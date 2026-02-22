Evo što gledati večeras na TV-u

Obavijesti

TV PROGRAM Ne propustite večerašnji TV program! Izdvajamo najvažnije emisije, serije i filmske hitove na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove večeri za nedjelju 22. veljače

Admiral

Nedjeljna večer na malim ekranima donosi pregršt uzbuđenja, velikih filmskih hitova i napetih sportskih trenutaka. Za vas smo izdvojili najvažnije sadržaje glavnih kanala te preporučili najbolje filmove koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 obilježit će premijera kriminalističkog spektakla "Smrt na Nilu" (20:15), filma koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja. Prije toga, tu je informativni blok s Dnevnikom 2, a kasnije večeras ljubitelji dokumentaraca mogu uživati u "Stoljeću legende: Globalna pustolovina Davida Attenborougha".

19:00 Dnevnik 2
20:15 Smrt na Nilu
22:30 Dnevnik 3
23:03 Stoljeće legende: Globalna pustolovina Davida Attenborougha

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje sporta! U udarnom terminu možete pratiti spektakularno svečano zatvaranje Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026 (20:30), a prije toga sažetak dana i uzbudljivu nogometnu utakmicu Hajduk - Rijeka.

18:48 SuperSport HNL: Hajduk - Rijeka, 2. pol.
20:30 ZOI Milano Cortina 2026: Svečano zatvaranje
22:50 ZOI INFO
22:58 Stadion

RTL

RTL donosi pravu akcijsku večer! U 20:15 na rasporedu je "Utjerivač pravde", dok kasnije slijedi "Oluja stoljeća" (22:20) – triler koji će vas prikovati za ekran.

19:00 RTL Danas
20:15 Utjerivač pravde
22:20 Oluja stoljeća

NOVA TV

Romantična komedija "Moja lažna žena" (20:15) nasmijat će vas do suza, a nakon toga slijedi napeti triler "Doušnik" (22:30). Prije toga, ne propustite informativni blok s Dnevnikom Nove TV.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Moja lažna žena
22:30 Doušnik

RTL 2

RTL 2 večer donosi maraton popularnih američkih serija – "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." dominiraju udarnim terminom, a za ljubitelje humora tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:00 Chicago u plamenu
20:40 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV večeras nudi akciju i špijunske intrige! U 20:00 gledajte "Jack Ryan: Poziv iz sjene", dok u 21:50 slijedi napeti špijunski triler "Dečko, dama, kralj, špijun". Za ljubitelje serija, prije toga možete pratiti "Rookie".

18:20 Rookie
20:00 Jack Ryan: Poziv iz sjene
21:50 Dečko, dama, kralj, špijun

Najbolji filmovi večeri na drugim kanalima

Za prave filmofile, izdvajamo nekoliko vrhunskih filmova iz ponude kabelskih i filmskih kanala:

"Troje za tango" (Star Movies, 19:55) – Romantična komedija koja će vas zabaviti i opustiti pred kraj vikenda.

"Novi svijet" (Star Movies, 22:05) – Povijesna drama i ljubavna priča o susretu dvaju svjetova u Novoj Engleskoj.

"Nož u leđa" (CineStar Prem. 2, 11:55, repriza može biti dostupna) – Hit krimi misterija s Danielom Craigom.

"Paprika" (Cinemax 2, 11:40, repriza može biti dostupna) – Kultni japanski animirani triler o snovima i podsvijesti.

"Rijeka sjećanja" (Viasat Kino Balkan, 13:55, repriza može biti dostupna) – Oskarom nagrađena obiteljska drama Roberta Redforda.

