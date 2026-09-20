Evo što gledati večeras na TV-u

Nedjeljna večer na domaćim TV kanalima donosi pregršt uzbuđenja, napetih akcijskih filmova i omiljenih serija. Pripremite kokice – donosimo vam najvažnije što možete gledati večeras od 18 do 23 sata!

HRT 1

HRT 1 večeras kombinira informativni program i uzbudljivu akciju. Nakon Dnevnika 2 u 19:00, slijedi popularna igra na sreću LOTO 6, a u 21:14 na rasporedu je filmski hit "Operacija Fortune: Prijevara stoljeća" – akcijska komedija Guya Ritchieja s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi.

18:58 Vrijeme

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

21:14 Operacija Fortune: Prijevara stoljeća

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje glazbeno-dokumentarnim programom, a u 20:15 pogledajte dokumentarni film "Dogodio se - Ratko Rudić" o legendarnom vaterpolskom treneru. Ljubitelji krimića doći će na svoje s dvije uzastopne epizode serije "Strike" od 22:18.

19:07 Zabranjeno pušenje, Kao neuštekani

20:15 Dogodio se - Ratko Rudić

22:18 Strike

23:21 Strike

RTL

RTL večeras donosi pravi spektakl za ljubitelje akcije – u 20:20 emitira se legendarni "Gladijator" s Russellom Croweom, dok kasnije, od 23:30, možete pratiti reality show "Love Island Adria".

19:00 RTL Danas

20:20 Gladijator

23:30 Love Island Adria

Foto: Voyo

NOVA TV

Nova TV nudi bogat filmski program – u 20:15 premijerno prikazuje domaći film "Živi i zdravi", a od 22:20 na rasporedu je blockbuster "James Bond 007: Skyfall" s Danielom Craigom u ulozi slavnog tajnog agenta.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Živi i zdravi

22:20 James Bond 007: Skyfall

RTL 2

RTL 2 večer je rezervirao za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. Ne propustite "Chicago u plamenu" od 19:05, a od 21:00 gledajte napetu seriju "Zločinački umovi". Za kraj večeri slijede epizode "Moderne obitelji" i "Dva i pol muškarca".

19:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:40 Moderna obitelj

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV donosi akcijski maraton! U 20:00 pogledajte "Pod opsadom" – kultni akcijski film sa Stevenom Seagalom, a od 21:40 "Bilo jednom u Meksiku" s Johnnyjem Deppom i Antoniom Banderasom.

18:05 Obiteljske veze

20:00 Pod opsadom

21:40 Bilo jednom u Meksiku

Najbolji filmski hitovi večeri

"Na putu do zvijezda" (Star Movies, 20:15) – šarmantna komedija o putovanju i snovima.

"Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 22:35) – epska drama s Bradom Pittom o duhovnom putovanju kroz Himalaju.

"Doom" (Star Movies, 00:45) – SF akcijski horor inspiriran popularnom videoigrom.

"Meksikanac" (Star Movies, 15:35 i 02:55) – akcijska komedija s Bradom Pittom i Juliom Roberts.

"Bourneovo naslijeđe" (Star Movies, 10:50) – nastavak slavne akcijske franšize.