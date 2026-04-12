Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Kate je ranjena, a Teodora ne prihvaća razvod

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nakon što je Jakov pokrenuo razvod od Teodore, Katarina sve više misli na njega, mada se pravi da joj nije stalo. Domazet ponovno vadi prsten. Marko se sprema Manuelu odvesti u Split kod matičara.

UTORAK Tereza pokušava nagovoriti Čavku da pobjegnu. Rajka nasluti bijeg i razmišlja da im otkrije istinu o krvnom srodstvu. Tri sestre ponovno se posvađaju, a Mirjana ne propušta priliku da ih razdvoji. Kate je rastrgana između osjećaja prema Jakovu i budućnosti s Tomom.

SRIJEDA Rajka se pokuša približiti Čavki i udaljiti ga od Ante. Vice traži miraz od Ante, no on mu predloži da je najbolje da se vrati u Čile. Nastavlja se brakorazvodna drama između Jakova i Teodore.

ČETVRTAK Tereza je prestravljena što mora otići u Čile te odluči pobjeći s Čavkom. Đordano se udvara Zori, a to ne odgovara Cviti. Generalu Badurini u posjet dolazi Baljarić. Govori mu da je osoba sa skice mučila i ubila njegova sina.

PETAK Tereza želi sve ostaviti i pobjeći s Čavkom, ali on ne može izdati Antu. Katarina je teško ranjena. Domazet i Stipan je nađu i odvedu kući, gdje će je liječiti Ljuba. Čega se Katarina sjeća?

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Veru neočekivano posjeti njezin brat Federico, ali sobarica se iznenadi kad shvati da on ne razumije njezine odluke. Petra kaže zašto Cristóbal tako mrzi Píju.

UTORAK Angela i Curro pripremaju bijeg u Švicarsku. Cristóbal odbije uništiti ljubavna pisma koja mu je Leocadia pisala.

SRIJEDA Simona i Toño se pomire, ali samo zato što je Enora to zamolila Toña. Angela ode kupiti kartu za Švicarsku. Manuel odluči prodati svoj dio tvrtke Pedru Farréu.

ČETVRTAK Angela nestane i Cristóbal vodi potragu, a Curru ne dopusti da sudjeluje. Enora nije zadovoljna Toñovim i Simoninim lažnim pomirenjem.

PETAK Lorenzo da Leocadiji do znanja da on stoji iza Ángelina nestanka i postavi nemogući uvjet za njezin povratak. María Fernández pomaže Curru da traži Ángelu bez Cristóbalova znanja pa odu u špilju gdje je otmičar držao Maríju.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tim istražuje ubojstvo 15-godišnje djevojčice koja je umrla od teških ozljeda. Djevojčica je bila u programu za problematične maloljetnice, a Halstead otkriva neobično ponašanje članova osoblja tog programa.

UTORAK Lindsay angažira Olinskog da radi pod krinkom ubojice kad dobije vijest od starog prijatelja o ocu koji želi osvetiti ubojstvo svoje kćeri. Ruzek se vraća s tajnog zadatka.

SRIJEDA Tim pronalazi ženu zatočenu u brodskom kontejneru koja odbija reći tko ju je zatočio. Video postane viralan i tim shvati da postoji i drugi talac.

ČETVRTAK Nakon večernjeg izlaska Burgessina sestra Nicole je napadnuta. Tim istražuje brutalni napad i otkrije da je jedna od Nicoleinih prijateljica nestala nakon što je pobjegla napadačima.

PETAK Nakon ubojstva tinejdžera tim otkriva da je pronađeni pištolj isti onaj koji je povezan s Voightovim slučajem prije 17 godina. Otac žrtve, istaknuti odvjetnik, pokušava doznati više, a Voight postaje sumnjičav prema bivšem partneru.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Luce je, braneći Gorana, sama sebe izložila osudi javnosti, ali najviše je mori što će Anđela imati dokaz da je u pravu. Vinko traži od Gotovaca da Jadranka uredi kat na kojem će oni živjeti. Goran se sprema vratiti u Split, a onda u Bracinoj sobi otkrije djevojku.

