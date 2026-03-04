Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 4. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more' i 'Velvet: Novo carstvo'

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina pritišće Jasmina da prizna da je otac Zorina djeteta. Cvita pokušava uvjeriti Zoru da pođe s njom i Nikolom u Ženevu te tamo odgaja svoje dijete. Anki je dosta Šušnjarina ponašanja. Domazet se vraća i objašnjava svoju odsutnost generalu Badurini.

La Promesa 

Foto: HRT

HRT1 13:20

Lopeovo vrijeme u palači vojvode i vojvotkinje De Carril curi. Martina prijeti Catalini drastičnim rješenjem u vezi sa zemljom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voight i obavještajna jedinica dio su inicijative koja ima zadaću smanjiti nasilje jer bande pokušavaju preuzeti teritorije diljem grada. U međuvremenu traži pomoć da pronađe dokaze o nedjelima korumpiranog Charlieja Reida.

Kumovi

Foto: Nova TV

NOVA TV 20:25

Braća sve nade polažu u to da će im Stanislav posuditi pola milijuna eura, ali on nestane. Vinko, Aljoša i Spomenka prijave njegov nestanak policiji. Goran u potrazi za Stanislavom na cesti zaustavi Bracu koji u kombiju vozi švercanu robu. Laru zbog Matijinih riječi proganjaju sumnje u Tomijevu vjernost u Africi.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil i Šerif ulaze u otvoreni rat. Poslovni savezi pucaju, ruski investitor okreće leđa, a stare rane ponovno se otvaraju. Esme se suočava s najtežom dilemom u životu: priznati istinu i srušiti sve ili šutjeti i zauvijek izgubiti kćer.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ljubomorni Alberto predbacuje Ani što je izašla s Rodrigom. Ona stiže na Bárbarino vjenčanje s pratnjom, to pojača Albertovu ljubomoru. Slomljena srca, utapa tugu u alkoholu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...
OBLINE NA IZVOL'TE

FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...

Mankeneka je nosila reviju na Tjednu mode u Milanu, a nakon toga je pokazala potpuno golu guzu i grudi. Na stražnjici su se vidjeli obrisi tangica koje je nosila
FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu
TRENIRA U TERETANI

FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu

Bivša natjecateljica izbora ljepote aktivna je na društvenim mrežama na kojima redovno dijeli svoje fotke iz privatnog života. Prošlog je vikenda šetala po pisti...
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026