Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ove srijede 19. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina dozna što se događa između Cvite i Vukasova najmlađeg sina. Ivica čuje razgovor Badurine i Sikirice te ostane šokiran shvativši koga oni sumnjiče za ubojstvo Josipa. Na školskoj priredbi Šušnjara iznosi obavijest koja će utjecati na budućnost Vrila.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel je duboko potišten dok se sjeća Jane. María Fernández ne može više i onesvijesti se. Alonso zamoli Ángelu da nagovori Leocadiju da ostane na La Promesi.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Provalnici su pustili plin i tako onesvijestili žrtve. Istraga se pretvara u slučaj silovanja. Kad čikaška policija pomisli da su uhvatili jednog od osumnjičenika, događa se još jedna provala u kuću i žena je silovana. I dok Lindsay ispituje žrtvu, upadnu u zamku i oteta je.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Zrinka je zbunjena nakon susreta s Crnim. Razgovara s Nikom i shvaća da bi trebala upotrijebiti toplo-hladnu tehniku kako bi zavela Crnog. Ivana odlazi u obiteljsku vikendicu Šimata, gdje shvaća da neće imati odmor iz snova. Željka bezuspješno pokušava odgovoriti Divnu od prodaje stana. Mulja Divnu i radi sve što može da odbije potencijalne kupce.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

U blizini Splita dogodila se nesreća. Doktoricu obavještavaju kako je osoba koja je poginula u nesreći donor i kompatibilna s Markom Šankom. Marka pripremaju za operaciju i iz Splita dolazi bubreg i splitski tim liječnika kako bi napravili transplantaciju. Svi napeto iščekuju kraj operacije. Hoće li Marko preživjeti? Stanislav napokon prepozna Nataliju te joj odluči prići.

Cacau

HRT1 12:30

Júlia optuži Lalá za požar u Jaimeovoj kući i pljusne je. Kaže da je Martim u teškom stanju u bolnici. Jaime u bijesu zgrabi Lalá za vrat. Salomão priskoči i oslobodi je. Lalá prijeti tužbama. Jaime njoj prijeti smrću ako Martim ne preživi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
'GRAD - TO STE VI'

Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...

Popularni glazbenik svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševio emotivnom objavom povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
Zagrebački restoran umornim vatrogascima kod Vjesnika dostavio 50 porcija hrane
VELIKO SRCE

Zagrebački restoran umornim vatrogascima kod Vjesnika dostavio 50 porcija hrane

Iz zagrebačkog restorana Spud Bud zapitali su se jesu li vrijedni vatrogasci koji su cijelu noć gasili požar na Vjesniku išta jeli, pa su im pripremili topli obrok. 'Ako možeš pomoći, pomozi', rekao je vlasnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025