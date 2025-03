Evo što nas čeka u omiljenim sapunicama: Ana sve više gubi razum, steže se obruč oko nje...

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka, 10. ožujka do petka, 14. ožujka) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanr na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

SJENE PROŠLOSTI

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ana ima živčani slom jer su svi u potrazi za Edinim ubojicom. Prisjeća se toga kobnog dana kad je Edo ubijen te zloslutnih događaja koji su prethodili ubojstvu. Nekoliko dana nakon izlaska iz bolnice, Marta je uspjela sakriti oružje kojim je Edo ubijen.

UTORAK Paula govori Ani o svojoj prošlosti s Mirom, a Ana se preplaši kad joj Paula kaže da Miro zna tko je Edin ubojica. Veronika i Tihana posjećuju Olgu, koja im govori da je proslava za Danijela otkazana.

SRIJEDA Mate i Tomo suočavaju se sa svojim suprugama i konačno doznaju istinu. Mate prizna Ani da je Tomo bio na policiji, ali ga je odveo prije nego što je išta uspio reći.

ČETVRTAK Obruč oko Ane se steže, a ona sve više gubi razum. Tomo suočava Matu zbog Aninog napada u šumi, no Mato misli da Tomo pretjeruje.

PETAK Napetosti među akterima dosežu vrhunac. Olgu brine informacija koju je dobila od Tome o Edinom ubojici. Blanka raskida pakt sa sve zabrinutijom Paulom, dok je Marta u izravnom sukobu s Anom. Anu hvata panika dok se obruč oko nje sve više steže. Spremna je učiniti bilo što da zaštiti sebe i svoju obitelj.

LA PROMESA

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Rómulo drastičnom metodom uspije spriječiti Lopea da se vrati starim navadama, a Jana se nađe s Píjom, koja se skriva u špilji nakon što su lažirale njezinu smrt kako bi zavarale Gregorija.

UTORAK Svi saznaju da je Margarita pronašla bočicu trubeljike, ali Martina tvrdi da je nevina. Ayala joj ne vjeruje.

SRIJEDA Catalinin povratak u palaču izazove takvo uzbuđenje da Alonso mora intervenirati. Ayalino je zdravstveno stanje još neizvjesno. Grof donosi okrutnu odluku o Martininoj budućnosti.

ČETVRTAK Ayalin ultimatum unese razdor na La Promesu jer Martinu čeka zatvor ili umobolnica. Pred djevojkom je uznemirujuća budućnost. Catalina i dalje istražuje grofovo trovanje, a Petra je uputi na pravi trag.

PETAK Lope se opet potuče sa Santosom, kojeg je ulovio kako nasrće na Veru. Ricardo ih smiri, ali Lope će svejedno reći Rómulu za Santosovo ponašanje.

CHICAGO U PLAMENU

RTL2 20:05

PONEDJELJAK Vatrogasci su potišteni nakon nove tragedije, odnosno požara koji je zahvatio stambenu zgradu, a spašavanje stanara završilo neuspješno. Severideova odluka da ubrza Millsovu karijeru ostatak tima ne prihvati baš najbolje

UTORAK Vraća se detektiv Voight, koji već namjerava tražiti protuuslugu od Dawson nakon što je pomogao njezinu bratu Antoniju. Casey se vraća starim navikama dok Dawson, Herrmann i Otis postanu ponosni vlasnici bara.

SRIJEDA Zbog nastale situacije tim poručnika Caseya mora se udružiti s agentima koje vodi Voigt, koji izgleda nije promijenio svoje pokvarene navike. Shayu uzbuđuje pomisao da će postati majka.

ČETVRTAK Severide postane meta opasnog palikuće, a postaja se mora se prilagoditi novim pravilima ako ne želi biti zatvorena zbog rezanja budžeta.

PETAK Dok se bar Molly’s nastoji normalno funkcionirati, Mouchu u pomoć pristiže Gabrielin prijatelj. Severide pokušava dokazati da je Kevin Hadley, jedan od bivših vatrogasaca.

