Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih serija, kvizova, dokumentaraca do velikih filmskih hitova! Za vas smo izdvojili najvažnije sadržaje koji će obilježiti večernji program na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVOJ TV, RTL 2 i Doma TV, kao i najbolje filmove na filmskim kanalima. Pogledajte što ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 počinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijede informativne emisije i zanimljivi dokumentarci. U 20:15 uživajte u spektakularnoj dokumentarnoj seriji o pandama, a potom slijedi nova epizoda dramske serije "Ritam srca". Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi aktualne teme iz Hrvatske i svijeta.

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Četiri godišnja doba u carstvu velikih panda

21:14 Ritam srca

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi uzbudljivu večer uz kriminalističku seriju "Tandem" u 20:15, a od 21:12 na rasporedu je filmska avantura "Tri mušketira: D'Artagnan" – novi pogled na legendarne junake. Za kraj večeri, tu je i triler serija "Točka pucanja".

19:22 Putovanja oldtajmerom Kevina McClouda

20:15 Tandem

21:12 Tri mušketira: D'Artagnan

23:21 Točka pucanja

RTL

RTL večer rezervira za reality show "Asia Express: Zmajeva ruta" u 20:15, koji gledatelje vodi na uzbudljivo putovanje Azijom. Nakon toga slijedi "RTL Direkt" s najvažnijim vijestima dana, a potom i ljubavni reality "Love Island Adria".

19:00 RTL Danas

20:15 Asia Express: Zmajeva ruta

22:10 RTL Direkt

22:40 Love Island Adria

Foto: Voyo

NOVA TV

Na NOVOJ TV večer počinje sportskim prijenosom "Supersport HNL" od 20:20, a potom slijede omiljene domaće serije – "Kumovi" i "Slučajna obitelj". Za ljubitelje kulinarstva, "Masterchef" je na rasporedu od 22:35.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Supersport HNL

20:25 Kumovi

21:25 Slučajna obitelj

22:35 Masterchef

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 donosi večer prepunu akcije i humora. "Chicago u plamenu" vodi vas u svijet vatrogasaca, a "Zločinački umovi" donose novu dozu kriminalističkih misterija. Ne propustite i urnebesne epizode "Moderne obitelji" i "Dva i pol muškarca".

19:25 Chicago u plamenu

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: Screenshot/Općina Podturen

Doma TV

Doma TV večeras nudi napete kriminalističke serije. "FBI 2" donosi uzbudljive istrage, a "Zakon i red: Odjel za žrtve" istražuje najteže zločine. Za ljubitelje trilera, "Crna lista" je odličan izbor za kraj večeri.

18:55 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 2

20:45 FBI 2

21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

23:35 Crna lista

Filmski hitovi večeri

"Bourneovo naslijeđe" (Star Movies, 20:40) – Akcijski triler iz popularne franšize donosi novu razinu uzbuđenja i vrhunsku glumačku ekipu.

"Tražen" (Star Movies, 23:20) – Napeti akcijski triler s Angelinom Jolie i Jamesom McAvoyem o tajnom društvu ubojica.

"Hvala što pušite" (HTV 3, 22:03) – Provokativna komedija o svijetu lobiranja i duhana, s Aaronom Eckhartom u glavnoj ulozi.

"Zoološki vrt nade" (Star Movies, 17:55) – Inspirativna biografska drama o obitelji koja spašava životinje tijekom Drugog svjetskog rata.

"Gušteri" (Star Movies, 00:55) – Ratna drama temeljena na istinitim događajima.

*uz korištenje AI-ja

