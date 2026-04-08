Evo što će večeras biti u seriji 'Kumovi': Anđela ima udvarača

Večeras u seriji 'Kumovi' Vesna se budi mamurna nakon burne noći u baru koju je provela s Anđelom kako bi se domogla Martinovog potpisa. I Anđela je mamurna pa ne može čuvati Lucinog Andriju.

Macani i Gotovci sve su bliže otvaranju OPG-a, no postoji jedan važan uvjet: ime „OPG Macan“ ne dolazi u obzir, pa se Aljoša boji kako će Vinko reagirati kada to sazna.

Goran odlazi u BiH po novu društvenu igru „Saraceni“, nesvjestan kakve će to posljedice imati. Ikica sve više pokazuje interes za Anđelu, dok ga Braco pokušava urazumiti i nagovoriti da je izbaci iz glave.

Braco u povratku od Grabovca shvati da u kombiju prevozi neku djevojku, s kojom nikako da ostane nasamo i sazna o čemu se radi. Tko je ona, i od koga se skriva, ne propustite u večerašnjoj epizodi serije Kumovi, od 20:15 na Novoj TV!