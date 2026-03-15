Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Rajka traži sina, a Vice odlazi na konačni dvoboj

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nikola, na rubu očaja, sve priznaje Cviti. Jakov i Domazet pokušavaju spasiti raspadajuću zadrugu, ali njihova netrpeljivost otežava spašavanje. U međuvremenu, Rajka i General trude se pronaći njezina sina u Bosni.

UTORAK Zora doživljava otriježnjenje u samostanu. Nikola kaže Kati i Zori da je sve rekao Cviti, na što Zora uzima pušku. Cvita je doznala za Nikolino i Zorino dijete. Bijesna, odlučuje otići iz Vrila.

SRIJEDA Jakov i Ivica ne žele odustati od obrade oranica, bez obzira na Antine provokacije. Stiže sudska odluka na Katinu tužbu. Vice se odlazi suočiti s Čavkom. Za to vrijeme Rajki i Badurini cvatu ruže.

ČETVRTAK U posljednjem pokušaju da pomogne svom sinu i zadrži unuče, Mirjana razgovara sa Zorom i iznosi joj svoj šokantan plan. Sikirica obavještava generala Badurinu o nestanku njegova prijatelja Dušana.

PETAK Rajka shvaća da između Tereze i Čavke postoji nešto dublje, dok Marko otkriva Čavki da ga je otac poslao da istraži Vicu. Theodora se zbližava s doktorom Hodžićem. Ivica je šokiran kada dozna vijesti o Zori, ali i zato što mu je Andrija namjerno skrivao istinu sve ove godine.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Leocadia zamoli Alonsa da intervenira u sukobu između Cataline and Martine. Ricardo dozna Píjinu najveću tajnu: otac njezina sina je barun De Linaja, a ona ga je ubila.

UTORAK Cristóbal priopći osoblju konačnu odluku: Lope postaje lakaj. Ángela otkrije dokument koji je trebala da bi optužila satnika za poslovnu prijevaru. Želi ga raskrinkati.

SRIJEDA Martina kaže Alonsu da barun De Valladares ima potporu svih plemića, a markiz odlučuje reagirati. Curro juri za automobilom u kojem je Ángela kako bi je spriječio da raskrinka satnika.

ČETVRTAK Catalina zaprijeti Alonsu da će otići iz palače i izazove dotad najveću svađu s Adrianom. Lope prvi dan radi kao lakaj. Leocadia želi kupiti cijelu Manuelovu tvrtku.

PETAK Slika izazove nelagodu diljem palače i zakomplicira prvi Lopeov dan na poslu lakaja. Cristóbal promijeni posluzi raspored ručkova i večera.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Nakon pucnjave u baru, u kojoj je meta bio Halstead, on se nalazi pod zaštitom. Poljski mafijaš Oskar Bembenek, koji se nalazi u zatvoru, glavni je osumnjičenik.

UTORAK Kći vijećnika i njezina prijateljica otete su zbog otkupnine. Platt uspijeva nagovoriti Romana i Burgessa da organiziraju događanje na kojem se predaje ilegalno oružje. No prime pištolj koji je možda korišten u neriješenom ubojstvu.

SRIJEDA Ruzek i Atwater odlaze na tajni zadatak u zatvor. Kao zatvorenici rade na slučaju ubojstva desetogodišnje djevojčice. Voight i Olinsky istražuju trag o pucnjavi.

ČETVRTAK Nakon radnog vremena Dawson radi kao privatni zaštitar. No i tamo sve pođe po krivu kad je čovjek kojeg je štitio ubijen. Ispostavi se da je žrtva bilo krijumčar dijamanata.

PETAK Tim istražuje kuću punu zamki te dozna što povezuje profesora i njegova mentalno bolesnog studenta. Istražuju još nekoliko mjesta s postavljenim zamkama i doznaju više o mračnom motivu studenta.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Vinko ne razgovara s Matijom, što dovodi do sukoba u obitelji Macan. Jadranka pruža podršku Matiji i zauzima se za nju. Stanislav počinje dvojiti oko odlaska u Maroko, a Lara se pita je li isti komarac ugrizao Tomija i glavnu glumicu.

