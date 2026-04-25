Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer na malim ekranima donosi pregršt uzbudljivih sadržaja! Od napetih akcijskih filmova, kultnih serija do dirljivih drama – izdvajamo najvažnije iz večernjeg programa na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove s drugih kanala.

HRT 1

HRT 1 večer započinje s informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00, a zatim slijedi dobitna kombinacija za ljubitelje povijesnih drama – film "Vojvotkinja" u 20:15 donosi raskošnu priču o britanskoj aristokraciji s Keirom Knightley u glavnoj ulozi. Kasnije, u 22:43, očekuje vas triler "Noćne kronike".

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za dokumentarce i glazbu. U 20:15 uživajte u putopisnoj seriji "Ben Fogle – Ljudi od divljine", a u 21:03 James May vodi vas u avanturu "Naš čovjek u Japanu". Za kraj, u 22:40, pogledajte glazbeni dokumentarac "Brian Wilson: Long Promised Road".

RTL

RTL donosi večer ispunjenu napetostima i akcijom! Nakon središnje informativne emisije "RTL Danas" (19:00), u 20:15 ne propustite horor-dramu "Savez". Od 22:45, na rasporedu je triler "Zaštitni kod".

NOVA TV

NOVA TV od 20:15 donosi filmsku akciju s "Pravednikom" – napeti triler koji će vas prikovati uz ekran. U 22:55 slijedi još jedna adrenalinska poslastica, "Air Force One: Pad".

RTL 2

RTL 2 subotnju večer rezervira za ljubitelje američkih akcijskih serija. Od 18:25 i 19:05 gledajte "Chicago u plamenu", a od 19:50 i 20:45 "Chicago P.D.". Za dozu humora tu su "Teorija velikog praska" u 21:45 i "Dva i pol muškarca" od 22:35.

DOMA TV

DOMA TV donosi pravi filmski maraton! U 18:10 pogledajte "Policijsku akademiju 7: Moskovski zadatak", a od 20:00 ne propustite klasik "Zelena milja" – potresnu dramu s Tomom Hanksom. Za kraj večeri, u 23:35, čeka vas napeti triler "Točka prednosti".

Najbolji filmovi večeri na ostalim kanalima:

"Ledena cesta" (Star Movies, 17:45) – Liam Neeson u borbi protiv vremena i leda u ovoj akcijskoj avanturi.

"Skrivena ljubav" (Star Movies, 20:00) – emotivna drama o zabranjenoj ljubavi i društvenim predrasudama.

"Direktori na cesti" (Star Movies, 22:45) – drama o dvojici direktora koji kreću na neobičan put.

