TV PROGRAM ZA 10. TRAVANJ
Evo što gledati večeras na TV-u
Petak navečer donosi bogat i raznolik TV program na glavnim hrvatskim kanalima. Bilo da ste ljubitelj napetih serija, informativnih emisija ili filmskih blockbustera, naći ćete nešto za sebe. Izdvajamo najvažnije sadržaje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te preporučujemo najbolje filmove iz ponude ostalih kanala.
HRT 1
HRT 1 večeras nudi kombinaciju kviza, informativnog programa i filmskih poslastica. Nakon popularne "Potjere" i "Dnevnika 2", u 20:15 na rasporedu je američka romantična komedija "Moj lažni muž" – idealna za opuštanje nakon radnog tjedna. Večer završava s dramom "Ego protiv ega" u 22:50.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Moj lažni muž
22:50 Ego protiv ega
HRT 2
Na HRT 2 petak je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija. Večer započinje "Krimi petkom" – od 20:15 gledamo novu epizodu serije "Povijesti slučajeva", a od 22:16 slijedi "Detektiv iz Chelseaja". Prava poslastica za sve koji vole napete zaplete!
20:15 Krimi petak: Povijesti slučajeva
22:16 Krimi petak: Detektiv iz Chelseaja
RTL
RTL u udarnom terminu donosi nastavak hit-serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim informativni magazin "Stanje nacije". Za ljubitelje akcije, od 22:00 ne propustite filmski blockbuster "Mumija".
20:15 Divlje pčele
21:20 Stanje nacije
22:00 Mumija
NOVA TV
Na NOVA TV večer počinje s popularnom domaćom serijom "Kumovi" u 20:20, a odmah potom slijedi "U dobru i zlu 2". Za kraj večeri, od 22:15, tu je reality show "Survivor", dok kasno navečer dolazi "Wonder Woman 2" za fanove superjunaka.
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:15 Survivor
23:15 Wonder Woman 2
RTL 2
RTL 2 nudi pravu akcijsku večer uz "Chicago P.D." od 19:55 i 20:55, a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45 nadalje.
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Na Doma TV od 18:10 uživajte u "Navy CIS", a u 20:00 pogledajte akcijski film "Smrtonosna pošiljka". Večer nastavlja u akcijskom tonu s filmom "Ulične borbe" u 21:50.
18:10 Navy CIS
20:00 Smrtonosna pošiljka
21:50 Ulične borbe
Filmske preporuke večeri:
"Jason Bourne" (Star Movies, 20:05) – Matt Damon se vraća u ulozi najpoznatijeg tajnog agenta u akcijskom trileru punom adrenalina.
"Lovina" (Star Movies, 22:35) – napeti akcijski triler s neočekivanim obratima.
*uz korištenje AI-ja
