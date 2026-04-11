Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min

TV PROGRAM ZA 11. TRAVANJ Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na glavnim TV kanalima te preporučujemo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti ove subote!

Admiral

Subotnja večer donosi pravu TV poslasticu za sve ljubitelje akcije, komedije i nezaboravnih filmskih trenutaka! Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, uz nekoliko nezaobilaznih filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1 priprema večer za ljubitelje romantičnih komedija i akcije. Već u 20:15 očekuje vas "Šminkerica sa sela", simpatična američka komedija s Reese Witherspoon, dok kasnije navečer (22:45) slijedi "Čuvaj me s leđa 2", eksplozivna akcijska komedija s Ryanom Reynoldsom i Samuelom L. Jacksonom. Informativni blokovi "Dnevnik 2" i "Dnevnik 3" garantiraju da nećete propustiti najvažnije vijesti dana.

20:15 Šminkerica sa sela
22:45 Čuvaj me s leđa 2

Na HRT 2 večeras dominira dokumentarni i avanturistički program. U 20:15 kreće "Ben Fogle – Ljudi od divljine", a odmah nakon toga u 21:04 "James May: Naš čovjek u Indiji" vodi vas na egzotično putovanje. Za kraj večeri, u 23:02, uživajte u glazbeno-dokumentarnom filmu "Nađimo se u WC-u".

20:15 Ben Fogle – Ljudi od divljine
21:04 James May: Naš čovjek u Indiji
23:02 Nađimo se u WC-u

RTL je subotnju večer rezervirao za ljubitelje velikih blockbustera. U 20:15 ne propustite "Jurski park 2" – nastavak kultne franšize, dok vas od 22:55 čeka urnebesna komedija "Kako se riješiti šefa 2".

20:15 Jurski park 2
22:55 Kako se riješiti šefa 2

Nova TV donosi akcijsku večer! U 20:15 na rasporedu je "Plaćenici" – eksplozivna akcija prepuna zvijezda, a od 22:15 slijedi napeti triler "Pokajnik".

20:15 Plaćenici
22:15 Pokajnik

RTL 2 nudi večer ispunjenu popularnim serijama. Od 19:55 i 20:45 pratite "Chicago P.D.", a za ljubitelje sitcoma tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 22:55).

19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV večeras nudi obiteljsku magiju i emotivne drame. U 20:00 pogledajte filmski klasik "E.T.", a u 22:00 "Brižni vrtlar" – napetu dramu o potrazi za istinom.

20:00 E.T.
22:00 Brižni vrtlar

TOP 6 filmskih hitova večeri na drugim kanalima:

- "Dnevnik Bridget Jones" (Star Movies, 20:00) – Neodoljiva romantična komedija s Renée Zellweger u glavnoj ulozi.
- "Gladijator" (Star Movies, 22:05) – Oscarom nagrađeni povijesni spektakl Ridleya Scotta s Russellom Croweom.
- "Bourneova nadmoć" (Star Movies, 17:45) – Nastavak napetih špijunskih avantura Matta Damona.
- "Jerry Maguire" (Cinemax 2, 21:10) – Sportska drama s Tomom Cruiseom o životnim odlukama i ljubavi.
- "Izgubljeni grad Z" (CineStar Prem. 2, 21:50) – Povijesna avantura o potrazi za izgubljenom civilizacijom u Amazoniji.
- "Blade" (Star Movies, 02:30) – Za noćne ptice, kultni akcijski horor s Wesleyem Snipesom.

*Uz pomoć AI-ja

