Otkrijte tko su najvrući izvođači na YouTube i Billboard ljestvicama u Hrvatskoj ovog tjedna!
Evo što su Hrvati slušali u ovom tjednu: Thompson je na vrhu, a nakon njega prava iznenađenja
Hrvatska glazbena scena ponovno pršti uzbuđenjem! Ovog tjedna na YouTube Croatia Daily Chartu imamo uzbudljive promjene, dok Billboard Croatia Songs ljestvicom i dalje dominiraju poznata imena. Provjerite tko je u top 5 i tko je iznenadio skokom ili padom!
Top 5 YouTube Croatia Daily Chart:
1. Marko Perković Thompson - Ako ne znaš šta je bilo
Thompson je sa svojom pjesmom 'Ako ne znaš šta je bilo' koju je otpjevao s Hrvatskim Ružama zasjeo na prvo mjesto. Spor na YouTubeu ima više od 22 milijuna pregleda.
2. Desingerica - Folkicc
3. Nedeljko Bajić Baja - I za noć i za dan
Pjesma 'I za noć i za dan' Nedeljka Bajića Baje je narodnjačka balada čiji se tekst bavi temama ljubavi, predanosti i emotivne povezanosti s partnericom. Pjesma je brzo postala jedna od prepoznatljivijih u njegovoj karijeri zbog jednostavne melodije i lako pamtljivog refrena, a našla se na trećem mjestu.
4. Nikolija - MDMA
5. Jala Brat - Tec-9
Thompson je ovog tjedna preuzeo tron, dok Desingerica pada na drugo mjesto. Nikolija je skočila čak dva mjesta s hitom 'MDMA', a Jala Brat se drži u top 5 s pjesmom 'Tec-9'.
Top 5 Billboard Croatia Songs:
1. Tec-9 - Jala Brat & Buba Corelli
2. MDMA - Nikolija & Biba
3. Sexdrive - Jala Brat & Buba Corelli
4. Hilton Hotel Barca - Nucci
5. Roze Suze - Jala Brat & Buba Corelli
Na Billboardu nema iznenađenja – Jala Brat & Buba Corelli i dalje drže čak tri mjesta u top 5, a 'Tec-9' je već 23 tjedna na vrhu! Nikolija & Biba s 'MDMA' prijete preuzimanjem trona, dok Nucci i dalje čvrsto drži četvrtu poziciju.
Hoće li Thompson uspjeti zadržati vodstvo na YouTubeu i može li netko srušiti Jalu Brata i Bubu Corellija s Billboard prijestolja? Pratite nas za najnovije glazbene vijesti i ne propustite idući tjedni poredak!
