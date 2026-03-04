Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina pritišće Jasmina da prizna da je otac Zorina djeteta. Cvita pokušava uvjeriti Zoru da pođe s njom i Nikolom u Ženevu te tamo odgaja svoje dijete. Anki je dosta Šušnjarina ponašanja. Domazet se vraća i objašnjava svoju odsutnost generalu Badurini.

La Promesa

Foto: HRT

HRT1 13:20

Lopeovo vrijeme u palači vojvode i vojvotkinje De Carril curi. Martina prijeti Catalini drastičnim rješenjem u vezi sa zemljom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voight i obavještajna jedinica dio su inicijative koja ima zadaću smanjiti nasilje jer bande pokušavaju preuzeti teritorije diljem grada. U međuvremenu traži pomoć da pronađe dokaze o nedjelima korumpiranog Charlieja Reida.

Kumovi

Foto: Nova TV

NOVA TV 20:25

Braća sve nade polažu u to da će im Stanislav posuditi pola milijuna eura, ali on nestane. Vinko, Aljoša i Spomenka prijave njegov nestanak policiji. Goran u potrazi za Stanislavom na cesti zaustavi Bracu koji u kombiju vozi švercanu robu. Laru zbog Matijinih riječi proganjaju sumnje u Tomijevu vjernost u Africi.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil i Šerif ulaze u otvoreni rat. Poslovni savezi pucaju, ruski investitor okreće leđa, a stare rane ponovno se otvaraju. Esme se suočava s najtežom dilemom u životu: priznati istinu i srušiti sve ili šutjeti i zauvijek izgubiti kćer.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ljubomorni Alberto predbacuje Ani što je izašla s Rodrigom. Ona stiže na Bárbarino vjenčanje s pratnjom, to pojača Albertovu ljubomoru. Slomljena srca, utapa tugu u alkoholu.