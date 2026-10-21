Doznajte što vas očekuje u srijedu 21. listopada, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će u srijedu biti u vašim omiljenim sapunicama...
Divlje pčele
RTL 20:15
Kristina prizna Katarini i Franki da više ne može izdržati u zatvoru te da planira pobjeći. Jakov istražuje Krnetinu prošlost te u razgovoru s Ivicom i Feridom dozna za koga je Krneta radio.
La promesa
HRT 1 13:20
Kad Adriano, Samuel, Petra i Simona dođu na prezentaciju, Martina odustane od pripremljenoga govora i dirne upravni odbor Zaklade pričama o utočištu.
Zločinački umovi
RTL 2 21:00
Deset osoba nastrada u napadu plinom u prigradskom autobusu u Los Angelesu. Tim surađuje s uredom FBI-a kako bi utvrdio radi li se izoliranom slučaju ili terorističkom činu.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Ivki je pozlilo, a Vinko pritišće Stanislava da im kaže što se dogodilo i on u nemoći slaže da je Ivki netko prijetio. Vinko posumnja na Gelbove. Iva je zabrinuta za Bracu i sad ona želi tajnu vezu. Tomi rastopi Laru romantičnim danom pred povratak u Maroko. Grabovac uoči priliku da se osveti Zvoni i smjesti mu pritvor.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:20
Vito sazna da je Boris pronašao jednu od njegovih manžeta, a Petra i Brunu snimi TV ekipa. Dominik zatekne Petra u nedjelu. Dominik ga ucijeni, u nadi da će utjecati na njega: ako mu bude pomogao oko obaveza u crkvi, neće reći Ivi što je napravio. Josip ne može mirovati po pitanju da Vito nije oženio Korinu. Traži pomoć od Vlaste, koja podrži njegovu ideju.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Helena objašnjava da ju je Fátima odbila priznati te da je spremna na DNK test. Luísa ne želi vjerovati u ovo što čuje. Miguel smatra da bi trebala promisliti o mogućnosti da je to možda istina.
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