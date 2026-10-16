Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor akcije, misterija, domaćih i stranih serija te pravih filmskih poslastica. Donosimo pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Ako ste ljubitelj vesterna i biografskih trilera, HRT 1 je pravi izbor za vas. Večer počinje uz "Potjeru" za ljubitelje kvizova, a u 20:12 pogledajte nagrađivani vestern "Čovjek zvan Hrabrost". Kasnije, u 22:43, očekuje vas biografski triler "Đavolji dvojnik" koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Čovjek zvan Hrabrost

22:43 Đavolji dvojnik

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih priča. Na rasporedu su "Sommerdahlova ubojstva" u 20:14, a zatim nova epizoda serije "Ellis" u 21:51. Prava poslastica za sve koji vole napetu radnju i nepredvidive zaplete.

18:40 Priče iz Hrvatske

20:14 Sommerdahlova ubojstva

21:51 Ellis

RTL

RTL donosi omiljenu seriju "Divlje pčele" u 20:15, a nakon toga slijedi aktualni pregled društvenih tema u emisiji "Stanje nacije". Za ljubitelje realityja, tu je "Love Island Adria" od 22:00, a večer završava triler filmom "Male stvari".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Stanje nacije

22:00 Love Island Adria

Foto: RTL

Nova TV

Nova TV večeras donosi zabavu za sve uzrasta. Ne propustite specijal "Tko to tamo pjeva?" u 20:20, a kasnije uživajte u napetim kulinarskim dvobojima u "Masterchefu" od 22:45.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Tko to tamo pjeva?

22:45 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi akciju i smijeh – "Chicago u plamenu" u 20:00, a zatim kriminalističku seriju "Zločinački umovi" u 21:00. Za opuštanje tu su neizostavni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

19:10 Chicago u plamenu

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:55 Prijatelji

Foto: promo

DOMA TV

Doma TV večeras donosi pravu akcijsku večer uz "Transporter 3" u 20:00 te "Ninja kornjače: Izlazak iz sjene" u 21:50. Idealno za ljubitelje adrenalina i obiteljskog gledanja.

18:55 Gorski liječnik

20:00 Transporter 3

21:50 Ninja kornjače: Izlazak iz sjene

Filmski hitovi večeri

20:00 Star Movies: "Put oslobođenja" – emotivna drama o ljubavi i slobodi.

22:25 Star Movies: "S.W.A.T." – adrenalinski akcijski triler o elitnoj policijskoj jedinici.

20:00 Doma TV: "Transporter 3" – Frank Martin ponovno u akciji, vozeći opasne "pakete" kroz Europu.

21:50 Doma TV: "Ninja kornjače: Izlazak iz sjene" – kultne kornjače vraćaju se u borbi protiv zla.

22:40 HTV 3: "Valcer s Bashirom" – animirani ratni biografski film koji je osvojio kritiku diljem svijeta.

*uz korištenje AI-ja

