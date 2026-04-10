Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM ZA 10. TRAVANJ Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na glavnim TV kanalima te preporučujemo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti ovog petka!

Admiral

Petak navečer donosi bogat i raznolik TV program na glavnim hrvatskim kanalima. Bilo da ste ljubitelj napetih serija, informativnih emisija ili filmskih blockbustera, naći ćete nešto za sebe. Izdvajamo najvažnije sadržaje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te preporučujemo najbolje filmove iz ponude ostalih kanala.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi kombinaciju kviza, informativnog programa i filmskih poslastica. Nakon popularne "Potjere" i "Dnevnika 2", u 20:15 na rasporedu je američka romantična komedija "Moj lažni muž" – idealna za opuštanje nakon radnog tjedna. Večer završava s dramom "Ego protiv ega" u 22:50.

18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Moj lažni muž
22:50 Ego protiv ega

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 petak je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija. Večer započinje "Krimi petkom" – od 20:15 gledamo novu epizodu serije "Povijesti slučajeva", a od 22:16 slijedi "Detektiv iz Chelseaja". Prava poslastica za sve koji vole napete zaplete!

20:15 Krimi petak: Povijesti slučajeva
22:16 Krimi petak: Detektiv iz Chelseaja

RTL 

RTL u udarnom terminu donosi nastavak hit-serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim informativni magazin "Stanje nacije". Za ljubitelje akcije, od 22:00 ne propustite filmski blockbuster "Mumija".

20:15 Divlje pčele
21:20 Stanje nacije
22:00 Mumija

Foto: rtl

NOVA TV 

Na NOVA TV večer počinje s popularnom domaćom serijom "Kumovi" u 20:20, a odmah potom slijedi "U dobru i zlu 2". Za kraj večeri, od 22:15, tu je reality show "Survivor", dok kasno navečer dolazi "Wonder Woman 2" za fanove superjunaka.

20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:15 Survivor
23:15 Wonder Woman 2

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi pravu akcijsku večer uz "Chicago P.D." od 19:55 i 20:55, a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45 nadalje.

19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Na Doma TV od 18:10 uživajte u "Navy CIS", a u 20:00 pogledajte akcijski film "Smrtonosna pošiljka". Večer nastavlja u akcijskom tonu s filmom "Ulične borbe" u 21:50.

18:10 Navy CIS
20:00 Smrtonosna pošiljka
21:50 Ulične borbe

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Filmske preporuke večeri:

"Jason Bourne" (Star Movies, 20:05) – Matt Damon se vraća u ulozi najpoznatijeg tajnog agenta u akcijskom trileru punom adrenalina.

"Lovina" (Star Movies, 22:35) – napeti akcijski triler s neočekivanim obratima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026