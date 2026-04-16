Evo što gledatelji kažu o finalu serije 'U dobru i zlu': 'Kraj je ubrzan, ali je bio predobar!'

U srijedu navečer na Novoj TV prikazana je finalna epizoda jedne od najgledanijih domaćih serija "U dobru i zlu". Ova napeta priča o dvostrukom životu, ljubavi, obitelji i skrivenim tajnama dobila je svoj završni rasplet koji su mnogi dugo čekali.

Sve je počelo prije dvije godine kada se serija počela emitirati na TV-u, a odmah je 'zapela za oko' gledateljima željnim dobre domaće serije. Gotovo 300 epizoda držalo ih je prikovane za male ekrane, sve do sinoć kada je emitirana i posljednja snimljena epizoda u kojoj su sve drame privedene kraju.

Osim gledatelja, kraj je teško pao i glumcima koji su postali poput obitelji. Neki od njih su Filip Juričić, Ksenija Pajić, Iva Mihalić, Mirna Medaković i Enes Vejzović, a svojim su upečatljivim i slojevitim likovima od samog početka držali publiku prikovanom uz ekrane.

- Jako je emotivno, pogotovo sada kad smo svjesni da se više nikada nećemo okupiti u ovakvom sastavu - rekla je tada Martina Stjepanović nakon svoje zadnje snimljene scene.

I Filip Juričić je tada ispričao kako mu je to teško palo.

- Teško je. Zaista smo živjeli kao neka velika familija. Ova serija imat će posebno mjesto u mom srcu - izjavio je.

Teško je i gledateljima, koji su na društvenim mrežama komentirali kako se osjećaju te jesu li zadovoljni finalom. Mnogi navode kako im nedostaje još pokoja epizoda, no generalno su zadovoljni krajem.

"Predivan kraj", "Predobro, uživala sam u seriji", "Lijep je kraj bio", samo su neki od komentara gledatelja.

"Falit ćete", pisali su emotivni gledatelji.

"Odlična serija od prve do zadnje epizode!", "Daj snimite još koju sezonu", vapaj je jednog gledatelja.

"Mislim da je kraj serije malo previše ubrzan, moglo se završit malo ležernije bar do petka tj. još dva dana ali opet, dobro, bila je ovo jako dobra i poučna serija", obrazložio je svoj stav gledatelj.

"Hvala vam Nova TV na svakoj epizodi, ja sam uživala u svakom kadru, predobar je kraj, hvala vam za najbolju seriju na Novoj TV", oduševljeno je i iskreno napisala jedna dirnuta gledateljica.

