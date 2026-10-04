Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Krneta pretuče Katarinu i baca je u samicu

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Prošlo je šest godina. Iako u Vrilu svira neka nova glazba i odjeća je modernija, kosa kraća, a štikle više, sve je zapravo po starom. Ivica je i dalje u bolnici.

UTORAK Markova zaručnica Domenika i njezin otac Stojan lijepo se uklapaju u obitelj Vukas, samo Nikoli i Cviti nisu po volji. Katarina se boji da je Krneta bacio oko na novu zatvorenicu Kristinu. Pomaže joj držati ga podalje, no Krneta je brzo prozre.

SRIJEDA Jelica priznaje Jakovu ljubav. Kad Jelica dozna što je Anđelko napravio, traži da ponovno ode do njezinih roditelja i kaže da se predomislio. Nakon što ga je udarila, Krneta pretuče Katarinu i baca je u samicu.

ČETVRTAK Mirjana ne može gledati Katarinino psihičko slamanje. Karmela i Jakov žele vjerovati da je Ivica spreman na povratak kući. Filip usporedo gradi mrežu laži: uvjerava Zoru da je Marino uzeo novac od njega, što Zoru okreće protiv Marina.

PETAK Cvita se suočava s time da će Petru morati otkriti istinu o sestrama, dok Mirjana sumnja u njezin način odgoja. Zora je rastrgana između života koji ima i Filipove ponude.

La promesa

HRT 1 13:26

PONEDJELJAK Santos je šokiran zbog majčine smrti. Martina priprema izlaganje za upravni odbor Zaklade, Julieta se svađa s Cirom, a María priznaje Carlu svoju prošlost sa Samuelom. Ángela traži od Leocadije da otpusti Cristóbala.

UTORAK Angela nastavlja istraživati Cristóbalovu prošlost. Martina i Jacobo se svađaju oko projekta utočišta. Carlo sumnja da Marijino dijete nije njegovo već Samuelovo. Ciro poljubi svoju ženu u pokušaju pomirenja. Čini se da Santosova majka nije poginula nesretnim slučajem.

SRIJEDA Martina se pokušava približiti Jacobu. Carlo sumnja u očinstvo djeteta i zatekne Maríju Fernández sa Samuelom. Julieta i Ciro nastavljaju se svađati. Cristóbal razjašnjava svoju prošlost.

ČETVRTAK Lorenzu postaje predmet sprdnje prijatelja nakon Currove i Ángeline prljave smicalice. María i Samuel uspiju smiriti ljubomornog Carla.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

PONEDJELJAK Obiteljski prijatelj traži od Herrmanna savjet za otvaranje bara. Napetosti između Emme i Violet rastu, a Kidd se trudi održati tim na okupu. Dok Mouch i Ritter rade na rješavanju misterija ubojstva, Severide i Cruz gase požar u kamionu s hranom.

UTORAK Medeni mjesec Kidd i Severide prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Sam Carver, Kiddin bivši kolega s akademije, pridružuje se ekipi u postaji.

SRIJEDA Kidd regrutira Carvera, Cappa i Tonyja da joj pomognu pripremiti nove poručničke odaje. Severide i detektiv Pryma nerado se udružuju kako bi radili na policijskoj istrazi.

ČETVRTAK Kidd i Severide pomažu mladoj djevojci koja je izbačena iz svog doma.

PETAK Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.

Foto: promo

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su još uvijek u strahu zbog divljih pasa u mjestu. Vito puca u sve što se miče, dok mu Boris pokušava oduzeti pušku.

SRIJEDA Svi su u šoku nakon što je Ksenija došla u mjesto i ošamarila sina. Vito joj pokuša objasniti situaciju, ali razočarana Ksenija ne želi ni čuti. Vito pokušava smiriti Korinu, koja je svjesna da bi mogli biti razotkriveni svakog trenutka. Ante se lomi bi li “posudio” Lovorkine novce za platiti svećenika, a Lovorka, kad sazna za obiteljski ručak kod Harangi, odluči da bi i Glamuzine mogle doći.

ČETVRTAK Vito priznaje majci svu istinu koja je dovela do njegove trenutne situacije - Lana nije trudna, a on je skrivio nesreću zbog koje je Frane u komi. Korina shvati da Boris ima Vitinu manžetu nađenu na mjestu nesreće. Žuri kući, želeći pronaći drugu manžetu, ali bezuspješno. Lovorka ucjeni Antu da ide s njom na ručak kod Josipa. Ante nevoljko pristane pa se Josip neugodno iznenadi kada njih dvoje vidi pred vratima.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK U hotelu Eduardo ulazi u Zéovu sobu i oni razgovaraju o dolasku nove pošiljke. Eduardo sve odobrava, ali upozorava na oprez zbog policije. Daje Zéu rok od 48 sati da ubije Joãa. Tomás potraži Bé jer je zabrinut za nju. Ona je na rubu živaca i govori da ne zna može li podnijeti još jednu tajnu, što u Tomásu budi znatiželju.

UTORAK Isabelina djeca se iznenade kada vide da je ona preuredila Sofijinu sobu. Svi se dogovaraju što će reći policiji kako bi sugerirali da je João pobjegao. Catarina leži na tlu i jedva hvata zrak. César dolazi s vrećicom iz ljekarne u kojoj se nalazi nekoliko inhalatora.

SRIJEDA Luísa se vraća kući iz banke i govori Miguelu da ima novac koji su otmičari tražili. Baš tad primaju poziv, no nije jasno je li s druge strane muškarac ili žena. Helena telefonom iznosi zahtjev za otkupninom, obraćajući se Luísí uz pomoć uređaja za mijenjanje glasa.

ČETVRTAK Teresa govori obitelji o razgovoru s Marijom Paulom i otkriva da je Joãov pištolj kod Césara. Catarina crta i začuje glas Marije Paule na vratima. Curica počne zvati upomoć, a César joj brzo prekrije usta.

PETAK Catarina leži na podu bez svijesti, s inhalatorom za astmu u ruci. Miguel razgovara s muškarcem koji je tvrdio da ima informacije o Catarini i prekida poziv.

Foto: HRT

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Ivka s Vinkom i Gotovcima odlazi u Zagreb na ostavinsku raspravu. Na ostavinskoj svi prisutni dožive šok. Zvone, ljutit na Anđelu zbog slikanja s Grabovcem, okreće ploču i izazove ljubomoru u njoj. Martin i Milica shvaćaju da konačnu odluku o mjestu domaćinu Europske smotre ruralne kulture donosi komisija koja dolazi za mjesec dana.

SRIJEDA Ivku je potreslo pismo s ostavinske pa je izgubila svijest, a Macani i Gotovci tome pripisuju veliki napor i iznenađenje. Luce saznaje da je Janko upoznao doktoricu, ali se neugodno iznenadi kad shvati da joj nije rekao da je u braku. Tomi se privikava na Zaglave, on je sve manje siguran u to vidi li ovdje svoju budućnost.

ČETVRTAK Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu. Jadranka je u strahu da joj se vratila demencija. Vinko ne vjeruje Ivki i misli da radi predstavu. Vesna saznaje da se Aljoša i Saša poznaju iz studentskih dana. Luce otkriva tko stoji iza pozitivnih komentara na njenom kanalu.