Meryem shvaća da namjerava napraviti test koji bi mogao otkriti istinu o Serhatovu podrijetlu i pokušava pronaći način da je zaustavi. Müjgan, međutim, vjeruje da bi rezultat mogao potpuno promijeniti Meryemin život
Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
Sadakat se približava Meryeminoj tajni, a Feyyazov napad završava tragedijom. Cihan priprema potez kojim želi konačno stati na kraj Feyyazu. Nakon što dozna za njegov plan, namjerava zajedno s policijom iskoristiti priliku da ga uhvate.
Uvjeren da bi Feyyazovim padom napokon mogli ostaviti prošlost iza sebe, Alyi obećava da više neće dopustiti da njegova prijetnja određuje njihov život.
Za to vrijeme Sadakat je sve bliže istini koju Meryem očajnički pokušava sačuvati. Meryem shvaća da namjerava napraviti test koji bi mogao otkriti istinu o Serhatovu podrijetlu i pokušava pronaći način da je zaustavi. Müjgan, međutim, vjeruje da bi rezultat mogao potpuno promijeniti Meryemin život ako se pokaže da je Serhat Cihanov sin. Dok napetost raste, u konaku se pripremaju i zaruke Pakize i Kadira nakon što Muzaffer dozna da su se namjeravali vjenčati bez njegova znanja. Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!
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