuprot drugom u borbi za prevlast, a presudna riječ dolazi od onih od kojih to nitko ne očekuje.

Maja o vezi sa Šimom: Godine nisu problem nego centimetri
Ljubav bez pravila

Maja o vezi sa Šimom: Godine nisu problem nego centimetri

Maja Šuput otkrila je što ju je osvojilo kod Šime Eleza i kako im veza funkcionira
Omiljeni voditelj Petar Pereža nakon 20 godina odlazi s Nove TV: Evo gdje ćete ga gledati
VELIKI TRANSFER

Omiljeni voditelj Petar Pereža nakon 20 godina odlazi s Nove TV: Evo gdje ćete ga gledati

RTL Hrvatska s ponosom potvrđuje da se redakciji informativnog programa pridružuje Petar Pereža, jedan od najiskusnijih i najcjenjenijih televizijskih urednika i voditelja u zemlji
EKSKLUZIVNO Čitatelj 24sata iz Londona snimio Micka Jaggera sa sinom: 'Ne mogu vjerovati!'
IMAMO I VIDEO!

EKSKLUZIVNO Čitatelj 24sata iz Londona snimio Micka Jaggera sa sinom: 'Ne mogu vjerovati!'

Na putu od zračne luke do hotela naš je čitatelj iz taksija ugledao legendarnog frontmena The Rolling Stonesa sa sinom, a u London je doputovao zbog koncerta Crvene jabuke

