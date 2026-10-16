TV PROGRAM ZA PETAK 16. LISTOPADA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima i odaberite najbolje filmove i serije za opuštanje uz male ekrane.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor akcije, misterija, domaćih i stranih serija te pravih filmskih poslastica. Donosimo pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
Ako ste ljubitelj vesterna i biografskih trilera, HRT 1 je pravi izbor za vas. Večer počinje uz "Potjeru" za ljubitelje kvizova, a u 20:12 pogledajte nagrađivani vestern "Čovjek zvan Hrabrost". Kasnije, u 22:43, očekuje vas biografski triler "Đavolji dvojnik" koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Čovjek zvan Hrabrost
22:43 Đavolji dvojnik
HRT 2
HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih priča. Na rasporedu su "Sommerdahlova ubojstva" u 20:14, a zatim nova epizoda serije "Ellis" u 21:51. Prava poslastica za sve koji vole napetu radnju i nepredvidive zaplete.
18:40 Priče iz Hrvatske
20:14 Sommerdahlova ubojstva
21:51 Ellis
RTL
RTL donosi omiljenu seriju "Divlje pčele" u 20:15, a nakon toga slijedi aktualni pregled društvenih tema u emisiji "Stanje nacije". Za ljubitelje realityja, tu je "Love Island Adria" od 22:00, a večer završava triler filmom "Male stvari".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Stanje nacije
22:00 Love Island Adria
Nova TV
Nova TV večeras donosi zabavu za sve uzrasta. Ne propustite specijal "Tko to tamo pjeva?" u 20:20, a kasnije uživajte u napetim kulinarskim dvobojima u "Masterchefu" od 22:45.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Tko to tamo pjeva?
22:45 Masterchef
RTL 2
RTL 2 nudi akciju i smijeh – "Chicago u plamenu" u 20:00, a zatim kriminalističku seriju "Zločinački umovi" u 21:00. Za opuštanje tu su neizostavni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".
19:10 Chicago u plamenu
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:55 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV večeras donosi pravu akcijsku večer uz "Transporter 3" u 20:00 te "Ninja kornjače: Izlazak iz sjene" u 21:50. Idealno za ljubitelje adrenalina i obiteljskog gledanja.
18:55 Gorski liječnik
20:00 Transporter 3
21:50 Ninja kornjače: Izlazak iz sjene
Filmski hitovi večeri
20:00 Star Movies: "Put oslobođenja" – emotivna drama o ljubavi i slobodi.
22:25 Star Movies: "S.W.A.T." – adrenalinski akcijski triler o elitnoj policijskoj jedinici.
20:00 Doma TV: "Transporter 3" – Frank Martin ponovno u akciji, vozeći opasne "pakete" kroz Europu.
21:50 Doma TV: "Ninja kornjače: Izlazak iz sjene" – kultne kornjače vraćaju se u borbi protiv zla.
22:40 HTV 3: "Valcer s Bashirom" – animirani ratni biografski film koji je osvojio kritiku diljem svijeta.
*uz korištenje AI-ja
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