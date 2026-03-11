Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih sportskih prijenosa, preko napetih serija, do filmskih akcijskih hitova. Pogledajte što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu i dramsku večer. Nakon popularnog kviza „Potjera“, slijedi dokumentarna serija „Daljine i blizine“, a u udarnom terminu pogledajte finale britanske dramske serije „Belgravia“. Za kraj večeri rezerviran je informativni magazin „Otvoreno“.

18:08 Potjera

20:15 Daljine i blizine: Tomica Kristić

21:13 Belgravia (finale serije)

22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku nogometa! Prijenos spektakularnog dvoboja Lige prvaka Real Madrid – Manchester City počinje uvodnom emisijom od 20 sati. Prvi i drugi poluvrijeme, kao i stručni komentari, garantiraju uzbuđenja za sve ljubitelje nogometa.

20:00 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija

20:50 Real Madrid – Manchester City, 1. poluvrijeme

22:01 Real Madrid – Manchester City, 2. poluvrijeme

RTL

RTL nastavlja s popularnim serijama i reality showovima. Nakon informativne emisije, uživajte u novim zapletima serije „Divlje pčele“, a zatim slijedi omiljeni reality „Gospodin Savršeni“. Kasnovečernji termin rezerviran je za akcijski film „Opasan let“.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

23:20 Opasan let (akcijski film)

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV večeras nudi domaće dramske favorite i reality napetosti. Nakon informativnog bloka i sportskih vijesti, slijedi nova epizoda hit-serije „Kumovi“, potom dramska serija „U dobru i zlu 2“, a večer završava uz napeti „Survivor“.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu 2

22:10 Survivor

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 priprema večer za ljubitelje akcije i humora. Dvostruka doza „Chicago P.D.“ donosi uzbudljive policijske priče, a kasnije slijede neizostavne komedije „Teorija velikog praska“ i „Dva i pol muškarca“.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

DOMA TV nudi izbor najgledanijih kriminalističkih i detektivskih serija. Večer započinje s „NAVY CIS“, a potom slijede dvije epizode popularne serije „Blue Bloods“. Za ljubitelje misterija, tu je „Sherlock i Watson“.

18:10 NAVY CIS

19:55 Blue Bloods

20:50 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri

"Brzi i žestoki 7" (Star Movies, 20:05) – Adrenalinski nastavak slavne franšize s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom, savršen za ljubitelje akcije i brzih automobila.

"Syriana" (Star Movies, 22:50) – Politički triler s Georgeom Clooneyjem koji razotkriva mračne tajne svjetske naftne industrije.

"16 blokova" (CineStar TV1, 20:00) – Napeti akcijski triler s Bruceom Willisom u ulozi policajca koji mora prevesti ključnog svjedoka kroz opasne gradske blokove.

"Locke" (CineStar Prem. 2, 21:00) – Intenzivna drama s Tomom Hardyjem koja se cijela odvija u automobilu tijekom jedne noći koja mijenja život.

"The Other Boleyn Girl / Dvije sestre za kralja" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Povijesna drama s Natalie Portman i Scarlett Johansson o ljubavi, ambiciji i izdaji na engleskom dvoru.

"Just Go with It / Moja lažna žena" (AMC, 21:00) – Romantična komedija s Adamom Sandlerom i Jennifer Aniston za opuštanje uz smijeh.