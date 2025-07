Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: llgaz je u panici, Ceylin je nestala. Je li nevina?

OBITELJSKE TAJNE

RTL 22:15

PONEDJELJAK Merdan pronalazi način kako da zaustavi Sedu. Engin je u nesvijesti, a Neva u kolima hitne pomoći s njim odlazi u bolnicu. Yekta očajnički želi otkriti tko je otrovao njegova sina. No glumi li on šokiranog oca ili je iskren? Eren uhićuje Fatihu zbog pokušaja ubojstva njegove supruge.

UTORAK Metin tjera Merdana iz kuće, no Çınar se priklonio djedu. Engin dolazi k svijesti u bolnici te dozna da ga je netko pokušao otrovati. Seda je potresena što je Parla umalo umrla zbog Enginovih spletki. U bolnicu stiže Yekta te smišlja plan bijega za Engina.

SRIJEDA Pars i Ilgaz sumnjaju da Engin planira bijeg te kreću u bolnicu, a Ceylin je već tamo. Kako bi ga zaustavila, Ceylin se sakrije u njegovu autumobilu. Engin bježi iz bolnice. Ilgaz je u panici jer ne zna gdje je Ceylin. S jedne strane, policijske snage su uznemirene Enginovim bijegom, a s druge strane, bave se Ceylininim nestankom.

ČETVRTAK Ceylin se navikla da sama svladava teškoće, no sad je u situaciji s kojom se teško nosi. Njezin pritvor do suđenja šokirao je Ilgaza i obitelj Erguvan. Iako Ilgaz vjeruje da je Ceylin nevina, ona je i dalje nedosljedna i nesigurna.

LA PROMESA

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Glorijin dolazak znači radikalnu promjenu u Janinu životu - sad ona da mora učiti nove običaje, a i udaljiti se od svojih starih prijatelja. Ayala ne popušta pred Martininim i Petrinim prijetnjama.

UTORAK Zabava kod grofa i grofice De Urbizu za markiza i markizu bila je prava katastrofa, a Cruz je doznala da su se Rómulo i Pía zaposlili kod vojvode i vojvotkinje De los Infantes.

SRIJEDA Specijalni nastavak: María Fernández sanja da su sluge gospoda, a gospoda sluge.

ČETVRTAK Petra umalo nije otkrila da je María Fernández provela noć kod Jane, ali srećom, sluškinja je uspjela pobjeći. Jana nastavlja primati poduku iz protokola i jada se Manuelu.

PETAK Ayalin odlazak ne umanjuje Martinine brige. Skoro Currovo vjenčanje s Julijom prisiljava je da se umiješa. Gloria podučava Janu i donosi ključnu odluku o djevojčinoj budućnosti.

HITNA: CHICAGO

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Sharon objavi da je dr. Choi izabran za novog šefa hitne pomoći. Dr. Halstead je ogorčen zbog toga. Kasnije, djevojka ima s problemima s disanjem te je primljena u bolnicu.

UTORAK Dr. Marcel i dr. Manning bave se pacijentom kojemu u prijašnjoj obradi nije primijećen tumor. Pacijent kojem je dijagnosticiran tumor odluči odustati od života, no Marcel ne odustaje.

SRIJEDA Dr. Marcel liječi majku dr. Manning nakon što je hitno prevezena u bolnicu zbog zatajenja srca, a dr. Choi angažira svoga starog mentora iz mornarice da se pridruži Hitnoj.

ČETVRTAK Nakon što dobije loše vijesti o rezultatima testiranja srca majke Carol, dr. Manning preuzima stvari u svoje ruke. A dr. Charles u međuvremenu preuzima brigu o pacijentici koja se namjerno trovala.

PETAK Majka doktorice Manning hitno je prebačena u bolnicu kad joj se zdravlje počne naglo pogoršavati. Dr. Halstead počinje sumnjati da je dr. Manning odgovorna za probni lijek koji nedostaje.

