GLAZBENE LJESTVICE

Evo što su Hrvati slušali u ovom tjednu: Thompson je na vrhu, a nakon njega prava iznenađenja

Foto: YouTube

Otkrijte tko su najvrući izvođači na YouTube i Billboard ljestvicama u Hrvatskoj ovog tjedna!

Hrvatska glazbena scena ponovno pršti uzbuđenjem! Ovog tjedna na YouTube Croatia Daily Chartu imamo uzbudljive promjene, dok Billboard Croatia Songs ljestvicom i dalje dominiraju poznata imena. Provjerite tko je u top 5 i tko je iznenadio skokom ili padom!

Top 5 YouTube Croatia Daily Chart:

1. Marko Perković Thompson - Ako ne znaš šta je bilo

Thompson je sa svojom pjesmom 'Ako ne znaš šta je bilo' koju je otpjevao s Hrvatskim Ružama zasjeo na prvo mjesto. Spor na YouTubeu ima više od 22 milijuna pregleda.

2. Desingerica - Folkicc

3. Nedeljko Bajić Baja - I za noć i za dan

Pjesma 'I za noć i za dan' Nedeljka Bajića Baje je narodnjačka balada čiji se tekst bavi temama ljubavi, predanosti i emotivne povezanosti s partnericom. Pjesma je brzo postala jedna od prepoznatljivijih u njegovoj karijeri zbog jednostavne melodije i lako pamtljivog refrena, a našla se na trećem mjestu.

4. Nikolija - MDMA

5. Jala Brat - Tec-9

Thompson je ovog tjedna preuzeo tron, dok Desingerica pada na drugo mjesto. Nikolija je skočila čak dva mjesta s hitom 'MDMA', a Jala Brat se drži u top 5 s pjesmom 'Tec-9'.

Top 5 Billboard Croatia Songs:

1. Tec-9 - Jala Brat & Buba Corelli

2. MDMA - Nikolija & Biba

3. Sexdrive - Jala Brat & Buba Corelli

4. Hilton Hotel Barca - Nucci

5. Roze Suze - Jala Brat & Buba Corelli

Na Billboardu nema iznenađenja – Jala Brat & Buba Corelli i dalje drže čak tri mjesta u top 5, a 'Tec-9' je već 23 tjedna na vrhu! Nikolija & Biba s 'MDMA' prijete preuzimanjem trona, dok Nucci i dalje čvrsto drži četvrtu poziciju.

Hoće li Thompson uspjeti zadržati vodstvo na YouTubeu i može li netko srušiti Jalu Brata i Bubu Corellija s Billboard prijestolja? Pratite nas za najnovije glazbene vijesti i ne propustite idući tjedni poredak!

