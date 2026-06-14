Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Serhat se ne može pomiriti s novom ulogom age

Nasljednik

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Nakon Bekir-agine smrti Serhat nevoljko preuzima odgovornost. Iako ga cijeli kraj počinje doživljavati kao novog agu, Serhat se teško miri s ulogom koju nikad nije želio.

UTORAK Akif sve teže skriva razočaranje zbog toga što je izgubio položaj kojem se nadao. Melek nastavlja tragati za odgovorima o podrijetlu, a svako novo saznanje vodi je sve bliže istini koju su mnogi godinama skrivali.

SRIJEDA Melek se nađe u neugodnoj situaciji nakon susreta sa Ziyan-agom i Aşirom, koji otvoreno pokazuju da je ne smatraju dobrodošlom. Dok napetosti između obitelji rastu, Yıldız pokušava pronaći način da zadrži svoje mjesto u konaku.

ČETVRTAK Vijest da je Hatçik teško ozlijeđena potresa obitelj. Dok se ukućani bore s brigom za djevojčin život, stare zamjerke i nerazriješeni sukobi ponovno izlaze na površinu.

PETAK Sukob između Serhata i Akifa doseže vrhunac kada na vidjelo izađu bolne istine iz prošlosti. Godinama potiskivane emocije, ljubomora i osjećaj nepravde prijete zauvijek uništiti njihove obiteljske veze. Serhat donosi tešku odluku o Akifovoj budućnosti.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Jacobo se pomiri s Martinom. Adrianu stigne novo Catalinino pismo. Leocadia dopusti oproštajni izlet svoje kćeri s Currom. Beltrán prizna Jacobu da će se oženiti Angelom.

UTORAK Angela odvede Curra u planine kako bi se oprostili, ali nesporazum dovede njihovu ljubav u kušnju. Adriano prizna Martini da nije ništa osjetio kad je pročitao Catalinino pismo.

SRIJEDA Enora zamoli Toña za pauzu u vezi kako bi se sredila. Curro i Ángela provedu zajedno još jedan intiman i bolan dan koji kulminira emotivnim oproštajem.

ČETVRTAK Cristóbal ne otpusti Petru, nego je degradira u sobaricu. Leocadia dogovori Ángelino vjenčanje s Beltránom. Luis kaže Manuelu da neće moći ispuniti rokove proizvodnje.

PETAK Samuel i Pía pokušavaju biti potpora Petri, koja smatra da je nepravedno kažnjena. Simona i Candela otkriju kako se objavljuju ukradeni recepti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Dok se tim napokon približava nakon svih silnih istraga narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati svojoj doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu.

UTORAK Nakon eksplozije cijeli tim je na rubu snaga, ali se i dalje svi bore da konačno uhvate okorjelog narkobosa Escana.

SRIJEDA Oporavljajući se od smrti svoje doušnice Anne Avalos, Voight se mora suočiti s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa te primi nagrade za svoj trud u rušenju narkobosa Javiera Escana.

ČETVRTAK Nakon suđenja osuđeni ubojica otima zatvorski kombi i jednog od čuvara. Tim kreće u potragu, samo da bi otkrio da stvari nisu onakve kakve se čine. Burgess pritišće Ruzeka zbog njegovih motiva u ovom slučaju. Torres se službeno pridružuje timu.

PETAK Tim istražuje niz pljački ljekarni. Nakon što se Halstead potuče i ubije osumnjičenika, donese odluku koja mu promijeni život.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

PONEDJELJAK Nesreća koju su doživjeli Zerrin i Kaya ostavlja zauvijek mijenja njihov pogled na budućnost. Dok ih zajednička bol povezuje kroz teške trenutke, postaje jasno da se ništa više ne može vratiti na staro.

UTORAK Boran ne namjerava odustati. Koristeći najjači adut koji ima u rukama, pokreće novi napad i ponovno ih gura prema rubu. Pred Alyom i Cihanom nalazi se najteža kušnja njihove veze, a ostaje pitanje može li išta prekinuti vezu koja ih povezuje.

SRIJEDA Iako su se Alya i Cihan službeno razišli, njihovi osjećaji ne blijede. Naprotiv, ljubav među njima postaje još snažnija. Boran se ne može pomiriti da ih ni razdvojenost nije uspjela udaljiti jedno od drugog.

ČETVRTAK Nakon velikoga gubitka koji je doživjela, Zerrin donosi tešku i nepovratnu odluku kako bi zauvijek prekinula vezu s Demirom. Uvjerenja da je napokon zakoračila prema slobodi i novom početku, pokušava ostaviti prošlost iza sebe.

PETAK Sadakat, vođena strahom da će izgubiti Borana, povlači poteze za koje vjeruje da će zaštititi njezinu obitelj. Međutim, nesvjesno pokreće događaje koji bi mogli dovesti do mnogo veće katastrofe. Dok se brišu granice između izdaje i zaštite, strane postaju sve jasnije, a tajni savezi sve opasniji.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Maja i Alen moraju se pripremiti na posljedice pljačke. Nakon neočekivanih vijesti, Mirko se ponovno zadužuje u klubu i tako pronalazi potencijalno rješenje za stan. Lada se pobrinula da Herman čak ni u wellnessu nema mira. Nakon nogometnih i obiteljskih tegoba Alen utjehu pronalazi tamo gdje ne bi trebao - u staroj vezi.

UTORAK Kristina odvlači Alena na sud, no pritom ne sluti da će ga tako ponovno povezati s Majom. Bubalo i Mirko pokušavaju kontrolirati skandal oko novog igrača. Mirko uporno želi ostati Telčev menadžer.

SRIJEDA Maja neplanirano uzrokuje sukob između Jasne i Alena, a Alenova veza s Kristinom posvuda stvara probleme. Telac shvaća da ga navijači nisu baš prigrlili.

ČETVRTAK Alen i Maja sad imaju prednost na ročištu, no ona je kratkog daha. Društvene mreže odradit će svoje i vratiti ih dva koraka unazad, a Kristina će dodatno zapapriti situaciju.

PETAK Alen pronalazi podatke o poslovanju firme koji ga uznemire te kreće u obračun, ali treba Majinu pomoć. Sonja i Zvonimir u potrazi su za novim dokazima koje bi dostavili sudu, no nailaze na probleme. Sonjino otkriće natjerat će Maju da posve promijeni taktiku na suđenju, ali i istraži Alenovu prošlost.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Enrique poljubi Valeriju, a ne zna da njezin muž sve promatra u tišini. Iz daljine on sluša kako ga Valeria brani, ali šteta je već učinjena.

UTORAK Mateo obavijesti Valeriju da je Valentín u bolnici. Enrique uporno govori da se pad s litice dogodio nesretnim slučajem tijekom lova. Elena je sumnjičava.

SRIJEDA Alberto se javi Celeste i oni se nađu. Ona mu otkrije da je njezin muž Gabriel nestao u Turskoj. Jacinto obavijesti Cristinu da je Alberto pobjegao. Ona uspije naći Alberta i njih dvoje dogovore susret.

ČETVRTAK Bárbara napadne Carlosa zbog njegova pomaganja Cristini i otkrije mu da je Alberto nacrtao Anin portret i da mu se polako vraća sjećanje. Ujedno mu kaže da ga Cristina planira izvući iz zemlje.

PETAK Cristina predloži Albertu da ga odvede u Zurich na liječenje. On tobože pristaje. Carlos stiže u Miami, odlazi u kuću i puca u Alberta, ali ranjava Jacinta u trbuh. Alesandro uzvraća napad.