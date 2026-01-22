Obavijesti

Evo što gledati večeras na TV-u

Foto: promo

Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima. Saznajte što gledati večeras 22. siječnja na HRT, RTL, Nova TV, Doma TV i odaberite najbolji filmski hit s drugih kanala!

Admiral

Večeras vas na domaćim televizijama očekuje raznolika ponuda – od napetih kvizova i sportskih prijenosa do uzbudljivih serija i svjetskih filmskih hitova. Evo što ne smijete propustiti u udarnom terminu!

HRT 1

Ako volite napetost i izazove, u 20:16 na HRT 1 čeka vas popularni kviz "Tko želi biti milijunaš?". Nakon toga slijedi premijerna epizoda povijesno-trilerske serije "Maxima" (21:14), a za kraj večeri informativna emisija "Otvoreno" u 22:00.

20:16 Tko želi biti milijunaš?
21:14 Maxima
22:00 Otvoreno

Tko želi biti milijunaš?
Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje sportskim uzbuđenjem – u 20:15 ne propustite prijenos utakmice Europskog prvenstva u vaterpolu: Hrvatska – Španjolska. Od 21:50 na rasporedu je dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!".

20:15 Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska – Španjolska
21:50 Fiume o morte!

Foto: promo

RTL

RTL u 20:15 donosi novu epizodu serije "Divlje pčele", dok od 22:00 možete uživati u akcijskom trileru "Klopka za inspektora Callahana". Za ljubitelje informativnog programa, "RTL Direkt" počinje u 21:25.

20:15 Divlje pčele
21:25 RTL Direkt
22:00 Klopka za inspektora Callahana

NOVA TV

Na Novoj TV u 20:20 počinje serija "Daleki grad", a od 22:00 slijedi "Tajne prošlosti". Kasnije navečer, u 23:20, pogledajte i istraživački magazin "Provjereno".

20:20 Daleki grad
22:00 Tajne prošlosti
23:20 Provjereno

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi kombinaciju smijeha i sporta. Od 20:00 uživajte u popularnoj seriji "Mamica", a u 20:25 slijedi napeta utakmica EP-a u rukometu: Francuska – Danska. Večer završava uz "Teoriju velikog praska" od 22:05.

20:00 Mamica
20:25 EP u rukometu: Francuska – Danska
22:05 Teorija velikog praska

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 19:55 pratite "Rookie", zatim još jednu epizodu od 20:45, a od 21:40 i 22:30 dvije uzbudljive epizode serije "Blue Bloods".

19:55 Rookie
20:45 Rookie
21:40 Blue Bloods
22:30 Blue Bloods

MELISSA O’NEIL, NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

Za one koji žele večer provesti uz film, izdvajamo nekoliko prijedloga s filmskih kanala:

"Nemoguća misija: Protokol duh" (Star Movies, 20:00) – Tom Cruise u još jednoj adrenalinskoj avanturi Ethana Hunta.

"Pravednik 2" (Star Movies, 22:35) – Denzel Washington vraća se kao neumoljivi osvetnik u nastavku popularnog trilera.

"Ariel" (Cinemax 2, 21:00) – Napet argentinski triler o političkim previranjima i osobnim tragedijama, s uzbudljivim preokretima.

"Himalaja" (CineStar Fantasy, 21:00) – Istinita priča o prijateljstvu i borbi za vrhunski alpinistički uspjeh.

"Od ožujka do svibnja" (Cinemax, 21:30) – Dirljiva obiteljska drama o odrastanju i promjenama.

"Asteroid City" (HBO, 21:45) – Vizualno raskošan film Wesa Andersona smješten u pedesete godine prošlog stoljeća.
 

