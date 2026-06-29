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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad': Napetost raste...

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad': Napetost raste...
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Foto: Nova TV

Serija 'Daleki grad' na rasporedu je od 20.15 na Novoj TV, a evo što će biti u novoj epizodi...

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Sadakatin prijedlog da sa sinom napusti zemlju ne izlazi Alyi iz glave. Sve više vjeruje da je bijeg jedini način da zaštiti Deniza od Boranove opsesije i spriječi novi sukob unutar obitelji Albora. Dok pokušava donijeti najtežu odluku u životu, bori se s osjećajem da bi odlaskom mogla izgubiti čovjeka kojeg voli.

Foto: Nova TV

U međuvremenu Zerrin skriva pravu istinu.. Premda je ponovno zagrlila svoje dijete, svjesna je da Demir i dalje drži sve konce u svojim rukama te da će za svaki novi susret morati platiti visoku cijenu. Kaya primjećuje da nešto skriva, ali ne uspijeva doprijeti do nje.

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Dok napetost u obitelji raste, Alya se u zastrašujućem snu suočava s najgorim mogućim ishodom. Uvjerena da je izgubila Deniza i Cihana, proživljava bolan rastanak koji je potpuno slama.

Foto: Nova TV

Kada se probudi, granica između sna i stvarnosti postaje sve tanja, a strah da bi njezina najveća noćna mora mogla postati stvarnost nikada nije bio veći. Nove dramatične trenutke turske hit serije „Daleki grad“ ne propustite od 20:15 na Novoj TV!

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