UTORAK Vinko, razjaren svađom s Akrapima, želi ići u Kaštele po Cvitu, no Jadranka ga zaustavlja. Matija se pred Martinom raspadne, a on odbija vidjeti svoj dio krivnje i za prekid krivi isključivo nju. Lara se sprema u Maroko, a Vesna shvati da ne ide samo zato što je zabrinuta za Tomija. Braco se potuče sa švercerima od kojih mora preuzeti robu.

SRIJEDA Tiho ga zove cijeli dan, a Braco mu se ne javlja. Ne zna što će jer se i Goran počeo raspitivati o Tihi. Martin se budi iz depresivnog šoka u totalnoj kontri te odluči ići na posao. Svi su šokirani njegovom osornošću. Matija se osjeća oslobođeno, za razliku od Luce koja još dvoji oko prihvaćanja posla u poliklinici Delaš.

ČETVRTAK Marko se pravi bolestan jer nosi veliki teret slučajnog otkrića Matijina preljuba. Milica mu šalje Martina u provjeru, a Marko ga se nastoji riješiti. Lara postaje ljubomorna zbog glamurozne glumice koja snima u Maroku s Tomijem. Spomenka pronađe Stanislavov sat kod Mirjane u stanu.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Oruç i Esme pokušavaju otkriti tko je bacio Eleni u more pregledavajući snimke sigurnosnih kamera iz luke. Dok se tragovi počinju slagati, novi sukobi između obitelji Fırtına i Koçari rasplamsavaju staru mržnju. Eleni sve očajnije pokušava doći do istine o svojoj majci.

UTORAK Dok Oruç prikuplja snimke koje bi mogle otkriti tko je napao Eleni, napetosti između dviju zaraćenih obitelji dostižu novu razinu. Esme pokušava popraviti stare pogreške i tražiti oprost, ali rane iz prošlosti još su preduboke.

SRIJEDA Istraga o napadu na Eleni vodi Oruça do snimki iz luke koje bi mogle razotkriti istinu. U isto vrijeme Adil i Esme suočavaju se s prošlošću i ljubavi koju nikad nisu zaboravili.

ČETVRTAK Dok pregledava snimke iz luke u potrazi za napadačem, Oruç otkriva nove sumnjive tragove. Esme pokušava izgladiti sukob s Koçarijima, ali Fadime joj ne može oprostiti prošlost. Eleni dobiva novu nadu u potrazi za majkom.

PETAK Oruç pokreće istragu kako bi otkrio tko je pokušao ubiti Eleni, ali istina bi mogla dodatno zapaliti sukob između dviju obitelji. Esme pokušava ispraviti stare pogreške i suočiti se s Fadime. U međuvremenu, Eleni i dalje traži tragove o svojem pravom podrijetlu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Cristina nađe u smeću slike Ane i Alberta. Obuzme je ljubomora i posvađa se sa zaručnikom. On je uvjerava da mu je to bivša ljubav.

UTORAK Isabel nazove Emilija kako bi mu najavila da izlazi iz zatvora i da je odlučila doći u New York radi osvete. Ramón pokreće pravnu bitku za skrbništvo nad Michaelom.

SRIJEDA Ramón dobije skrbništvo nad sinom. Luisa je shrvana, ali upoznaje neke odvjetnike koji su joj spremni pomoći. Margarita doživi težak pad niza stube modne kuće. Liječi je William, liječnik koji potakne Pedrovu ljubomoru.

ČETVRTAK Cristinina vjenčanica misteriozno nestane. Nastane kaos u modnoj kući Velvet. Zabrinuta Ana ne može se smiriti. Raúl je pijan i ne može kreirati novu haljinu.

PETAK Ana želi biti na Albertovu vjenčanju kako bi prihvatila da je njihova veza završila. Dolazi u crkvu, ali odluči da neće otići na pir. Francisco obavijesti Luisu da je Ramón uhićen.