Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Cijelo selo krivi Katarinu, sve izmiče kontroli

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nikola uvjerava Cvitu da ne pristane na dogovoreni brak, ne znajući što se njemu sprema. Ne zna kako postupiti. Hoće li slijediti srce ili razum? Teodora je shrvana kad dozna vijest o neuspjeloj trudnoći.

UTORAK Ante razmišlja o Markovu planu kojim bi mogao domoći Katarininih polja. Katarina i sestre odlaze proslaviti uspješan otkup žita u Karmelinoj kavani, na zgražanje muških gostiju. Kad se pojavi Marko, situacija izmiče kontroli.

SRIJEDA Katarina dozna što se događa između Cvite i Vukasova najmlađeg sina. Ivica čuje razgovor Badurine i Sikirice te ostane šokiran shvativši koga oni sumnjiče za ubojstvo Josipa. Na školskoj priredbi Šušnjara iznosi obavijest koja će utjecati na budućnost Vrila.

ČETVRTAK Vijest o industrijskoj zoni unese podijele i svađu među mještane Vrila. Katarina shvaća zašto je Ante bio toliko uporan i želio njezinu zemlju te ga pred svima proziva prevarantom.

PETAK Ante se sastaje s Domazetom kako bi ga natjerao da napusti selo, no Domazet ima drukčije namjere. Jakov i Katarina se prepuštaju emocijama, iako znaju da ne mogu biti zajedno. Plan industrijalizacije podijelio je selo.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Curro se vrati na La Promesu, ali kao lakaj. Leocadia napadne Alonsa da se nije tako dogovorio s dvorom, dečko je trebao otići.

UTORAK Jana uspijeva razgovarati s Currom, ali on je ne prepoznaje. María Fernández pokušava utješiti Janu te joj predlaže da pokuša opet s njim razgovarati kad bude bolji trenutak.

SRIJEDA Manuel je duboko potišten dok se sjeća Jane. María Fernández ne može više i onesvijesti se. Alonso zamoli Ángelu da nagovori Leocadiju da ostane na La Promesi.

ČETVRTAK Manuel se izviče na Curra i ode s La Promese. Candela otkrije Lopeu da je vidjela Antoñita. Jacobo nije sretan jer se Martina više brine za imanje nego za njihovo vjenčanje.

PETAK Ángela se ne želi odreći Curra i moli ga da se nađu još jedanput. María Fernández ostaje u svojoj sobi i njezine kolegice strahuju da će zbog toga imati velike probleme s Petrom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tim istražuje smrt studenta koji je planirao postaviti eksploziv u svojoj školi. Pronalaze njegova partnera i otkriju da je dječake zlostavljao njihov trener plivanja te da su mu se željeli osvetiti.

UTORAK Tim istražuje tijelo striptizete pronađeno u jezeru Michigan. Žrtva ima veze s krugom ljudi s kojima se druži Voight, što uzrokuje nelagodu između njega i Lindsay.

SRIJEDA Provalnici su pustili plin i tako onesvijestili žrtve. Istraga se pretvara u slučaj silovanja. Kad čikaška policija pomisli da su uhvatili jednog od osumnjičenika, događa se još jedna provala u kuću i žena je silovana. I dok Lindsay ispituje žrtvu, upadnu u zamku i oteta je.

ČETVRTAK Lindsay i Halstead rade na tajnom zadatku kako bi uhitili skupinu muškaraca koji se lažno predstavljaju kao policajci. Žrtve su žene koje osvoje novac u kasinu.

PETAK Burgess uhićuje sveučilišnog profesora, koji je želio prokrijumčariti deset kilograma heroina u Kanadu. Platt pomaže Romanu da postane časnik za terensku obuku, a Mouse namješta Halsteadu posao zaštitara u klinici za medicinsku marihuanu.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

UTORAK Ivana pokušava ignorirati svoje loše nalaze, no kad se skoro sruši na poslu, shvati da je vrag odnio šalu. Joco i Petra su u zategnutim odnosima, a Joco se i dalje ljuti na Petru jer mu je uzela auto i karticu. Zrinku kopka Crni i ne može ga izbaciti iz glave.

