Otkrijte što vas večeras, u subotu 29. studenog očekuje na glavnim domaćim TV kanalima – od reality showova, sportskih prijenosa do hit filmova i uzbudljivih serija
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica – od uzbudljivih reality showova, sportskih spektakala, do filmskih hitova i popularnih serija! Provjerite što ne smijete propustiti u udarnom terminu.
HRT 1
Na HRT 1 večer započinje informativno uz "Dnevnik 2" u 19:00, nakon čega slijedi napeto izvlačenje "LOTO 7". U 20:15 uživajte u novoj epizodi "The Voice Kids" i otkrijte nove mlade talente. Za ljubitelje filmova, od 21:55 na rasporedu je "Djevojke iz visokog društva", američka komedija s dozom drame.
19:00 Dnevnik 2
20:08 LOTO 7
20:15 The Voice Kids (2)
21:55 Djevojke iz visokog društva
HRT 2
Sportska groznica zahvaća HRT 2! Od 19:15 pratite finale Kupa Hrvatske u vaterpolu (M), a od 20:55 nastavite uz drugi dio prijenosa Svjetskog kupa u skijanju (Copper Mountain – veleslalom). Za opuštanje, u 22:06 tu je "Graham Norton i gosti" s najzanimljivijim razgovorima iz svijeta showbiza.
19:15 Šibenik, Vaterpolo - Kup Hrvatske: prijenos finala (M)
20:55 Skijanje, Svjetski Kup: Copper Mountain – veleslalom (Ž), 2. vožnja
22:06 Graham Norton i gosti
RTL
RTL večer započinje informativno s "RTL Danas" u 19:00. U 20:20 slijedi romantična komedija "Prekid putovanja" za opuštanje uz osmijeh, dok u 22:10 dolazi drama "Zauvijek tvoj" za one koji žele nešto ozbiljnije.
19:00 RTL Danas
20:20 Prekid putovanja
22:10 Zauvijek tvoj
NOVA TV
Nova TV donosi filmsku akciju – u 20:15 gledajte "Samaritanac", napeti triler s elementima drame i kriminalistike. Nakon toga, u 22:15, slijedi akcijska komedija "Noć i dan" – idealno za ljubitelje dinamičnih filmova!
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Samaritanac
22:15 Noć i dan
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija i sporta: od 18:40 "Dr. House" i "Chicago P.D.", a od 20:25 ne propustite prijenos SP-a u rukometu (Hrvatska - Danska). Nakon sportskog uzbuđenja, tu su i humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:40 Dr. House
19:20 Chicago P.D.
20:25 SP u rukometu (Ž): Hrvatska - Danska
22:05 Teorija velikog praska
23:05 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras donosi uzbudljive serije i filmove. Od 18:20 do 19:05 uživajte u pametnim avanturama ekipe iz serije "Škorpion". U 20:00 na rasporedu je "Igra novca" – napeti film o financijskoj osveti, a u 21:45 romantična komedija "Predigra za brak".
18:20 Škorpion
19:05 Škorpion
20:00 Igra novca
21:45 Predigra za brak
Najbolji filmski hitovi večeri na ostalim kanalima
Sumrak saga: Praskozorje – 2. dio (STAR Movies, 20:00)
Završnica kultne vampirske sage, idealna za ljubitelje romantike i fantastike.
Sicario 2: Rat bez pravila (STAR Movies, 22:20)
Napeti kriminalistički triler o brutalnom ratu protiv narko kartela.
Top Gun: Maverick (HBO3, 21:00)
Nastavak legendarnog akcijskog hita s Tomom Cruiseom, pun adrenalina i spektakularnih scena letenja.
Nož u leđa (CineStar Prem. 1, 21:00)
Briljantni detektivski triler s Danielom Craigom, prepun obrata i crnog humora.
Red 2: Umirovljeni, naoružani i iznimno opasni (CineStar TV1, 21:00)
Akcijska komedija s vrhunskom glumačkom postavom predvođenom Bruceom Willisom.
Vrijeme je novac (Cinemax, 21:00)
Futuristički triler u kojem se vrijeme doslovno mjeri životom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+