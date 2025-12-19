Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica! Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV, kao i preporuke za najbolje filmove na specijaliziranim filmskim kanalima. Pripremite kokice – ovo su naslovi koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:08, a informativni blok "Dnevnik 2" slijedi od 19:00. U 20:15 na rasporedu je urnebesna komedija "Tatica se vratio 2", savršena za obiteljsko opuštanje. Za ljubitelje trilera, kasnovečernji termin (22:37) rezerviran je za kultni film "Memento".



18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tatica se vratio 2

22:37 Memento

Foto: you tube

HRT 2



HRT 2 donosi večer punu napetosti uz "Krimi petak" – u 20:15 gledamo završnicu popularne serije "Tko ubija u Brokenwoodu?", a potom u 21:52 slijedi "Roy Grace". Idealno za fanove kriminalističkih zapleta!



20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?

21:52 Roy Grace

RTL



RTL nudi dozu drame s "Divljim pčelama" u udarnom terminu (20:15), dok informativna emisija "Stanje nacije" počinje u 21:20. Akcijski blockbuster "G.I.Joe: Kobrin uzlet" zabavit će vas od 22:15.



20:15 Divlje pčele

21:20 Stanje nacije

22:15 G.I.Joe: Kobrin uzlet

NOVA TV



Nova TV večer započinje s "U dobru i zlu" u 20:20, a kulinarski show "Masterchef" slijedi od 21:30. Za one koji vole akciju i humor, "Murjaci s klupe" počinju u 23:25.



20:20 U dobru i zlu

21:30 Masterchef

23:25 Murjaci s klupe

Foto: NOVA TV

RTL 2



RTL 2 donosi dvostruku dozu doktorske drame uz "Dr. House" (18:15 i 19:05), nakon čega slijedi "Chicago P.D." (19:55 i 20:55). Kasnije navečer, opustite se uz humoristične hitove "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".



18:15 Dr. House

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV



Doma TV večeras nudi napete epizode serije "Zaboravljeni slučaj" (18:10), a potom slijedi "Navy CIS" (19:00). Za ljubitelje blagdanskih filmova, izdvajamo "Božićni prijedlog" u 20:00 i "Božićni vrtuljak" u 21:45.



18:10 Zaboravljeni slučaj

19:00 Navy CIS

20:00 Božićni prijedlog

21:45 Božićni vrtuljak





Najbolji filmovi večeri na filmskim kanalima:



- "Amsterdam" (Star Movies, 20:05) – zvjezdana glumačka postava u neo-noir komediji smještenoj u 30-e godine prošlog stoljeća.

- "Julie i Julia" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – inspirativna priča s Meryl Streep i Amy Adams o strasti prema kuhanju i životnim promjenama.

- "Elizabeta" (AMC, 21:00) – povijesna drama s Cate Blanchett o usponu jedne od najpoznatijih engleskih kraljica.

- "Ukradeni identitet" (Star Movies, 22:50) – napeti triler o zamjeni identiteta i smrtonosnim tajnama.

- "Whitney" (CineStar Prem. 2, 21:00) – biografski film o Whitney Houston, glazbenoj legendi koja je obilježila generacije.

- "Taksi 3" (CineStar A&T, 20:00) – adrenalinska vožnja kroz Marseille uz prepoznatljiv humor i akciju.

Foto: You Tube





Bez obzira jeste li fan kriminalističkih serija, obiteljskih komedija ili vrhunskih filmova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!