UTORAK Braco uvjeri Ružu da može vjerovati Goranu te njih dvoje provode dan, dok Braco odlazi u nabavu. Luce želi dati otkaz u poliklinici nakon svega što se dogodilo. U isto vrijeme Anđelu sve više nervira Martinova AI cura.

SRIJEDA Anđela toliko ugnjavi Martina da on predloži da pozovu “novu djevojku” na večeru. Ruža je sve opuštenija pred Bracom, a pred Goranom možda i više, što Braci ne sjeda najbolje te se čini kao da Braco pokazuje znakove ljubomore.

ČETVRTAK Braco odluči razveseliti Ružu piknikom, ali uvali im se i Goran. Lara dogovori snimanje OPG-ovaca za popularan ženski časopis “Alkarica”. Vinko se pokaže kao ne baš idealan maneken. Luce želi povući otkaz u poliklinici.

PETAK Danas je otvorenje OPG-a na koji je Lara pozvala gastrokritičara Florijana Cvitkovića. Macani se plaše oštre kritike. Braco i Goran su u nevjerici oko Ružina bivšeg dečka. Od Martina još ni traga ni glasa, a Zvone je obećao Vetmi da će se Martin danas pojaviti na sastanku.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Kad Adil Koçari pred Šerifom Furtunom uhvati Esme za ruku, Šerif poludi i povlači drastičan potez. Zatvara Esme u konaku i zabranjuje joj viđanje s kćeri, dok je Eleni u policijskoj sobi za ispitivanje.

UTORAK Fadime i Iso nalaze se između Adila, koji želi prekinuti niz nasilja, i Zarife, odlučne da Fadime postane nevjesta u obitelji Furtuna. Eyüphanova otmica Fadime donosi neočekivan obrat i zaoštrava situaciju.

SRIJEDA Napetosti između Koçarija i Furtuna ne jenjavaju, a stare tajne sve su bliže razotkrivanju. Kad Adil zatekne Eleni među Furtunalijama, postaje jasno da se događa nešto ozbiljno.

ČETVRTAK U Furtuna konaku izbija kaos kad je Oruç optužen da je dao novac Adilu, a Šerif pokušava smiriti situaciju ubrzavajući njegovo vjenčanje sa Sevcan. Sve se komplicira kad Oruç objavi da s Eleni odlazi u Istanbul.

PETAK Adil pokreće novi udarac protiv Šerifa preuzimanjem tvornice čaja i otvara novu fazu sukoba. Esme shvaća da njegov rat neće stati i pokušava ga zaustaviti, dok u njezinoj obitelji izbija novi sukob. Sevcan, izjedena ljubomorom, prijeti da će razotkriti Esminu najveću tajnu. Dok se potraga u Istanbulu zahuktava, svi se približavaju trenutku nakon kojeg više ništa neće biti isto.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Cristina se posvađa s Albertom jer ju je prevario sa Sarom. Sve joj prizna, ali ne ispriča se. Kori Saru jer je otkrila tu tajnu. Cristina prijeti da će se rastati od njega i uzeti mu Velvet.

UTORAK Rodrigo iznova upozorava Anu na Carlosa, ali ovaj put joj kaže da je Carlosova bivša djevojka nestala. Ignorira njegove riječi i nije svjesna da u kući njezina dečka žive ljubav i jeza.

SRIJEDA Isabel se suočava s bolešću, ali najviše je bole optužbe nakon što se otkrije da je Albertova majka. Odlazi sinu i prizna mu da je njegova majka. On je odbaci.

ČETVRTAK Alberto se sukobi s Glorijom, a ona se brani lažima. Isabel gubi svaku nadu i odluči se vratiti u Oaxacu. Daje Emiliju pismo za Alberta. Emilio mu ga predaje i otkriva istinu.

PETAK Ana priznaje Carlosu da je imala intenzivnu i tajnu vezu s Albertom koja i dalje utječe na njezinu sadašnjost. Carlos hladno reagira i optužuje je da je još pod njegovim utjecajem.