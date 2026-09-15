Evo što će večeras biti u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV

Druženje Harangi i Glamuzina sve više izmiče kontroli, a među okupljenima ubrzo izbijaju svađe. Ivo pred svima proziva Vitu zbog laži povezanih s automobilom, dok ga Korina nespretno pokušava izvući iz neugodne situacije i spriječiti da istina izađe na vidjelo.

U međuvremenu Lada dobiva poziv sa suda i doznaje da mora predočiti izvještaje iz općine. Milena joj pomaže prikupiti potrebnu dokumentaciju, nadajući se da će joj posao barem nakratko maknuti misli od unesrećenog Frane.

Foto: NOVA TV

S druge strane, Lana ne odustaje od potrage za Vitom i smišlja novi plan kako bi mu ušla u trag. Ukrade mobitel njegove majke Ksenije, nadajući se da će tako doznati gdje se Vito nalazi, te se namjerava pretvarati da je ona. Ljilja ostaje šokirana njezinim postupkom i upozorava je da je prešla sve granice, no Lana ne želi odustati.

- Moram saznati gdje je on, a od tebe i drugih nemam apsolutno nikakve koristi - poručuje joj.

Foto: NOVA TV

Ljilja tada odlučuje prekinuti njezin plan na radikalan način, te joj uzima mobitel i ubacuje ga u blender. Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!