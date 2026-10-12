Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvalitetnog programa. Od informativnih emisija, napetih serija do vrhunskih filmova – donosimo vam pregled najvažnijeg iz večernjeg TV rasporeda!

HRT 1

HRT 1 donosi raznovrstan program za sve generacije. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:04, a nakon središnjeg Dnevnika (19:00) slijedi zanimljiva dokumentarna serija "Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom: Barokni Palermo" u 20:12. Za ljubitelje domaćeg humora tu je "Kako preživjeti u Hrvatskoj" u 21:04, dok informativna emisija "Otvoreno" počinje u 22:10.

18:04 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom: Barokni Palermo

21:04 Kako preživjeti u Hrvatskoj

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras nudi pravu dozu uzbuđenja i edukacije. U 20:15 na rasporedu je dokumentarac "Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom", a odmah nakon toga, u 21:05, slijedi napeti film "Lovci na naciste". Ljubitelji serija mogu uživati u "Istini" od 23:00.

20:15 Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom

21:05 Lovci na naciste

23:00 Istina

RTL

RTL večer rezervira za omiljenu seriju "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi uzbudljivi reality show "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:25. Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" počinje u 22:50.

20:15 Divlje pčele

21:25 Asia Express: Zmajeva ruta

22:50 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi sportsku i serijsku večer! U 20:15 ne propustite "PSK Potez prvaka", a odmah zatim, u 20:20, počinje nova epizoda hit serije "Kumovi". Za ljubitelje humorističnih drama tu je "Slučajna obitelj" u 21:15, a kulinarski show "Masterchef" je na rasporedu u 22:25.

20:15 PSK Potez prvaka

20:20 Kumovi

21:15 Slučajna obitelj

22:25 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton kriminalističkih i humorističnih serija. U 21:00 gledajte "Zločinački umovi", a nakon toga slijedi kultna komedija "Prijatelji" od 21:45 i 22:15. Najbolje za kraj – "Teorija velikog praska" od 22:40.

21:00 Zločinački umovi

21:45 Prijatelji

22:40 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV donosi napetu večer uz omiljene kriminalističke serije. U 19:55 počinje "FBI 3", a nastavak slijedi u 20:45. Od 21:30 na rasporedu je "Zakon i red: Odjel za žrtve", a kasnije "Crna lista" u 23:25.

19:55 FBI 3

20:45 FBI 3

21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

23:25 Crna lista

Filmski hitovi večeri

"Društvo mrtvih pjesnika" (Star Movies, 20:05) – emotivna drama s Robinom Williamsom o utjecaju inspirativnog profesora na živote mladih učenika.

"Kriminalci na godišnjem" (Star Movies, 22:45) – crnohumorni triler o dvojici prijatelja koji upadaju u nevolje na odmoru.

"Jack" (Star Movies, 17:45) – dirljiva komedija s Robinom Williamsom u ulozi dječaka koji ubrzano stari.

"Odlazak u smrt" (HTV 3, 22:10) – napeti kriminalistički film iz 1995. godine.

"Pad Olimpa" (Nova TV, 02:55, repriza) – akcijski triler s Gerardom Butlerom, odličan za kasnonoćno gledanje.

*uz korištenje AI-ja

