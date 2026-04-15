Doznajte što vas očekuje ove srijede 15. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Divlje pčele
RTL 20:15
Rajka se pokuša približiti Čavki i udaljiti ga od Ante. Vice traži miraz od Ante, no on mu predloži da je najbolje da se vrati u Čile. Nastavlja se brakorazvodna drama između Jakova i Teodore.
La Promesa
HRT1 13:20
Simona i Toño se pomire, ali samo zato što je Enora to zamolila Toña. Angela ode kupiti kartu za Švicarsku. Manuel odluči prodati svoj dio tvrtke Pedru Farréu.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim pronalazi ženu zatočenu u brodskom kontejneru koja odbija reći tko ju je zatočio. Video postane viralan i tim shvati da postoji i drugi talac.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Anđela toliko ugnjavi Martina da on predloži da pozovu “novu djevojku” na večeru. Ruža je sve opuštenija pred Bracom, a pred Goranom možda i više, što Braci ne sjeda najbolje te se čini kao da Braco pokazuje znakove ljubomore.
Crno more
NOVA TV 18:10
SRIJEDA Napetosti između Koçarija i Furtuna ne jenjavaju, a stare tajne sve su bliže razotkrivanju. Kad Adil zatekne Eleni među Furtunalijama, postaje jasno da se događa nešto ozbiljno.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
SRIJEDA Isabel se suočava s bolešću, ali najviše je bole optužbe nakon što se otkrije da je Albertova majka. Odlazi sinu i prizna mu da je njegova majka. On je odbaci.
