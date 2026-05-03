FILMSKI HITOVI I SPORTSKI PRIJENOSI

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Luka Dubroja

Ne propustite večeras najbolje iz TV ponude: uzbudljive serije, sportske spektakle i najjače filmske hitove na domaćim kanalima. Pogledajte naš pregled večernjeg programa i filmske preporuke!

Admiral

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ukuse: od napetih sportskih prijenosa, novih epizoda najgledanijih serija do filmskih hitova koji će vas prikovati uz ekrane! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova.

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu večer uz "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim slijedi triler "Tko je kome smjestio" u 20:15, koji će zadovoljiti ljubitelje napetih zapleta. Nakon toga, informativni sadržaji i dokumentarna serija za kraj večeri.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Tko je kome smjestio
22:25 Dnevnik 3

HRT 2

Na HRT 2 večer je u znaku sporta i dokumentarnih serija. U 20:15 očekuje vas "Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog", a već u 21:00 počinje "Stadion" – emisija za sve zaljubljenike u nogomet. Kasnije, ne propustite intrigantnu dokumentarnu seriju o O.J. Simpsonu.

20:15 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog
21:00 Stadion
22:04 O. J. Simpson: Američki san

RTL

RTL večeras nudi pravi spektakl za ljubitelje sporta! Gledajte "Formula na RTL-u" u 18:00, a potom i izravni prijenos "FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026" od 19:00. Prava poslastica za sve fanove brzina!

18:00 Formula na RTL-u
19:00 FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026

21:05 RTL Danas

Australian Grand Prix
Foto: MARK PETERSON/REUTERS

NOVA TV

Nova TV donosi zabavnu i glazbenu večer uz "Tvoje lice zvuči poznato" u 20:15, a odmah nakon toga, u 22:35, pogledajte filmski hit "Air" s intrigantnom pričom iz svijeta sportskog marketinga.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:35 Air

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje akcije i humora. Pratite "Chicago P.D." od 20:25 i 21:05, a kasnije se zabavite uz omiljene sitcom serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:00 Hitna: Chicago
20:25 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:20 Dva i pol muškarca

98398087
Foto: Profimedia

DOMA TV

Doma TV nudi filmsku večer s akcijom i uzbuđenjem: u 20:00 gledajte "Gas do daske", a u 21:40 slijedi napeti triler "Crno svitanje". Idealno za ljubitelje adrenalina!

20:00 Gas do daske
21:40 Crno svitanje

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- "Seks i grad" (Star Movies, 20:15) – kultna romantična komedija o ljubavi, prijateljstvu i životnim izazovima četiri Njujorčanke.

- "Prvi vitez" (Star Movies, 17:25) – epska avantura s Richardom Gereom i Seanom Conneryjem u glavnim ulogama.

- "Ona" (Star Movies, 23:10) – originalna romantična SF drama s Joaquinom Phoenixom o ljubavi čovjeka i umjetne inteligencije.

- "Ljeto soula" (RTL 2, 23:45) – moćan glazbeni dokumentarac o revolucionarnom festivalu iz 1969.

- "Jedi, moli, voli" (Doma TV, 23:30) – inspirativna drama s Juliom Roberts o potrazi za srećom i smislom života.

Bilo da ste za napetu akciju, vrhunsku komediju ili sportski spektakl, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i birajte najbolje iz bogate ponude!

 *uz korištenje AI-ja
 

