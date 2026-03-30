Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
TV PROGRAM ZA 30. OŽUJKA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima te preporuke najboljih filmova na kabelskim kanalima. Saznajte što gledati večeras!

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiva kombinacija napetih serija, reality showova i filmskih hitova. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1 

HRT 1 donosi informativno-dokumentarni spektar: nakon popularnog kviza "Potjera" (18:07), slijedi središnji "Dnevnik 2" (19:00). U 20:15 pogledajte intrigantnu epizodu dokumentarne serije "Znamo li što jedemo?", dok je za ljubitelje drame tu britanska serija "Belgravia: Novo poglavlje" (21:05). Večer završava emisijom "Otvoreno" (22:00) i pregledom najvažnijih događaja dana.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Znamo li što jedemo?
21:05 Belgravia: Novo poglavlje
22:00 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje putopisnim dokumentarcem "Moj put: Skopje" (18:14), a potom slijedi zanimljiva dokumentarna serija "Europska Amazonija: Veliki rit" (20:15). U 21:10 uživajte u napetom američkom akcijskom trileru "Ratna pravila" s vrhunskom glumačkom postavom.

18:14 Moj put: Skopje
20:15 Europska Amazonija: Veliki rit
21:10 Ratna pravila

RTL 

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih serija i reality showova: u 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", a odmah nakon toga, od 21:15, nastavak popularnog realityja "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri ostaje napeti triler "Sedam" (23:25).

20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
23:25 Sedam

NOVA TV 

Nova TV donosi omiljenu seriju "Kumovi" u 20:20, nakon koje slijedi nova epizoda "U dobru i zlu 2" (21:15). Za ljubitelje reality showova, "Survivor" počinje u 22:05, a večernje vijesti završavaju večer (23:50).

20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu 2
22:05 Survivor

RTL 2

RTL 2 večeras je dom za ljubitelje akcijskih serija: "Chicago P.D." kreće u 20:00 i nastavlja se u 20:55, a nakon toga slijedi doza smijeha uz "Teoriju velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 23:00).

20:00 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serija: "Blue Bloods" (19:55, 20:40) donosi priču o njujorškoj policijskoj obitelji, a od 21:40 na rasporedu je moderna ekranizacija "Sherlock i Watson".

19:55 Blue Bloods
20:40 Blue Bloods
21:40 Sherlock i Watson

Top 5 filmskih hitova večeri

"Putnici" (Star Movies, 20:00) – Romantična SF avantura s Jennifer Lawrence i Chrisom Prattom, o dvoje putnika koji se prerano probude na međuzvjezdanoj misiji.

"Zločesti dečki" (Star Movies, 22:30) – Akcijska komedija s Willom Smithom i Martinom Lawrenceom, klasik žanra za sve ljubitelje adrenalina.

"Karate Kid: Legende" (HBO2, 21:00) – Novi nastavak kultne franšize s uzbudljivom pričom i spektakularnim borilačkim scenama.

"Venom" (HBO3, 21:30) – Marvelov anti-junak u napetoj akciji s Tomom Hardyjem.

"Hvala što pušite" (Star Movies, 18:00) – Satirična komedija o PR stručnjaku duhanske industrije, idealno za ljubitelje crnog humora.


*uz korištenje AI-ja

