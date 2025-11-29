Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica – od uzbudljivih reality showova, sportskih spektakala, do filmskih hitova i popularnih serija! Provjerite što ne smijete propustiti u udarnom terminu.

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje informativno uz "Dnevnik 2" u 19:00, nakon čega slijedi napeto izvlačenje "LOTO 7". U 20:15 uživajte u novoj epizodi "The Voice Kids" i otkrijte nove mlade talente. Za ljubitelje filmova, od 21:55 na rasporedu je "Djevojke iz visokog društva", američka komedija s dozom drame.

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 7

20:15 The Voice Kids (2)

21:55 Djevojke iz visokog društva

Foto: HRT

HRT 2

Sportska groznica zahvaća HRT 2! Od 19:15 pratite finale Kupa Hrvatske u vaterpolu (M), a od 20:55 nastavite uz drugi dio prijenosa Svjetskog kupa u skijanju (Copper Mountain – veleslalom). Za opuštanje, u 22:06 tu je "Graham Norton i gosti" s najzanimljivijim razgovorima iz svijeta showbiza.

19:15 Šibenik, Vaterpolo - Kup Hrvatske: prijenos finala (M)

20:55 Skijanje, Svjetski Kup: Copper Mountain – veleslalom (Ž), 2. vožnja

22:06 Graham Norton i gosti

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

RTL večer započinje informativno s "RTL Danas" u 19:00. U 20:20 slijedi romantična komedija "Prekid putovanja" za opuštanje uz osmijeh, dok u 22:10 dolazi drama "Zauvijek tvoj" za one koji žele nešto ozbiljnije.

19:00 RTL Danas

20:20 Prekid putovanja

22:10 Zauvijek tvoj

NOVA TV

Nova TV donosi filmsku akciju – u 20:15 gledajte "Samaritanac", napeti triler s elementima drame i kriminalistike. Nakon toga, u 22:15, slijedi akcijska komedija "Noć i dan" – idealno za ljubitelje dinamičnih filmova!

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Samaritanac

22:15 Noć i dan

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija i sporta: od 18:40 "Dr. House" i "Chicago P.D.", a od 20:25 ne propustite prijenos SP-a u rukometu (Hrvatska - Danska). Nakon sportskog uzbuđenja, tu su i humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:40 Dr. House

19:20 Chicago P.D.

20:25 SP u rukometu (Ž): Hrvatska - Danska

22:05 Teorija velikog praska

23:05 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras donosi uzbudljive serije i filmove. Od 18:20 do 19:05 uživajte u pametnim avanturama ekipe iz serije "Škorpion". U 20:00 na rasporedu je "Igra novca" – napeti film o financijskoj osveti, a u 21:45 romantična komedija "Predigra za brak".

18:20 Škorpion

19:05 Škorpion

20:00 Igra novca

21:45 Predigra za brak

Najbolji filmski hitovi večeri na ostalim kanalima

Sumrak saga: Praskozorje – 2. dio (STAR Movies, 20:00)

Završnica kultne vampirske sage, idealna za ljubitelje romantike i fantastike.

Sicario 2: Rat bez pravila (STAR Movies, 22:20)

Napeti kriminalistički triler o brutalnom ratu protiv narko kartela.

Top Gun: Maverick (HBO3, 21:00)

Nastavak legendarnog akcijskog hita s Tomom Cruiseom, pun adrenalina i spektakularnih scena letenja.

Nož u leđa (CineStar Prem. 1, 21:00)

Briljantni detektivski triler s Danielom Craigom, prepun obrata i crnog humora.

Red 2: Umirovljeni, naoružani i iznimno opasni (CineStar TV1, 21:00)

Akcijska komedija s vrhunskom glumačkom postavom predvođenom Bruceom Willisom.

Vrijeme je novac (Cinemax, 21:00)

Futuristički triler u kojem se vrijeme doslovno mjeri životom.

