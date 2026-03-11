TV PROGRAM Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim hrvatskim TV kanalima: Liga prvaka, popularne serije i najbolji filmski hitovi za srijedu, 11. ožujka 2026.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih sportskih prijenosa, preko napetih serija, do filmskih akcijskih hitova. Pogledajte što ne smijete propustiti u večernjem terminu!
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu i dramsku večer. Nakon popularnog kviza „Potjera“, slijedi dokumentarna serija „Daljine i blizine“, a u udarnom terminu pogledajte finale britanske dramske serije „Belgravia“. Za kraj večeri rezerviran je informativni magazin „Otvoreno“.
18:08 Potjera
20:15 Daljine i blizine: Tomica Kristić
21:13 Belgravia (finale serije)
22:05 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 je večeras u znaku nogometa! Prijenos spektakularnog dvoboja Lige prvaka Real Madrid – Manchester City počinje uvodnom emisijom od 20 sati. Prvi i drugi poluvrijeme, kao i stručni komentari, garantiraju uzbuđenja za sve ljubitelje nogometa.
20:00 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija
20:50 Real Madrid – Manchester City, 1. poluvrijeme
22:01 Real Madrid – Manchester City, 2. poluvrijeme
RTL
RTL nastavlja s popularnim serijama i reality showovima. Nakon informativne emisije, uživajte u novim zapletima serije „Divlje pčele“, a zatim slijedi omiljeni reality „Gospodin Savršeni“. Kasnovečernji termin rezerviran je za akcijski film „Opasan let“.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
23:20 Opasan let (akcijski film)
NOVA TV
NOVA TV večeras nudi domaće dramske favorite i reality napetosti. Nakon informativnog bloka i sportskih vijesti, slijedi nova epizoda hit-serije „Kumovi“, potom dramska serija „U dobru i zlu 2“, a večer završava uz napeti „Survivor“.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:10 Survivor
RTL 2
RTL 2 priprema večer za ljubitelje akcije i humora. Dvostruka doza „Chicago P.D.“ donosi uzbudljive policijske priče, a kasnije slijede neizostavne komedije „Teorija velikog praska“ i „Dva i pol muškarca“.
20:00 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
DOMA TV nudi izbor najgledanijih kriminalističkih i detektivskih serija. Večer započinje s „NAVY CIS“, a potom slijede dvije epizode popularne serije „Blue Bloods“. Za ljubitelje misterija, tu je „Sherlock i Watson“.
18:10 NAVY CIS
19:55 Blue Bloods
20:50 Blue Bloods
21:40 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri
"Brzi i žestoki 7" (Star Movies, 20:05) – Adrenalinski nastavak slavne franšize s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom, savršen za ljubitelje akcije i brzih automobila.
"Syriana" (Star Movies, 22:50) – Politički triler s Georgeom Clooneyjem koji razotkriva mračne tajne svjetske naftne industrije.
"16 blokova" (CineStar TV1, 20:00) – Napeti akcijski triler s Bruceom Willisom u ulozi policajca koji mora prevesti ključnog svjedoka kroz opasne gradske blokove.
"Locke" (CineStar Prem. 2, 21:00) – Intenzivna drama s Tomom Hardyjem koja se cijela odvija u automobilu tijekom jedne noći koja mijenja život.
"The Other Boleyn Girl / Dvije sestre za kralja" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Povijesna drama s Natalie Portman i Scarlett Johansson o ljubavi, ambiciji i izdaji na engleskom dvoru.
"Just Go with It / Moja lažna žena" (AMC, 21:00) – Romantična komedija s Adamom Sandlerom i Jennifer Aniston za opuštanje uz smijeh.
