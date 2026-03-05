Obavijesti

Evo što ćemo danas gledati u Divljim pčelama: Nikola i Ante su Cvitu hitno odvezli u bolnicu!

Zora se osjeća loše, boli je trbuh, a ne osjeća se dobro ni Cvita! Nikola i Ante je odvode u bolnicu. Anka se mora pomiriti da ništa više nije isto, Zdravko odbija njezinu pomoć oko kampanje

Cvita i Luca rade i razgovaraju o svemu, prijateljice pričaju o situaciji s Krstom. Njihov razgovor prekida Cvitino stanje, osjeća se sve lošije. Rajka i Ante pričaju, a njihov odnos i dalje je nategnut. Mirjana i Kata se suočavaju, a Vice shvaća da mu je Tereza nevjerna. Toma je u agoniji zbog svega što je napravio.

Zora se osjeća loše, boli je trbuh, a ne osjeća se dobro ni Cvita! Nikola i Ante je odvode u bolnicu. Anka se mora pomiriti da ništa više nije isto, Zdravko odbija njezinu pomoć oko kampanje pa se njegova supruga konačno zauzima za sebe.

Kata se suočava sa Zorom i pokušava doznati istinu! 'Divlje pčele' ne propustite do 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo. 

