Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Dok se Cihan i Alya pokušavaju držati za rijetke trenutke sreće usred svih problema koji ih okružuju, Sadakat donosi odluku koja bi mogla zauvijek promijeniti sudbinu njihove obitelji. Uvjerena da je Alyin odlazak jedini način da zaštiti svoje sinove i spriječi nove sukobe, počinje provoditi plan o kojem nitko ništa ne sluti.

Istovremeno, Nare započinje prvi radni dan kao ravnateljica bolnice. Njezin novi početak obilježava Yalçınov dolazak s buketom cvijeća, što kod Şahina izaziva nalet ljubomore i dovodi do neugodne rasprave pred okupljenima. U isto vrijeme, Demir prima vijest koja mu vraća nadu, a Zerrin saznaje šokantnu istinu o djetetu za koje je godinama vjerovala da ga je izgubila.

Foto: NOVA TV

Kako bi osigurala da joj nitko ne pokvari plan, Sadakat uklanja sve prepreke koje joj stoje na putu. Ümmü ostaje zaključana i odsječena od ostatka obitelji, a Deniz završava s Boranom, uvjeren da ga čeka bezazlen izlet. Kada Alya dozna da se događa nešto neobično, odmah kreće za sinom, no ubrzo shvaća da je upala u pažljivo pripremljenu zamku.

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