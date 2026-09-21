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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Kumovi

NOVA TV 20:25

Goran saznaje da je Perić nestao, a on dobiva kratkoročni premještaj u Split kao zamjena nestalom kolegi. Anđela odlazi s Grabovcem poslovno u Hercegovinu, ali ugane nogu i nepredviđeno ostane noćiti kod njega.

La promesa

HRT 1 13:22

Foto: HRT

Julieta i Manuel prave se da se ne poznaju. Lorenzo plane jer je Ángela dala svoju vjenčanicu Enori i namjerava pokrenuti nebo i zemlju kako bi spriječio da Curro postane barun.

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Severideova profesionalna prošlost ponovno ga sustiže tijekom intervencije na požaru kuće koji je uzrokovao neispravan hladnjak. Dok je Herrmann na obiteljskom odmoru, Casey otkriva da je njegova privremena zamjena muškarac s kojim se Brett viđa.

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Foto: NOVA TV

Vito odlazi s Josipom, Brunom i Rajkom na druženj uz pecanje. Po dolasku na jezero, Vito shvaća da se radi o mjestu gdje je potopljen Gogijev automobil. Milena i Korina se zbližavaju dok čekaju na odmorištu na koju slučajno dolaze i Lana i Ljilja.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:25

Zé odlazi Joãu kako bi ga zamolio da mu doveze neku robu iz JAR-a, ali ne otrkiva mu da je to droga. João odbije, a Zé prijeti da će njegovoj obitelji pokazati snimku Sofijine smrti. Afonso sve čuje i prestravi se.

San snova

RTL2 13:00

Bubalo ne uspijeva zataškati aferu i sve se polako raspada. Bubalo nastoji izbjeći najgore, a Alen ga savjetuje što napraviti, tj. što je najbolje za klub. Mirko i Dado pokreću zajednički posao.

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