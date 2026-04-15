Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Divlje pčele

RTL 20:15

Rajka se pokuša približiti Čavki i udaljiti ga od Ante. Vice traži miraz od Ante, no on mu predloži da je najbolje da se vrati u Čile. Nastavlja se brakorazvodna drama između Jakova i Teodore.

La Promesa

HRT1 13:20

Simona i Toño se pomire, ali samo zato što je Enora to zamolila Toña. Angela ode kupiti kartu za Švicarsku. Manuel odluči prodati svoj dio tvrtke Pedru Farréu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim pronalazi ženu zatočenu u brodskom kontejneru koja odbija reći tko ju je zatočio. Video postane viralan i tim shvati da postoji i drugi talac.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Anđela toliko ugnjavi Martina da on predloži da pozovu “novu djevojku” na večeru. Ruža je sve opuštenija pred Bracom, a pred Goranom možda i više, što Braci ne sjeda najbolje te se čini kao da Braco pokazuje znakove ljubomore.

Crno more

NOVA TV 18:10

SRIJEDA Napetosti između Koçarija i Furtuna ne jenjavaju, a stare tajne sve su bliže razotkrivanju. Kad Adil zatekne Eleni među Furtunalijama, postaje jasno da se događa nešto ozbiljno.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

SRIJEDA Isabel se suočava s bolešću, ali najviše je bole optužbe nakon što se otkrije da je Albertova majka. Odlazi sinu i prizna mu da je njegova majka. On je odbaci.