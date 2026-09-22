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Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Piše 24sata,
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Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje u utorak, 22. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Kumovi

NOVA TV 20:25

Anđela se vraća iz Hercegovine i shvaća da je Zvone stavio ključ u bravu i ne želi je pustiti u kuću. Goran odlazi na zamjenu u Split i oprašta se s dragim ljudima.

Foto: NOVA TV

La promesa

HRT 1 13:22

Manuel čestita Maríji Fernández na trudnoći i ponudi joj pomoć. Glavna sluškinja pronađe pismo adresirano na majordoma koje je napisala Mercedes del Amor. Toño i Enora napokon kažu romantično “uzimam” pred svojim najmilijima.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Boden razmišlja napustiti 51. postaju i postati zamjenik načelnika okruga. Nakon što je vatrogasnoj postaji otkrio zaruke, Severide zamoli Caseya da mu bude kum. Brett pak izbjegava Caseya nakon što joj je on otkrio što osjeća prema njoj.

Foto: promo

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Ljilja i Lana su krenule na vikend izlet, ali im se pokvari automobil i prisiljene su spavati u obližnjem hotelu, koji je u potpunosti popunjen. Korina i Milena dolaze u hotel na dugoočekivani wellness, a za njima i Lana i Ljilja.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi 

HRT1 12:25

Luísa razgovara s Marijom Paulom i prizna da svaki dan osjeća krivnju što je godinama vjerovala Zéu. Zakune se Miguelovoj majci da će Zé platiti za sve zlo koje je počinio.

Foto: tv profil

San snova

RTL2 13:00

Kristina okrene situaciju u svoju korist, a Bubalo i Zvonimir primaju samo loše vijesti. Mirko dobiva novog cimera Dadu, koji mu se bezuspješno pokušava svidjeti. Mateo i Karlo još uvijek su u svađi.

Foto: promo

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