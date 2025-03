Evo što nas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li Marta ipak izdati Šimuna i riskirati zatvor?

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka, 31. ožujka do petka, 4. travnja) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanr na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

SJENE PROŠLOSTI

RTL 20:15

PONEDJELJAK Agata se ponovno uvlači u Šimunov i Olgin život. Paula se nada da se riješila Mire, no on dokaže da može igrati njezinu igru. Karlo uvjerava Martu da je ona kriva za Aninu smrt. Hoće li ona izdati Šimuna ili riskirati zatvor?

UTORAK Blanka je ljuta zbog ogovaranja susjeda te odluči napraviti zabavu povodom useljenja, na koju poziva cijelu kvart. Ucjenjuje Olgu, Paulu i Martu te želi da je one podrže tako da se pojave na zabavi. Karlo koristi priliku kako bi na zabavi mučio Martu.

SRIJEDA Na Blankinoj zabavi Miro provocira Paulu, a ona gotovo izbezumljena pogorša odnos s Tomom. Marta, stjerana u kut, provaljuje u Olginu kuću kako bi našla dokumente za Karla.

ČETVRTAK Olga dobije neočekivanu poslovnu ponudu od Ines i njezina supruga Filipa, no Šimunu se Filip čini kao mutan lik. Paula sazna za Tomino preuzimanje klupskog restorana i pošizi.

PETAK Filip i Ines pritišću Olgu da im se pridruži u poslu vezanom za polikliniku. Je li Filip zbilja onakav kakvim se predstavlja ili je Šimun bio u pravu? Tomo konačno preuzima restoran unatoč Paulinu protivljenju, ali izgleda da problemima nema kraja.

LA PROMESA

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Cruz ne olakšava Catalini i sve čini kako bi ponizila Adriana tijekom večere. Virtudes se boji da će ideja njezinih kolega o proizvodnji novih marmelada za prikupljanje novca stvoriti probleme s gospodom.

UTORAK La Promesu potrese vijest o Martininu nestanku te se počinje zamjećivati da Curro nije u palači. Catalina ne popušta i ne želi se vratiti u palaču dok se Cruz ne ispriča.

SRIJEDA Catalina je još zbunjena u vezi s Adrianom, ali odlučuje organizirati privatnu večeru za njega u hangaru. Cruz želi održati recital u čast Manuelova povratka.

ČETVRTAK Currovo otkriće pogodi obitelj kao bomba. Neki će članovi pokušati izvući više informacija iz njega. Hoće li Curro izdržati?

PETAK Adriano prekine s Catalinom i ona se rasplače pred bratom. Vera sve otvoreno kaže Lopeu i njihova se veza okrene za 180 stupnjeva. Jana i María Fernández odu i opet ostave Píju samu u špilji.

CHICAGO U PLAMENU

RTL2 20:05

PONEDJELJAK Severide slaže kockice i pokreće slučaj protiv piromana koji je ubio Shay. Shayina sestra dolazi u postaju 51. Na drugome mjestu Otisova baka ostaje s Otisom i Cruzom bez Cruzova dopuštenja.

UTORAK Nakon očeve smrti Boden dovršava poslove svog oca te uzima slobodno vrijeme kako bi se oporavio od gubitka. Casey i tim sumnjaju u procjene novog načelnika, a njegovo ponašanje dodatno uznemiri tim postaje 51.

SRIJEDA Boden se vraća u postaju 51 nakon smrti oca i obveza oko novog djeteta. Postaja prima poziv o nesreći koja se zbila u garaži. Severide pomaže starom prijatelju da se vrati među vatrogasce.

ČETVRTAK Tim prevozi žrtve koje su nastradale zbog curenja kemikalije. Will počinje prvi dan u bolnici, gdje dolazi do incidenta. Luđak prijeti granatom te tvrdi da ima smrtonosnu bolest koja se prenosi zrakom.

PETAK Vatrogasci odgovaraju na poziv u pomoć zbog požara u stanu, kojeg se povezuje sa silovanjem i pokušajem ubojstva.

