Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava TV poslastica! Od zabavnih kvizova i glazbenih spektakala do uzbudljivih akcijskih filmova i hit serija, izbor je bogat i raznolik. Izdvajamo najvažnije sadržaje večeri na glavnim kanalima, kao i najbolje filmske hitove koji vas čekaju na specijaliziranim kanalima.

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu zabave i glazbe. Nakon popularnog kviza "Superpotjera" u 18:06, slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00. Večer kulminira prijenosom glazbenog spektakla "Melodije Jadrana 2026." od 21:15, koji će oduševiti sve ljubitelje domaće glazbe.

18:06 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

21:15 Melodije Jadrana 2026., prijenos

HRT 2

Foto: MATTEO CIAMBELLI

HRT 2 je večeras rezerviran za ljubitelje nogometa! Od 20:00 sati kreće "Nogomet: Americana, emisija", a potom slijedi prijenos utakmice 1/16 finala SP-a između Južne Afrike i Kanade od 20:49. Prava nogometna groznica!

20:00 Nogomet: Americana, emisija

20:49 SP 2026.: Južna Afrika - Kanada, 1. pol.

22:02 SP 2026.: Južna Afrika - Kanada, 2. pol.

RTL

Na RTL-u vas očekuje emotivna drama "Skrivena ljepota" s Willom Smithom od 20:15, a večer završava spektakularnim ratnim filmom "Neprijatelj pred vratima" u 22:20. Prije toga, informativni "RTL Danas" u 19:00 donosi najvažnije vijesti dana.

19:00 RTL Danas

20:15 Skrivena ljepota

22:20 Neprijatelj pred vratima

NOVA TV

NOVA TV priprema večer punu smijeha i akcije. U 20:15 gledajte urnebesnu komediju "Starci" s Adamom Sandlerom, a odmah nakon toga, u 22:20, na rasporedu je hit avanturistički film "Jumanji: Iduća razina". Informativni "Dnevnik Nove TV" je u 19:00.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Starci

22:20 Jumanji: Iduća razina

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje kriminalističkih serija. U 20:10 ne propustite "Chicago P.D.", a od 21:00 i 22:00 slijede dvije epizode "Zločinačkih umova".

18:35 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

DOMA TV nudi akcijsku večer uz "Cobra 11" od 18:00 i 18:55, a od 20:00 na rasporedu je legendarni film "Nemoguća misija". Odmah nakon toga, u 22:00, gledajte "Rocky 3" – klasik kojeg obožavaju sve generacije.

18:00 Cobra 11

18:55 Cobra 11

20:00 Nemoguća misija

22:00 Rocky 3

Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima:

Žena vremenskog putnika (Star Movies, 20:00) – dirljiva ljubavna SF drama o muškarcu koji nekontrolirano putuje kroz vrijeme i ženi koja ga voli bez obzira na sve prepreke.

Zabranjene fotografije (Star Movies, 22:20) – napeti triler koji istražuje mračne tajne skrivene iza objektiva.

Ta surova zemlja (HTV 3, 22:31) – vestern klasik o borbi za opstanak na Divljem zapadu.

Rocky 3 (Doma TV, 22:00) – legendarni nastavak priče o boksaču Rockyju Balboi, s nezaboravnom borbom za povratak na vrh.

Nemoguća misija (Doma TV, 20:00) – napeta špijunska akcija s Tomom Cruiseom u ulozi tajnog agenta u bijegu.

Ne propustite večeras uzbudljive filmove, serije i prijenose na domaćim kanalima! Pripremite kokice i uživajte u TV večeri za pamćenje!