SRIJEDA Zrinka je zbunjena nakon susreta s Crnim. Razgovara s Nikom i shvaća da bi trebala upotrijebiti toplo-hladnu tehniku kako bi zavela Crnog. Ivana odlazi u obiteljsku vikendicu Šimata, gdje shvaća da neće imati odmor iz snova. Željka bezuspješno pokušava odgovoriti Divnu od prodaje stana. Mulja Divnu i radi sve što može da odbije potencijalne kupce.

ČETVRTAK Željka bezuspješno pokušava odgovoriti Divnu od prodaje stana. Zavlači Divnu i radi sve što može da odbije potencijalne kupce. Petra i Joco prepiru se oko stavki na popisu pravila koji su jedan drugom složili.

PETAK Divna ne može vjerovati da je Ante sredio Ivani poziciju ravnateljice. Divna kaže Veljku, kojeg to jednako naljuti kao i nju. Zrinka čeka Crnog ispred birtije, a on je svjestan njezine igre. Joco pokušava uspostaviti sporazum s Petrom jer je Una zaprijetila da će otići iz kuće ako se nastave svađati. Ante traži Ivanu na poslu i kod kuće. Divna i Veljko napadaju Antu, koji se počne osjećati sve lošije.

Kumovi

NOVA TV 20:20

UTORAK Milica luduje jer Marko odbija Goranov bubreg, pa mu dovlači Bracu u bolnicu. Stigle su i preostale Natalijine maserke. Iglika masira Janka, koji je potpuno oduševljen. Ivka i Šima odlaze po Stanislava u Sinj. Izlazi iz zatvora jer je Danica sredila da se brani sa slobode. Natalija pobjegne u sobu kad vidi da je Stanislav na imanju.

SRIJEDA U blizini Splita dogodila se nesreća. Doktoricu obavještavaju kako je osoba koja je poginula u nesreći donor i kompatibilna s Markom Šankom. Marka pripremaju za operaciju i iz Splita dolazi bubreg i splitski tim liječnika kako bi napravili transplantaciju. Svi napeto iščekuju kraj operacije. Hoće li Marko preživjeti? Stanislav napokon prepozna Nataliju te joj odluči prići.

ČETVRTAK Mjestom se širi vijest da je Marko dobio ženski bubreg. Tomi i Lara vraćaju se u Zaglave i žele nekako pomoći Stanislavu koji se priprema za skorašnje svjedočenje, kao i Martin, kojemu je muka zbog toga.

PETAK Jadranka i Pere su se vratile iz Bosne. Vinko je angažirao Laru da očisti kuću, no Jadranka nije oduševljena kako je vođeno kućanstvo dok je nije bilo. Martin, Stanislav, Drago Golemac i Zovko idu na sud dati svoje izjave. Sve su oprečne i očito je da sud pogoduje jednome od njih.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Tiago i Jaime odluče izvući Martima iz Laláine kuće. Regina i Valdemar potvrde da je Mário živ. Sal i dalje razotkriva Ruija, koji neuspješno pokušava zamoliti Susanu da mu oprosti.

SRIJEDA Júlia optuži Lalá za požar u Jaimeovoj kući i pljusne je. Kaže da je Martim u teškom stanju u bolnici. Jaime u bijesu zgrabi Lalá za vrat. Salomão priskoči i oslobodi je. Lalá prijeti tužbama. Jaime njoj prijeti smrću ako Martim ne preživi.

ČETVRTAK Marlene kaže Susani da je (Susanu) Rui voli i da se želi oženiti njom. Marco kaže da je spavao s Cacau. Tomané ispituje Lolu o posljedicama njezina plana protiv Lalá. Ali ona tvrdi da Lalá mora platiti za ono što je učinila Martimu.

PETAK Povrijeđena Cacau kaže Sal da nije dovoljna isprika. Marlene se zadovoljno smije kad Rui kaže da je kuća već njegova i kada zaprosi Susanu. Marco se šokira kad ga Regina i Valdemar pritisnu da se odrekne očinstva nad Marquinhom.