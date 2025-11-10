Saznajte što vas očekuje večeras na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih serija, kvizova i filmskih hitova za savršenu večer pred ekranom.
Evo što gledati na TV-u večeras
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmskih blockbustera! Izabrali smo za vas najzanimljivije sadržaje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV i RTL 2, ali i najbolje filmske naslove koje ne smijete propustiti.
HRT 1
Na prvom programu Hrvatske radiotelevizije priprema informativnu i zabavnu večer. Nakon popularnog kviza za sve generacije, slijedi dokumentarna serija i nova epizoda humoristične serije, dok kasnije možete pogledati i aktualnu emisiju koja otvara najvažnije društvene teme.
Na programu večeras:
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:14 Dulum zemlje (Obitelj Lisjak)
21:14 Blaž među ženama
22:00 Otvoreno
HRT 2
Na Drugom večer počinje putopisom, a zatim slijedi dokumentarni film o egzotičnim krajolicima Tajlanda. U udarnom terminu na rasporedu je vestern drama koja će vas zadržati pred ekranom, dok kasnije slijedi napeta triler serija.
Na programu večeras:
18:17 Moj put: Graz
20:15 Kui Buri - Skroviti raj Tajlanda
21:09 Nema predaje
22:55 Ubojstva bez kajanja
RTL
Večer donosi najnovije epizode omiljenih domaćih serija i reality showa. Ljubitelji drame i zabave uživat će u nastavku popularne serije te nastavku showa koji okuplja cijelu Hrvatsku.
Na programu večeras:
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:30 Ljubav je na selu
22:55 RTL Direkt
NOVA TV
Ova večer je rezervirana za najgledanije domaće serije i kulinarski spektakl. Ne propustite nove zaplete u seriji 'Kumovi' i uzbudljive izazove u Masterchefu.
Na programu večeras:
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef
RTL 2
Večeras će vas zabaviti uz popularne kriminalističke i humoristične serije. Večer počinje s 'Dr. Houseom', a nastavlja se s uzbudljivim epizodama 'Chicago P.D.' i nezaobilaznim komedijama za opuštanje.
Na programu večeras:
18:40 Dr. House
19:45 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska
Filmske preporuke večeri:
Spider-Man: Povratak kući
(Star Movies, 20:00)
Uzbudljiva Marvelova avantura s Tomom Hollandom u ulozi omiljenog superjunaka.
Vrijeme ubijanja
(Star Movies, 22:50)
Pravni triler s Matthewom McConaugheyjem i Samuelom L. Jacksonom, temeljen na romanu Johna Grishama.
Jumanji: Dobrodošli u džunglu
(Viasat Kino Balkan)
Akcijska komedija koja vodi četvero tinejdžera u opasnu igru života i smrti.
Američki varalice
(HBO3)
Sjajna kriminalistička drama s Christianom Baleom, Amy Adams i Bradleyjem Cooperom.
Noć i dan
(Cinemax 2)
Akcijska komedija s Tomom Cruiseom i Cameron Diaz, puna adrenalina i neočekivanih obrata.
Bezvremenska Adaline
(CineStar Prem. 1)
Romantična drama s Blake Lively o ženi koja ne stari.
Neovisno jeste li ljubitelj serija, kvizova ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+