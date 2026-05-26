Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
Antine optužbe pred sudom mijenjaju tijek Katina suđenja. Neočekivano svjedočenje Cvite možda će okrenuti stvari u Katinu korist, ali i zauvijek promijeniti njezin odnos s Vukasima.
La Promesa
HRT1 13:20
Curro nagovori Angelu da zamoli Lorenza za pomoć i on pristane nabaviti serum koji bi Petri mogao spasiti život. Vera potajno od posjetiti oca.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim je u potrazi za serijskim silovateljem koji je ostavio jako malo dokaza. Zamjenik nadzornika Miller inzistira da policijski posao tim obavlja po pravilima, a Voight se opet pokušava oduprijeti svojim uobičajenim sklonostima.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Luce namjerava tužiti medije zbog klevete, ali putem prema Splitu shvati da je postala viralna i predmet sprdnje. Martin i dalje ima internetskih problema, a služba za korisnike mu ne pomaže. Revoltiran, odluči goniti pravdu u županiji.
Crno more
NOVA TV 18:10
Esme otkriva da je i Zarife umiješana u prodaju djece. Eleni potajno odluči napraviti vlastiti DNK test, a zatim kreće u opasnu igru kako bi natjerala Oruça da prizna istinu. Njezini planovi ga izbace iz ravnoteže, a Oruç se sve teže nosi s osjećajima koje prema njoj razvija.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Enrique predbaci sestri zbog mogućih financijskih gubitaka u Velvetu. Margarita potvrdi Pilar da je odlučila dati otkaz u Velvetu.
