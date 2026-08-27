Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Sadakat se približava Meryeminoj tajni, a Feyyazov napad završava tragedijom. Cihan priprema potez kojim želi konačno stati na kraj Feyyazu. Nakon što dozna za njegov plan, namjerava zajedno s policijom iskoristiti priliku da ga uhvate.

Uvjeren da bi Feyyazovim padom napokon mogli ostaviti prošlost iza sebe, Alyi obećava da više neće dopustiti da njegova prijetnja određuje njihov život.

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Za to vrijeme Sadakat je sve bliže istini koju Meryem očajnički pokušava sačuvati. Meryem shvaća da namjerava napraviti test koji bi mogao otkriti istinu o Serhatovu podrijetlu i pokušava pronaći način da je zaustavi. Müjgan, međutim, vjeruje da bi rezultat mogao potpuno promijeniti Meryemin život ako se pokaže da je Serhat Cihanov sin. Dok napetost raste, u konaku se pripremaju i zaruke Pakize i Kadira nakon što Muzaffer dozna da su se namjeravali vjenčati bez njegova znanja. Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!