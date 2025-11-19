Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina dozna što se događa između Cvite i Vukasova najmlađeg sina. Ivica čuje razgovor Badurine i Sikirice te ostane šokiran shvativši koga oni sumnjiče za ubojstvo Josipa. Na školskoj priredbi Šušnjara iznosi obavijest koja će utjecati na budućnost Vrila.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Manuel je duboko potišten dok se sjeća Jane. María Fernández ne može više i onesvijesti se. Alonso zamoli Ángelu da nagovori Leocadiju da ostane na La Promesi.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Provalnici su pustili plin i tako onesvijestili žrtve. Istraga se pretvara u slučaj silovanja. Kad čikaška policija pomisli da su uhvatili jednog od osumnjičenika, događa se još jedna provala u kuću i žena je silovana. I dok Lindsay ispituje žrtvu, upadnu u zamku i oteta je.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Zrinka je zbunjena nakon susreta s Crnim. Razgovara s Nikom i shvaća da bi trebala upotrijebiti toplo-hladnu tehniku kako bi zavela Crnog. Ivana odlazi u obiteljsku vikendicu Šimata, gdje shvaća da neće imati odmor iz snova. Željka bezuspješno pokušava odgovoriti Divnu od prodaje stana. Mulja Divnu i radi sve što može da odbije potencijalne kupce.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

U blizini Splita dogodila se nesreća. Doktoricu obavještavaju kako je osoba koja je poginula u nesreći donor i kompatibilna s Markom Šankom. Marka pripremaju za operaciju i iz Splita dolazi bubreg i splitski tim liječnika kako bi napravili transplantaciju. Svi napeto iščekuju kraj operacije. Hoće li Marko preživjeti? Stanislav napokon prepozna Nataliju te joj odluči prići.

Cacau

HRT1 12:30

Júlia optuži Lalá za požar u Jaimeovoj kući i pljusne je. Kaže da je Martim u teškom stanju u bolnici. Jaime u bijesu zgrabi Lalá za vrat. Salomão priskoči i oslobodi je. Lalá prijeti tužbama. Jaime njoj prijeti smrću ako Martim ne preživi.