Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas ovog ponedjeljka, 18. svibnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što dozna istinu o Petrovoj smrti, Jakov ostaje podrška Katarini. Zora ne može izdržati i odlazi vidjeti svog sina u kuću Vukasa. Cvita postupno prihvaća dijete kao svoje, na Nikolino veliko olakšanje.

La Promesa 

HRT1 13:20

Petrino je zdravlje kritično. Alonso pokuša spriječiti Adriana da ode i odvede njegovu unučad. Manuel se pokuša pomiriti s Toñom. Posluga se pobuni protiv Cristóbalova sustava kažnjavanja.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton i Halstead odlaze zaustaviti oružanu pljačku u poslovnici u kojoj se unovčuju čekovi. Slučaj se pretvara u ubojstvo nakon što žrtva premine u bolnici.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Rastu napetosti kako se bliži dan bitke za skrbništvo između Matije i Martina. Šank uz pomoć Gorana pokuša nespretno pomiriti Milicu i Martina, ali ne uspije pa pod stresom počne pijuckati. Jadranki je prvi radni dan na štandu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil uspijeva spasiti Emininu bebu, a Eleni i Oruç u posljednji trenutak vraćaju Emine u život nakon što je pronađu İso i Fadime. Dok se Emine oporavlja u bolnici, Adil i Esme brinu se o njezinoj bebi.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Valeria manipulira Valentínom i obeća mu nastavak njihova dogovora te poriče da je zaručena. Snima selfie s njim i objavljuje ga na društvenim mrežama.