KUMOVI

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Pere je konačno doprla do Žaje i napokon ga uvjerila da se u Zaglavama može opustiti. Čak je blaži i prema pacijentima, što vidi Jadranka koja dolazi do njega zabrinuta za Vinka. Zvoni se u šetnji s Vinkom pokvare kolica, a Vinko se ponudi popraviti ih.

UTORAK Braco je priznao poraz i odlučio se vratiti Hrvojki, koja je to jedva dočekala. Nju, pak, na poslu Martin previše ne doživljava. To Milici daje ideju o kandidaturi. Vinko u ispadu bijesa razbija Zvonina kolica i ne zna kako da mu to kaže. Šima otkriva tko je krivac za pogrešku u financijskom izvještaju.

SRIJEDA Pere pred svima skriva koliko je potresena zbog Žaje i nervira je majčina i tetkina briga i prodike. Vedrana je pod dojmom vijesti o Zlatanu, a Hrvojkino naslikavanje u gostionici s nesretnim Bracom nimalo joj ne pomaže. Braco sugovornika u ljubavnim problemima nalazi u Vesni.

ČETVRTAK Martin uspješno skuplja potpise za kandidaturu. Svi su za njega, osim Ivke i Vinka koji ne žele potpisati. Vinkovo nepotpisivanje rezultira njegovim povratkom kući. Vinko treba ići na pregled kod kardiologa, međutim, sazna da je danas potpisivanje ugovora s RUI-em i gospođom Koštom pa odluči preskočiti pregled i iznenaditi kolege u hotelu.

U DOBRU I ZLU

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Cijela obitelj zabrinuta je za Veljkovo stanje. Damjan pritisne Jocu da mu kaže istinu o Veljkovoj financijskoj prevari. Lorena pokušava odgovoriti Vanju od pisanja članka o velikoj prevari. Sanja je zatečena kad ugleda Dragu koji je kupio hrpu stvari za dijete koje dolazi.

UTORAK Miro se sukobi s Vanjom, koja radi na svojoj priči o Veljku.Jocu pred bolnicom okružuju novinari, a Vanja ga ubada pravim pitanjima. Dodatno je u strahu kada vidi policiju koja nastavlja istragu u bolnici. Svi se pitaju gdje je Veljko dok on ima svoj plan. Sanja je zatečena kad ugleda Dragu koji je kupio hrpu stvari za dijete koje dolazi. Pokušava shvatiti otkud mu novac te joj postaje sumnjiv…

SRIJEDA Veljko priznaje svoje grijehe pred svima. Joco pokušava sanirati situaciju, ali Veljko to opstruira. Veljko i Drago se sreću, obojica u problemima. Drago je iz dobre namjere prevario Veljka i umjesto na policiju ga vodi u bar. Sanja je zatečena kad ugleda Dragu koji je kupio hrpu stvari za dijete koje dolazi. Pokušava shvatiti otkud mu novac te joj postaje sumnjiv…

ČETVRTAK Joco je u nevjerici kad sazna od Une da ne postoji samo jedan, nego dvojica potencijalnih očeva. Joco i Veljko saznaju da će postati djedovi. Damjan pokušava utvrditi činjenice prevare.

CACAU

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Simone govori Regini o svojoj noći sa Salomãom. Anita i Cacau odlaze upoznati Lisabon. Valdemar pregledava Heitorov mobitel. Cacau i Anita se izgube u golemom Lisabonu.

UTORAK Cacau se razveseli kad opet sretne Marca. Objasni mu da su se sestra i ona izgubile u Lisabonu, a onda je ona ugledala njegovu poslovnu zgradu “Figueroa” i došle su u njegov ured.

SRIJEDA Cacau se šokira kad otkrije tko je njezin biološki otac. Sukobi se s Quimom i Filó, koji joj pokušavaju sve objasniti, ali uzdrmana pobjegne. Cacau se pojada Tiagu.

ČETVRTAK Regina se šokira kad joj Valdemar kaže da je Cacau njezina kći koju je dobila s Justinom. Cacau se naljuti na Tiaga i odluči otići iz njegove kuće. Pipa ih pokušava izmiriti.

PETAK Anita se naljuti na Cacau jer misli da joj je sestra preotela Tiaga. Guto i Pitty pokažu inspektorici pisma koja su našli, a ona se iznenadi novim saznanjima.