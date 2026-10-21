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Evo što će u srijedu biti u vašim omiljenim sapunicama...

Piše 24sata,
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Evo što će u srijedu biti u vašim omiljenim sapunicama...
Foto: rtl
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Doznajte što vas očekuje u srijedu 21. listopada, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Kristina prizna Katarini i Franki da više ne može izdržati u zatvoru te da planira pobjeći. Jakov istražuje Krnetinu prošlost te u razgovoru s Ivicom i Feridom dozna za koga je Krneta radio.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

Kad Adriano, Samuel, Petra i Simona dođu na prezentaciju, Martina odustane od pripremljenoga govora i dirne upravni odbor Zaklade pričama o utočištu.

Foto: HRT

Zločinački umovi 

RTL 2 21:00 

Deset osoba nastrada u napadu plinom u prigradskom autobusu u Los Angelesu. Tim surađuje s uredom FBI-a kako bi utvrdio radi li se izoliranom slučaju ili terorističkom činu.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Ivki je pozlilo, a Vinko pritišće Stanislava da im kaže što se dogodilo i on u nemoći slaže da je Ivki netko prijetio. Vinko posumnja na Gelbove. Iva je zabrinuta za Bracu i sad ona želi tajnu vezu. Tomi rastopi Laru romantičnim danom pred povratak u Maroko. Grabovac uoči priliku da se osveti Zvoni i smjesti mu pritvor.

Foto: NOVA TV

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Vito sazna da je Boris pronašao jednu od njegovih manžeta, a Petra i Brunu snimi TV ekipa. Dominik zatekne Petra u nedjelu. Dominik ga ucijeni, u nadi da će utjecati na njega: ako mu bude pomogao oko obaveza u crkvi, neće reći Ivi što je napravio. Josip ne može mirovati po pitanju da Vito nije oženio Korinu. Traži pomoć od Vlaste, koja podrži njegovu ideju.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Helena objašnjava da ju je Fátima odbila priznati te da je spremna na DNK test. Luísa ne želi vjerovati u ovo što čuje. Miguel smatra da bi trebala promisliti o mogućnosti da je to možda istina.

Foto: tv profil

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