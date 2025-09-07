Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Osman otkriva tajnu Yakti o smrti njegova sina

Sjene prošlosti

RTL 20:15

PONEDJELJAK Proširuje se rascjep između Šimuna i Olge. Traži od Šimuna da se odseli, no teško se miri s prekidom. Marta i Karlo se konačno prepuštaju jedno drugom, no ona ipak ima dvojbe.

UTORAK Miro kaže Pauli da je Tomo ozlijedio Karla. Paula misli da Miro mulja. No kad vidi Karla i Tomu, pomisli da je Tomo u opasnosti. Paula je stjerana u kut. U strahu za muža mora činiti što Miro želi.

SRIJEDA Nakon jezive more Paula se budi uznemirena i donosi tešku odluku - suočit će se s prošlošću. Na glasanju o trgovačkom centru Marta izgubi zahvaljujući Olgi. Paula pod prisilom daje izjavu u korist Blanke, dok Miro i dalje manipulira s njom.

ČETVRTAK Karlo hvata Tomu i Paulu u presudnom trenutku. Tajna je povezana s Paulinim 20. rođendanom, kad se tegla srušila na njega, ozlijedila mu rame i time mu okončala košarkašku karijeru.

PETAK Marta doznaje kako Karlo sumnja da je Tomo uzrok njegove nesreće. Ines i Olga odlučuju pokrenuti zajedničku karijeru, no Marta podmeće lažnu prijavu protiv Ines. Miro priznaje Karlu istinu, što dovodi do kraja njihova dugogodišnjeg prijateljstva.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 13:20

PONEDJELJAK Jana i Manuel se opet vjenčaju. Catalina želi palaču u Cádizu, ali Cruz joj je ne želi prepustiti. Teresino i Verino istraživanje tajne sobe dobije drastičan obrat.

UTORAK Jana i Manuel vrate se na La Promesu, gdje moraju odgovarati za novinski izvještaj o svom vjenčanju. Jana otkrije Manuelu da će biti otac. Teresa i Vera istražuju Alonsovu prošlost i boje se da je u tajnoj sobi imao ljubavnicu.

SRIJEDA Nakon propasti posljednjeg markizova posla palača je u vrlo osjetljivoj ekonomskoj situaciji. Leocadia razotkrije laž.

ČETVRTAK Ángela povjeri majci da je prekinula studij, ali to vodi do nečeg još goreg: Curro će je pratiti na zabavu grofa i grofice De Ballester. Santos se vraća u zadnjem trenu.

PETAK Markiz i markiza nisu sretni zbog Janine trudnoće. Cruz pronađe fotografa s vjenčanja. Lope i Marcelo u tajnoj sobi nađu pisma koja otkrivaju mnogo toga.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:45

PONEDJELJAK Ozlem i Eren svađaju se i međusobno prijete tužbom za skrbništvo nad Tuğçe. Eren i Pars ne znaju što učiniti s Metinom. Ceylin je odvedena u bolnicu, a Metin piše oproštajno pismo. Yakuz je pušten iz pritvora, što uznemiri Metina i Merdara.

UTORAK Pars i Erin ne vjeruju osobi koja je priznala Zaferovo ubojstvo. Ceylin se veseli budućnosti s Ilgazom. Snimka Zafera i Çınara netom prije Zaferove smrti dotuče Ilgaza, koji se slomi.

SRIJEDA Çınar je u kontejneru koji će biti prebačen na brod kako bi mogao kriomice napustiti Tursku. Osman dolazi Yakti sa željom da bude njegov odvjetnik u brakorazvodnoj parnici i borbi za skrbništvo nad kćeri te priča Yakti o smrti njegova malog sina koji se utopio u bazenu. Ilgaz pokušava ostati jak zbog Defne. Eren teško prihvaća Metinov čin.

ČETVRTAK Merdan kaže da nije upetljan u Çınarov nestanak, ali prizna Erinu i Ilgazu da zna tko ga je pratio prije nestanka. Derya shvaća da su Ilgaz i Pars u maničnoj potrazi za nekim.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:15

UTORAK Jakov je upao na zaruke Mire i Une. Marina je u strahu jer je Damjan u baru s njima i zanima ga što se događa. Pijani Damjan dolazi u Veljkovu kuću gdje zaspi na kauču u dnevnoj sobi. Tamo ga nalazi Miro. Drago pokušava razgovarati sa Sanjom, koja ga krivo shvati i pomisli da on želi razvod od nje. Gabrijela upozorava Lorenu da ne smije vjerovati Crnom.

SRIJEDA Marina shvaća da više ne može skrivati istinu pred šokiranim Mirom, koji jedinu utjehu pronađe u Uninom zagrljaju. Između Damjana i Veljka dolazi do svađe i skoro do fizičkog obračuna, no nadmaše ih Zrinka i Marina koje se dograbe.

ČETVRTAK Vilma savjetuje Crnog da se dogovori s Gabrijelom i isplati je. Predlaže mu da se za tu svrhu okoristi Veljkovom firmom. Crni odlazi kod Željke, gdje uoči fotografiju s vjenčanja Nike i Tome na kojoj je Gabrijela. Lorena požali što je došla u Jocinu vilu. Petra je odlučna zaštititi Lorenu pod svaku cijenu i očita Joci lekciju. Veljko se opet nađe u nevolji.

PETAK Divni se nitko nije sjetio rođendana. Veljko se iskupi i na Divnino veselje okuplja većinu obitelji. No Divnina sreća je kratkog vijeka. Toma shvaća da je Crni saznao cijelu istinu. Crni ga konfrontira, a Toma mu ne ostaje dužan. Petra moli Gabrijelu da odustane od osvete, no spominjanjem Lorene je samo još više razjari. Jakov i Lorena su sa Šimatima u vikendici. Idilu prekidaju Lorenini trudovi.

Foto: PROMO

Cacau

HRT 12:30

PONEDJELJAK Simone pokaže zaručnički prsten Lalá i kaže da bi voljela da Justino umre prije rastave. Također, kaže da se barun do Rio Vermelho vratio i želi se oženiti njome.

UTORAK Soraia moli Cacau da ode u Bahiju s njom i Quimom kako bi kupila odjeću za vjenčanje. Cacau se složi. Valdemar otkrije Lalá da Regina i Salomão imaju neke mutne poslove.

SRIJEDA Lalá podupire Simonein plan da uništi Cacauino vjenčanje u Itacaréu. Predlaže da odu zajedno onamo kako ne bi bilo problema. Cacau su uspavali Baobáinim napitkom.

ČETVRTAK Lola ispituje Tomanéa, Soraiju i Baobá o Cacauinoj otmici. Baobá govori da su je samo htjeli zaštititi. Justino i Marco su odahnuli kada su doznali da Simone dolazi na Cacauino vjenčanje.

PETAK Tijekom Cacauina vjenčanja osjeća se napetost. Zbog Conyna dolaska napeti su Jaime i Salomão. Marco se priprema za susret s njom. Regina pokušava ubrzati obred, a Cacau prizna da se udaje za Marca.

Foto: promo