DALEKI GRAD

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Kad Sadakat posegne za krajnjom mjerom i pokuša oduzeti život Ecmel, lančana reakcija je neizbježna. Şahin, obuzet bijesom, gubi kontrolu i svom silinom nasrće na Cihana. U tom kaosu Nare s nevjericom promatra kako Cihanova mržnja prema Ecmel izrasta u nešto mnogo mračnije, to nije samo rana iz prošlosti nego opsesija.

UTORAK Pravni proces protiv Kaye ulazi u završnu fazu. Sve djeluje predvidivo, sve dok se ne pojavi neočekivani svjedok s dokazima koji razaraju postojeći poredak.

SRIJEDA Alya odlučna, ranjena, ali snažna dolazi na aerodrom, spremna na posljednji čin svog bijega. Ostaje pitanje: može li je još itko zadržati? Hoće li netko promijeniti smjer njezine priče?

ČETVRTAK Osjećaji koji se produbljuju ne donose spokoj nego uzburkavaju duše. Mine, svjesna da Alya nije otišla, brzo prepoznaje prijetnju. U Alyinu ostanku ne vidi ljubav nego opasnost i zato kreće u tihu ofenzivu.

PETAK Kad Şahin napokon sazna što se od njega traži, shvaća da će, ako pristane, stati nasuprot čovjeku koji mu je bio brat - Cihanu. A ta izdaja ima cijenu koju možda neće moći podnijeti. istina je dublja, on ne može podnijeti pomisao da Aylu pusti samu. U tim trenucima dogodi se nešto neočekivano.

LEYLA

NOVA TV 21:25

PONEDJELJAK Novinar Rasim povuče neočekivan, opasan potez. Njegova igra stavlja Leylu u kut, prisiljavajući je da se suoči s istinom koju je dugo skrivala. Strah i neizvjesnost polako joj stežu grlo, a izlaz se čini sve dalji.

UTORAK Tufanova odluka mogla bi zauvijek promijeniti živote svih oko njega. U međuvremenu, Nur koristi priliku i pred Leylu stavlja opasnu ponudu savez koji bi mogao sve riješiti, ali i uništiti.

SRIJEDA Dživa dolazi do šokantnog otkrića o svojoj pravoj majci, a sve ono što je do tada znao, počinje se urušavati. Dok napetost raste do krajnjih granica, Leyla povlači ključni potez. Taj trenutak vodi do velikoga, nezaustavljivog sukoba između Civana i Nur.

ČETVRTAK Nakon brojnih prepreka i napetih trenutaka Leyla i Dživan donose odluku koja bi im mogla zauvijek promijeniti živote, odlučuju pobjeći.

PETAK Na odlagalištu otpada, među hrpom tišine i odbačenih stvari, Dživan opet pokušava pronaći mir i smisao nakon svega što se dogodilo. Muče ga sumnje, gubitak povjerenja i pitanja na koja ne zna odgovore. U isto vrijeme, Leyla se suočava s informacijama koje mijenjaju njezinu percepciju stvarnosti. U šoku i bez uporišta donosi odluku koja će je odvesti putem na kojem više nema povratka.

CACAU

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Vitória se iznenadi zbog Júlijine pretpostavke da bi Martim mogao biti Salomãov sin. Justino kaže Sal da Cacau želi razgovarati s njom i izgladiti sve iz prošlosti.

UTORAK Marco razdvoji Cacau i Tiaga. Majoris kori Marlene jer uznemirava gđu Salete. Sal pritisne Simone kako bi saznala zašto joj se toliko žuri da napusti pansion.

SRIJEDA Sal izrazi žaljenje zbog svega što je činila Cacau i poželi se pomiriti s njom. Marco je ljut jer je Cacau napustila bolnicu, a nije ga obavijestila o tome.

ČETVRTAK Regini se ne sviđa Cacauin izbor partnera. Vitória odaje sve što zna o Marcu. Salomão prizna Marcu da je zaljubljen u svoju ženu Júliju. Tiago treba Valdemarovu pomoć kako bi pridobio Reginu.

PETAK Regina razgovara s Valdemarom o tome kako Marco manipulira njome. Marco dopusti da Cacau otputuje u Brazil s malodobnim Marquinhom. Salomão i Lalá žele iskoristiti Anitu kako bi razdvojili Cacau i Tiaga.