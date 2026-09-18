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DNEVNI PREGLED

Evo što će se u petak događati u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će se u petak događati u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje ovog petka, 18. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

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NOVA TV 21:20

Dok pritisak na Serhata ne prestaje, Ayten komplicira situaciju prijavom sebe i Kenana. Kenan nema namjeru predati se vlastima te odlučuje iskoristiti Melek u planu da otme Yıldız, no pritom bi mogao izazvati Serhatovu reakciju koja će ga skupo stajati.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Catarina dolazi kući s Luísom i Miguelom. Ne može shvatiti jesu li oni par ili nisu. Kad upita Miguela hoće li živjeti s njima, on se zbuni, a Luísa odgovori umjesto njega da im to nije u planu.

Foto: tv profil

La promesa

HRT1 13:20

María i Carlo se ne mogu složiti tko je koga poljubio. Alonso i Manuel se posvađaju oko Leocadijine budućnosti na La Promesi. Leocadia je ogorčena zbog Lorenzova ogovaranja.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Postaja odgovara na poziv u pomoć zbog požara u kući koji se brzo proširuje preko namještaja koji brzo gori. Hermann otkriva da je proizvođač namještaja tvornica u kojoj je Otis izgubio život na dužnosti.

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

San Snova

RTL 13:00

Sonja i Bubalo ne ustručavaju se ni pred čim kako bi pridobili Jeru. I dok klubovi kreću u borbu za nogometni savez, u Croatiji napetosti između Alena i Dizela rastu. Kristina i Dado neočekivano postaju partneri dok se Tonka privikava na samački život u gradu.

Foto: RTL

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