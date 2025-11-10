Evo što gledati na TV-u večeras

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmskih blockbustera! Izabrali smo za vas najzanimljivije sadržaje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV i RTL 2, ali i najbolje filmske naslove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

Na prvom programu Hrvatske radiotelevizije priprema informativnu i zabavnu večer. Nakon popularnog kviza za sve generacije, slijedi dokumentarna serija i nova epizoda humoristične serije, dok kasnije možete pogledati i aktualnu emisiju koja otvara najvažnije društvene teme.

Na programu večeras:

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:14 Dulum zemlje (Obitelj Lisjak)

21:14 Blaž među ženama

22:00 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na Drugom večer počinje putopisom, a zatim slijedi dokumentarni film o egzotičnim krajolicima Tajlanda. U udarnom terminu na rasporedu je vestern drama koja će vas zadržati pred ekranom, dok kasnije slijedi napeta triler serija.

Na programu večeras:

18:17 Moj put: Graz

20:15 Kui Buri - Skroviti raj Tajlanda

21:09 Nema predaje

22:55 Ubojstva bez kajanja

RTL

Večer donosi najnovije epizode omiljenih domaćih serija i reality showa. Ljubitelji drame i zabave uživat će u nastavku popularne serije te nastavku showa koji okuplja cijelu Hrvatsku.

Na programu večeras:

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:30 Ljubav je na selu

22:55 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Ova večer je rezervirana za najgledanije domaće serije i kulinarski spektakl. Ne propustite nove zaplete u seriji 'Kumovi' i uzbudljive izazove u Masterchefu.

Na programu večeras:

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Masterchef

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

Večeras će vas zabaviti uz popularne kriminalističke i humoristične serije. Večer počinje s 'Dr. Houseom', a nastavlja se s uzbudljivim epizodama 'Chicago P.D.' i nezaobilaznim komedijama za opuštanje.

Na programu večeras:

18:40 Dr. House

19:45 Chicago P.D.

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:15 Teorija velikog praska

Foto: FOX

Filmske preporuke večeri:

Spider-Man: Povratak kući

(Star Movies, 20:00)

Uzbudljiva Marvelova avantura s Tomom Hollandom u ulozi omiljenog superjunaka.

Vrijeme ubijanja

(Star Movies, 22:50)

Pravni triler s Matthewom McConaugheyjem i Samuelom L. Jacksonom, temeljen na romanu Johna Grishama.

Jumanji: Dobrodošli u džunglu

(Viasat Kino Balkan)

Akcijska komedija koja vodi četvero tinejdžera u opasnu igru života i smrti.

Američki varalice

(HBO3)

Sjajna kriminalistička drama s Christianom Baleom, Amy Adams i Bradleyjem Cooperom.

Noć i dan

(Cinemax 2)

Akcijska komedija s Tomom Cruiseom i Cameron Diaz, puna adrenalina i neočekivanih obrata.

Bezvremenska Adaline

(CineStar Prem. 1)

Romantična drama s Blake Lively o ženi koja ne stari.



Neovisno jeste li ljubitelj serija, kvizova ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!