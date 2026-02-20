Obavijesti

SERIJE, FILMOVI...

Evo što gledati večeras na TV-u

TV PROGRAM Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima: najvažnije serije, sportske prijenose i najbolje filmske hitove. Donosimo pregled večernjeg programa i preporuke

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, sporta i napetih filmova! Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te preporučujemo nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu uzbuđenja! Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:15 uživajte u akcijskom hitu "Brzina 2". Za kraj večeri očekuje vas triler "Prozor spavaće sobe" (23:00).

20:15 Brzina 2
23:00 Prozor spavaće sobe

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje zimskih sportova. Od 19:00 kreću prijenosi i zanimljivosti sa ZOI Milano Cortina 2026, uključujući biatlon, brzo klizanje i polufinale hokeja SAD - Slovačka (21:05). Prava prilika za sve sportske entuzijaste!

19:00 ZOI Milano Cortina 2026: Biatlon
20:10 ZOI Milano Cortina 2026: Brzo klizanje
21:05 ZOI Milano Cortina 2026: Hokej SAD - Slovačka

RTL 

RTL nudi kombinaciju dramskih serija i filmske akcije. Nakon "RTL Danas" (19:00), u 20:15 slijedi popularna serija "Divlje pčele", a od 22:00 ne propustite akcijski klasik "Krvavi sport".

20:15 Divlje pčele
22:00 Krvavi sport

NOVA TV

Na NOVA TV večer započinje informativnim "Dnevnikom Nove TV" (19:00), a potom slijede omiljene domaće serije "U dobru i zlu" (20:20) i "Tajne prošlosti" (21:25). Za kraj večeri tu je akcijski film "Pokajnik" (22:30).

20:20 U dobru i zlu
21:25 Tajne prošlosti
22:30 Pokajnik

RTL 2

RTL 2 priprema večer za ljubitelje akcijskih serija i sitcoma. U 20:00 i 21:00 gledajte "Chicago P.D.", a potom slijede humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV donosi večer napetih filmova. U 20:00 na rasporedu je akcijski triler "Smrtonosna zona 2", dok u 21:45 slijedi "Ucjena" – drama o roditeljskoj borbi za sina.

20:00 Smrtonosna zona 2
21:45 Ucjena

Najbolji filmski hitovi večeri

"Male žene" (Star Movies, 20:00) – Oskarom nagrađena drama o četiri sestre koje odrastaju tijekom američkog građanskog rata. Predivna ekranizacija klasika s impresivnom glumačkom postavom.

"Posljednja pljačka" (Star Movies, 22:50) – Napeta kriminalistička drama o profesionalnim pljačkašima koji planiraju svoj posljednji veliki posao.

"Sljedeća tri dana" (Cinemax 2, večernji termin) – Triler s Russellom Croweom o mužu koji pokušava dokazati nevinost svoje supruge i spasiti obitelj.

"Kursk: Prokletstvo dubina" (CineStar A&T, večernji termin) – Potresna priča o ruskoj podmornici i borbi za preživljavanje u dubinama mora.

"Igre gladi" (CineStar Fantasy, večernji termin) – Kultni SF spektakl o borbi za opstanak u distopijskoj budućnosti.

"Miris žene" (Star Life, večernji termin) – Al Pacino u Oscarom nagrađenoj ulozi karizmatičnog, ali slijepog pukovnika.

