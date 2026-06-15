Evo što će se večeras događati u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Nakon bolnog gubitka djeteta, Kaya i Zerrin pokušavaju pronaći snagu jedno u drugome i zajedno prebroditi najteže trenutke. Dok Zerrin donosi konačnu odluku da se rastane od Demira, Kaya joj obećava da će zajedno zaliječiti sve rane i izgraditi novu budućnost. Istodobno Alya i Cihan pronalaze kratki predah od svih problema koji ih okružuju te u toploj i opuštenoj atmosferi provode večer koja ih dodatno zbližava.

No mir ne traje dugo. Boran sve više pokušava vratiti Denizovu naklonost i učvrstiti svoje mjesto u njegovu životu, dok Alya jasno daje do znanja da će njezin sin, bez obzira na sve, uvijek pripadati uz nju. Napetosti dodatno rastu kada Deniz ponovno pokazuje koliko je vezan uz Cihana, što kod Borana izaziva novu dozu ljubomore i frustracije.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu obje obitelji okupljaju se na posljednjem ispraćaju Kaye i Zerrinina nerođenog djeteta. Dok tuga još uvijek ne jenjava, Demir odbija prihvatiti Zerrininu odluku i ponovno pokušava silom preuzeti kontrolu nad njezinim životom. Sukob ubrzo prerasta u otvoreni obračun, a Kaya kreće u osvetnički pohod koji prijeti dovesti do tragedije. U trenutku kada se čini da više nema povratka, Alya donosi odluku koja bi mogla promijeniti sudbinu svih uključenih. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!