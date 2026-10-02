Evo što će večeras biti u Divljim pčelama: Postoji poveznica između Krnete i obitelji Vukas!

Kata razgovara s Krnetom o napadu koji se dogodio, daje joj garanciju da se više ne mora bojati Eve. Kati je čudno što je Krneta stalno zove u uredu, a ubrzo se otkriva i poveznica između njega i obitelji Vukas. Otkriva se i njegov odnos s pokojnim Petrom.

Foto: rtl

Mirjana odlazi i traži Antu, a on se predomišlja pa ne diže ruku na ženu. Ona svoje grijehe priznaje šokiranom Marku. Zora želi pjevačku karijeru, a Marino joj želi pomoći.

Tereza i Rajka razgovaraju o Vici i njegovom nestanku, a Karmela i Jakov teško se nose s Ivičinom bolesti. U zatvoru Kata predvodi štrajk glađu.

Foto: rtl

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