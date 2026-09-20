TV PROGRAM ZA NEDJELJU 20. RUJNA Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati večeras od 18 do 23 sata
Evo što gledati večeras na TV-u
Nedjeljna večer na domaćim TV kanalima donosi pregršt uzbuđenja, napetih akcijskih filmova i omiljenih serija. Pripremite kokice – donosimo vam najvažnije što možete gledati večeras od 18 do 23 sata!
HRT 1
HRT 1 večeras kombinira informativni program i uzbudljivu akciju. Nakon Dnevnika 2 u 19:00, slijedi popularna igra na sreću LOTO 6, a u 21:14 na rasporedu je filmski hit "Operacija Fortune: Prijevara stoljeća" – akcijska komedija Guya Ritchieja s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi.
18:58 Vrijeme
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 6
21:14 Operacija Fortune: Prijevara stoljeća
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje glazbeno-dokumentarnim programom, a u 20:15 pogledajte dokumentarni film "Dogodio se - Ratko Rudić" o legendarnom vaterpolskom treneru. Ljubitelji krimića doći će na svoje s dvije uzastopne epizode serije "Strike" od 22:18.
19:07 Zabranjeno pušenje, Kao neuštekani
20:15 Dogodio se - Ratko Rudić
22:18 Strike
23:21 Strike
RTL
RTL večeras donosi pravi spektakl za ljubitelje akcije – u 20:20 emitira se legendarni "Gladijator" s Russellom Croweom, dok kasnije, od 23:30, možete pratiti reality show "Love Island Adria".
19:00 RTL Danas
20:20 Gladijator
23:30 Love Island Adria
NOVA TV
Nova TV nudi bogat filmski program – u 20:15 premijerno prikazuje domaći film "Živi i zdravi", a od 22:20 na rasporedu je blockbuster "James Bond 007: Skyfall" s Danielom Craigom u ulozi slavnog tajnog agenta.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Živi i zdravi
22:20 James Bond 007: Skyfall
RTL 2
RTL 2 večer je rezervirao za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. Ne propustite "Chicago u plamenu" od 19:05, a od 21:00 gledajte napetu seriju "Zločinački umovi". Za kraj večeri slijede epizode "Moderne obitelji" i "Dva i pol muškarca".
19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:40 Moderna obitelj
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi akcijski maraton! U 20:00 pogledajte "Pod opsadom" – kultni akcijski film sa Stevenom Seagalom, a od 21:40 "Bilo jednom u Meksiku" s Johnnyjem Deppom i Antoniom Banderasom.
18:05 Obiteljske veze
20:00 Pod opsadom
21:40 Bilo jednom u Meksiku
Najbolji filmski hitovi večeri
"Na putu do zvijezda" (Star Movies, 20:15) – šarmantna komedija o putovanju i snovima.
"Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 22:35) – epska drama s Bradom Pittom o duhovnom putovanju kroz Himalaju.
"Doom" (Star Movies, 00:45) – SF akcijski horor inspiriran popularnom videoigrom.
"Meksikanac" (Star Movies, 15:35 i 02:55) – akcijska komedija s Bradom Pittom i Juliom Roberts.
"Bourneovo naslijeđe" (Star Movies, 10:50) – nastavak slavne akcijske franšize.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+