Komentari 0
Evo što gledati na TV-u večeras

Piše 24sata,
4
Foto: RTL / Nova TV / YouTube

Saznajte što vas očekuje večeras na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih serija, kvizova i filmskih hitova za savršenu večer pred ekranom.

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmskih blockbustera! Izabrali smo za vas najzanimljivije sadržaje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV i RTL 2, ali i najbolje filmske naslove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

Na prvom programu Hrvatske radiotelevizije priprema informativnu i zabavnu večer. Nakon popularnog kviza za sve generacije, slijedi dokumentarna serija i nova epizoda humoristične serije, dok kasnije možete pogledati i aktualnu emisiju koja otvara najvažnije društvene teme.

Na programu večeras:
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:14 Dulum zemlje (Obitelj Lisjak)
21:14 Blaž među ženama
22:00 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2 

Na Drugom večer počinje putopisom, a zatim slijedi dokumentarni film o egzotičnim krajolicima Tajlanda. U udarnom terminu na rasporedu je vestern drama koja će vas zadržati pred ekranom, dok kasnije slijedi napeta triler serija.

Na programu večeras:
18:17 Moj put: Graz
20:15 Kui Buri - Skroviti raj Tajlanda
21:09 Nema predaje
22:55 Ubojstva bez kajanja

POGLEDAJTE NAPETE KADROVE Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'
Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'

RTL

Večer donosi najnovije epizode omiljenih domaćih serija i reality showa. Ljubitelji drame i zabave uživat će u nastavku popularne serije te nastavku showa koji okuplja cijelu Hrvatsku.

Na programu večeras:
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:30 Ljubav je na selu
22:55 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Ova večer je rezervirana za najgledanije domaće serije i kulinarski spektakl. Ne propustite nove zaplete u seriji 'Kumovi' i uzbudljive izazove u Masterchefu.

Na programu večeras:
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

Večeras će vas zabaviti uz popularne kriminalističke i humoristične serije. Večer počinje s 'Dr. Houseom', a nastavlja se s uzbudljivim epizodama 'Chicago P.D.' i nezaobilaznim komedijama za opuštanje.

Na programu večeras:
18:40 Dr. House
19:45 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska

FOX
Foto: FOX

Filmske preporuke večeri:

Spider-Man: Povratak kući

(Star Movies, 20:00)

Uzbudljiva Marvelova avantura s Tomom Hollandom u ulozi omiljenog superjunaka.

Vrijeme ubijanja

(Star Movies, 22:50)

Pravni triler s Matthewom McConaugheyjem i Samuelom L. Jacksonom, temeljen na romanu Johna Grishama.

Jumanji: Dobrodošli u džunglu

(Viasat Kino Balkan)

Akcijska komedija koja vodi četvero tinejdžera u opasnu igru života i smrti.

Američki varalice

(HBO3)

Sjajna kriminalistička drama s Christianom Baleom, Amy Adams i Bradleyjem Cooperom.

Noć i dan

(Cinemax 2)

Akcijska komedija s Tomom Cruiseom i Cameron Diaz, puna adrenalina i neočekivanih obrata.

Bezvremenska Adaline

(CineStar Prem. 1)

Romantična drama s Blake Lively o ženi koja ne stari.


Neovisno jeste li ljubitelj serija, kvizova ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!

