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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Screenshot
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Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što ne propustiti od 18 do 23 sata – od uzbudljivih serija, informativnih emisija do filmskih hitova

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje dobrih serija i filmova. Izabrali smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te izdvojili najbolje filmske naslove koje ne smijete propustiti. Pripremite kokice i uživajte u večernjem TV programu.

HRT 1

HRT 1 donosi kviz "Superpotjera" u 18:05 za sve koji vole izazove, a odmah nakon toga slijedi središnji "Dnevnik 2" (19:00). Večer je rezervirana za napeti povijesni film "Apollo 13" (21:13), temeljen na istinitoj svemirskoj misiji koja je šokirala svijet.

Foto: Screenshot

18:05 Superpotjera
19:00 Dnevnik 2
21:13 Apollo 13

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominiraju kriminalističke serije. Nakon popularnog talk showa "Nedjeljom u 2" (18:10), slijedi dvostruka doza serije "Will Trent" (20:14 i 20:58), a potom i "Strike" (21:41 i 22:41) – idealno za ljubitelje napetih zapleta.

18:10 Nedjeljom u 2
20:14 Will Trent
20:58 Will Trent
21:41 Strike
22:41 Strike

RTL

RTL večer započinje informativnom emisijom "RTL Danas" (19:00), a od 20:15 slijedi spektakularni akcijski blockbuster "Battleship". Za one koji vole superheroje, kasno navečer dolazi "Vitez tame: Povratak" (22:55).

Foto: PROMO

19:00 RTL Danas
20:15 Battleship
22:55 Vitez tame: Povratak

NOVA TV nudi dvostruku filmsku akciju! Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), u 20:15 gledamo "Plaćenik" – napeti akcijski triler, a u 22:20 na rasporedu je novi hit "Madame Web".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Plaćenik
22:20 Madame Web

RTL 2

RTL 2 večer je u znaku akcije i kriminalistike. Nakon "Djevojki na zadatku" (18:45), slijedi "Chicago u plamenu" (20:10), a potom popularni "Zločinački umovi" (21:00 i 22:00). Za opuštanje tu su i "Dva i pol muškarca" (22:40) te "Prijatelji" (23:30).

18:45 Djevojke na zadatku
20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
23:30 Prijatelji

Doma TV

Doma TV večeras nudi uzbudljive nastavke serije "Blue Bloods" od 18:15, a zatim slijedi kultni triler "Memento" (20:00). Za ljubitelje boksa, u 22:00 stiže "Rocky 5".

Foto: IMDB.com

18:15 Blue Bloods
20:00 Memento
22:00 Rocky 5

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

  • "Španjolski engleski" (Star Movies, 20:00) – toplu komediju o izazovima i čarima života između dvaju svjetova.
  • "Put u propast" (Star Movies, 22:40) – napeti kriminalistički triler s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi.
  • "Memento" (Doma TV, 20:00) – kultni triler o čovjeku bez pamćenja koji pokušava pronaći ubojicu svoje žene.
  • "Rocky 5" (Doma TV, 22:00) – legendarni nastavak sage o Rockyju Balboi.
  • "Apollo 13" (HRT 1, 21:13) – fascinantna istinita priča o svemirskoj misiji koja je zamalo završila katastrofom.

Neovisno jeste li ljubitelj napetih serija, informativnog programa ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

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