ŠTO NAS ČEKA
Evo što će večeras biti u seriji 'U dobru i zlu': Petra očajna zbog Joce, a Lorena traži pomoć...
Petra je očajna nakon što je probdjela noć u bolnici. U strahu za Jocu moli Veljka da potraži pomoć od Ivane jer joj nitko ne može reći više o njegovom stanju.
Veljko je noć proveo u firmi, gdje ga ujutro pronalazi Željka.
- Daj, Veljko, pogledaj se na što ličiš, naroljao si se… - govori mu, na što joj on odgovara: 'Jesam, i opet ću. Što je tebe to briga'.
Nakon toga joj se povjeri, a Željka mu otkriva da je Nevenka zaprijetila otkazom suradnje.
U međuvremenu Jakov zove Lorenu s nepoznatog broja. Lorena sumnja u njegovu priču pa iz očaja odlazi do Crnog i moli ga da locira Jakova. Hoće li ga pronaći, ne propustite u novoj epizodi večeras od 20:15 na Novoj TV!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
