Doznajte što vas očekuje ove srijede 4. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more' i 'Velvet: Novo carstvo'
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina pritišće Jasmina da prizna da je otac Zorina djeteta. Cvita pokušava uvjeriti Zoru da pođe s njom i Nikolom u Ženevu te tamo odgaja svoje dijete. Anki je dosta Šušnjarina ponašanja. Domazet se vraća i objašnjava svoju odsutnost generalu Badurini.
La Promesa
HRT1 13:20
Lopeovo vrijeme u palači vojvode i vojvotkinje De Carril curi. Martina prijeti Catalini drastičnim rješenjem u vezi sa zemljom.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Voight i obavještajna jedinica dio su inicijative koja ima zadaću smanjiti nasilje jer bande pokušavaju preuzeti teritorije diljem grada. U međuvremenu traži pomoć da pronađe dokaze o nedjelima korumpiranog Charlieja Reida.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Braća sve nade polažu u to da će im Stanislav posuditi pola milijuna eura, ali on nestane. Vinko, Aljoša i Spomenka prijave njegov nestanak policiji. Goran u potrazi za Stanislavom na cesti zaustavi Bracu koji u kombiju vozi švercanu robu. Laru zbog Matijinih riječi proganjaju sumnje u Tomijevu vjernost u Africi.
Crno more
NOVA TV 18:10
Adil i Šerif ulaze u otvoreni rat. Poslovni savezi pucaju, ruski investitor okreće leđa, a stare rane ponovno se otvaraju. Esme se suočava s najtežom dilemom u životu: priznati istinu i srušiti sve ili šutjeti i zauvijek izgubiti kćer.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Ljubomorni Alberto predbacuje Ani što je izašla s Rodrigom. Ona stiže na Bárbarino vjenčanje s pratnjom, to pojača Albertovu ljubomoru. Slomljena srca, utapa tugu u alkoholu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+