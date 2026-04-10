Evo što gledati večeras na TV-u

Petak navečer donosi bogat i raznolik TV program na glavnim hrvatskim kanalima. Bilo da ste ljubitelj napetih serija, informativnih emisija ili filmskih blockbustera, naći ćete nešto za sebe. Izdvajamo najvažnije sadržaje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te preporučujemo najbolje filmove iz ponude ostalih kanala.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi kombinaciju kviza, informativnog programa i filmskih poslastica. Nakon popularne "Potjere" i "Dnevnika 2", u 20:15 na rasporedu je američka romantična komedija "Moj lažni muž" – idealna za opuštanje nakon radnog tjedna. Večer završava s dramom "Ego protiv ega" u 22:50.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Moj lažni muž

22:50 Ego protiv ega

HRT 2

Na HRT 2 petak je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija. Večer započinje "Krimi petkom" – od 20:15 gledamo novu epizodu serije "Povijesti slučajeva", a od 22:16 slijedi "Detektiv iz Chelseaja". Prava poslastica za sve koji vole napete zaplete!

20:15 Krimi petak: Povijesti slučajeva

22:16 Krimi petak: Detektiv iz Chelseaja

RTL

RTL u udarnom terminu donosi nastavak hit-serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim informativni magazin "Stanje nacije". Za ljubitelje akcije, od 22:00 ne propustite filmski blockbuster "Mumija".

20:15 Divlje pčele

21:20 Stanje nacije

22:00 Mumija

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje s popularnom domaćom serijom "Kumovi" u 20:20, a odmah potom slijedi "U dobru i zlu 2". Za kraj večeri, od 22:15, tu je reality show "Survivor", dok kasno navečer dolazi "Wonder Woman 2" za fanove superjunaka.

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu 2

22:15 Survivor

23:15 Wonder Woman 2

RTL 2

RTL 2 nudi pravu akcijsku večer uz "Chicago P.D." od 19:55 i 20:55, a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45 nadalje.

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Na Doma TV od 18:10 uživajte u "Navy CIS", a u 20:00 pogledajte akcijski film "Smrtonosna pošiljka". Večer nastavlja u akcijskom tonu s filmom "Ulične borbe" u 21:50.

18:10 Navy CIS

20:00 Smrtonosna pošiljka

21:50 Ulične borbe

Filmske preporuke večeri:

"Jason Bourne" (Star Movies, 20:05) – Matt Damon se vraća u ulozi najpoznatijeg tajnog agenta u akcijskom trileru punom adrenalina.

"Lovina" (Star Movies, 22:35) – napeti akcijski triler s neočekivanim obratima.

*uz korištenje AI-ja