KUMOVI

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Zvone je dogovorio dostavu koza za Šankovo vjenčanje. S kozama dolazi Stipe kojega dovodi Geronimo jer je Zlatan u zatvoru. Zlatan upravo to javi Mirjani koja od šoka pada u nesvijest. Zlatan upravo to javi Mirjani koja od šoka pada u nesvijest. Najteže je Vedrani, koja to stoički podnosi, uz to što zna da je prevarila Zlatana s Bracom. Geronima traži inspektor, ali Geronimo je dao petama vjetra.

UTORAK Dan je Miličina i Markova vjenčanja i fešte kakvu Zaglave još nisu vidjele. Marko ne može žrtvovati novog prijatelja jarića Markića i daje ga na eko imanje na kojemu će uveseljavati djecu u malom zoološkom vrtu. Milica je sve savršeno zamislila, ali očajna je kad ugane nogu i ne može hodati.

SRIJEDA Milica i Marko su konačno muž i žena, ali svadbeni dernek uzeo svoj danak. Marko je u počasnom krugu po Zaglavama porezao ruku preskačući ogradu, a Milica je uganula nogu. Hrvojki i Mirjani sve je jasnije da se između Brace i Vedrane dogodila kemija.

ČETVRTAK Lara u blizini hotela pronalazi ubijenog vuka i prijavi to inspektoru, a Aljoša i Vinko, u panici da vuka ne vide gosti, premještaju ga u hotel pod pritiskom vremena. U isto vrijeme u hotelu se pojavljuje Michelinov inspektor Jernej.

U DOBRU I ZLU

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Crni uspije odvući Petru natrag u birtiju, a Divna odglumi da joj je pozlilo kako bi zaustavila Jocu u osvetničkom pohodu. Jakov odlazi u birtiju i traži način kako opljačkati Crnog te vratiti ocu novac. Planove mu poremeti Petra. Crni i Petra su u napetim odnosima unatoč njegovu trudu da joj ugodi.

UTORAK Nakon što ugleda Ivanu i doktora Bratoša u romantičnoj atmosferi, Veljko napravi scenu u restoranu unatoč Jocinim molbama i naredbama. Kao rezultat incidenta Joco i Veljko su privedeni zbog remećenja javnog reda i mira dok Ivani propadne spoj s doktorom Bratošem. Marina stiže u spas Veljku, no načuje ga kako govori Joci kako još voli Ivanu.

SRIJEDA Jakov se uspije izvući da ga Vilma ne uhvati. Nakon što je ukrao novac od Crnog, nalazi se s Petrom kako bi podijelili novac. Petra sazna da Jakov namjerava vratiti oduzeti novac Joci i Veljku kako bi mogli nastaviti posao.

ČETVRTAK Drago je u panici jer Zdravko shvaća da je Lorena ona ista napuštena curica. Lorena ispituje Sanju o pronalasku napuštene curice, a Drago moli Zdravka da nikom ne govori istinu o Loreni. Veljko i Jakov se zbližavaju. Joco saznaje da je Petra napravila dobro djelo, ali ne želi imati posla s Petrom niti tim novcem.

CACAU

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Tiago se pravi da nije čuo Salin i Ruiov razgovor o njezinoj tobožnjoj polusestri. Guto nađe zaključanu Cacau u kupaonici. Optuži sestru Anitu da ju je zaključala kako bi spriječila njezin razgovor s novinarkom Rosanom.

UTORAK Cacau se svađa s Tiagom jer je tijekom jedrenja na daski strgnuo njezinu narukvicu s koje je ispao amulet koji joj nosi sreću.

SRIJEDA Regina misli da je Quim došao u Portugal kako bi rekao Justinu istinu o njegovoj izvanbračnoj kćeri. Simone se šokira kada otkrije da je Quim pomogao Chiquinhi da rodi Justinovo izvanbračno dijete.

ČETVRTAK Justinova kći Sal se prepire s očevim odvjetnikom Salomãom i optuži ga da želi zgrabiti očev imetak jer je njezin otac u komi.

PETAK Simone, zet Rui, kći Sal, odvjetnica Vitória, sluškinja Soraia i medicinska sestra Regina gledaju Justinov video u kojemu on otkriva da se Simone udala za njega zbog interesa.