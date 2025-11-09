Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Sestre Runje uvjerene su da se Josip nije ubio

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Samoubojstvo Josipa šokira sve mještane Vrila. Oproštajno pismo pronađeno kod njega dokazuje da se ubio iz grižnje savjesti. Ivica i Mirjana odbijaju vjerovati da je Josip ubio Petra. Katarina i njezine sestre uvjerene su da se Josip nije ubio, ali to mogu dokazati samo na jedan način.

UTORAK Grižnja savjesti razdire Zoru, koja se razboli. Jakov razmišlja o odlasku iz Vrila jer mještani ne žele da učitelj bude brat ubojice. Teodora dozna da su Jakov i Katarina davno bili par.

SRIJEDA Cvita ne zna što učiniti. I dalje voli Nikolu, no zna da ne može biti s njim. General Badurina dobiva pismo koje otkriva novosti vezena za Josipovu smrt. Teodora želi da Jakov zatraži premještaj.

ČETVRTAK Domazet ima za Zoru neočekivani prijedlog. Cviti zaprijeti Čavka, zbog čega Nikola pokaže svoje drugo lice. Jakov nije siguran treba li ostati u Vrilu ili otići iz njega i tako otići od voljene Katarine.

PETAK Ante prijeti Nikoli da će ga razbaštiniti ako oženi Cvitu, a ona ima prosca i u drugom selu. Zbog Josipove smrti general Badurina zahtjeva od Veljka odgovore koje se ovaj boji dati.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Dr. Gamarra prizna Curru da je Janina smrt mogla imati vanjski uzrok. Curro dozna od Lorenza da je ostao bez titule baruna. Catalina želi degradirati Petru i posao glavne sluškinje opet dati Píji.

UTORAK Ramona sumnja da je netko čuo Currove sumnje i da je ta osoba odgovorna za liječnikov nestanak. Leocadia prenese Alonsu bolni uvjet kraljevskog dvora koji mora zadovoljiti kako ne bi izgubio markizat.

SRIJEDA Leocadia zapovjedi Petri da povuče Simonin otkaz. Manuel objavi obitelji što je odlučio u vezi sa svojim životom.

ČETVRTAK Alonso zamoli Curra da ode s La Promese kako bi spasio markizat, ali mladić pronađe rješenje da se vrati u palaču i nastavio istragu Janine smrti.

PETAK Leocadia preuzima odlučivanje o kućanstvu umjesto Cruz, što Petri nije nimalo drago. Ángela je zatečena Currovim odlaskom jer se nije mogla ni oprostiti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Odjel Unutarnje kontrole angažira Dawsona, koji odlazi na tajni zadatak kako bi pronašao nestalog policajca. Dawson otkriva da je jedan od njegovih starih prijatelja uključen u misterij nestanka. Roman i Burges istražuju lažnu prijavu o provali koja se pretvara u slučaj ubojstva.

UTORAK Istraga o pljački droge, koja je pošla po zlu, otkriva Voightovu povezanost s nestalim tinejdžerom.

SRIJEDA Benson stiže u Chicago kako bi pomogla Voightu na slučaju ubojstva koji je sličan onome koji se dogodio u New Yorku prije deset godina te zove Fina i Amara da pomognu. Maloljetnik svjedoči napadu bombom na popularni kafić.

ČETVRTAK Zapovjednik Perry traži od Voighta da spasi njegova nećaka policajca od korumpirane skupine policajaca koji pljačkaju dilere droge. Čitava afera se otme kontroli kad je Perry ubijen.

PETAK Tim pronalazi jednog od najtraženijih bjegunaca u Chicagu, što dovodi do otmice i mučenja Halsteada, a odmetnik traži identitete svih doušnika tima kao otkupninu.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Ivana skriva razočaranje kad sazna da njezina protukandidatkinja Đurđa već slavi izbor za novu ravnateljicu bolnice. Ante razgovara sa Željkom i zbog tog razgovora preispituje svoju prošlost. Nalazi se s Klaudijom, kojoj se pokušava ispričati zbog toga što je imao aferu s Divnom, ali Klaudija ne prihvaća njegovu ispriku.

UTORAK Marinu uhvati tuga zbog Ivanina uspjeha dok ona tapka na mjestu. Ante mladim Srićama čestita zbog Ivane, ali ih zatekne zahtjevom da povećaju cijene obnove bolnice. Jakova dopadne zadaća da o tome obavijesti novu ravnateljicu. Klaudija je još pod dojmom razgovora s ocem.

SRIJEDA Proslava Ivanina promaknuća se pokvari kad Viliju pozli. Jakov upozori majku na moguće probleme u bolnici s firmom jer Ante želi povećati cijene radova. Crni shvaća da nije Vilmi kupio ništa za rođendan pa odlazi po poklon, što ujedno koristi i kao izliku da se vidi sa Zrinkom.

ČETVRTAK Veljko se sukobi s Divnom koja želi Anti vratiti novce. Ivana je pala u nesvijest u svojem uredu, gdje je pronađe Zrinka. Nalaz krvi pokazuje da je Ivana lošeg zdravlja. Sanja i Drago su sluđeni zbog toga što je Crni u njihovoj kući. Kada Crni ode, Lorena zatraži Petru savjet - treba li povjerovati da se Crni mijenja?

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Karmeli je teško što je postala glavni trač mjesta. Goran je i dalje izbjegava i sprema se reći svom ocu istinu. Stanislav je uhićen, zbog čega USKOK pretražuje i hotel u kojem je stanovao. Prisustvo policije uznemiri Nataliju.

UTORAK Svi su pod dojmom Stanislavova uhićenja. Spomenka ga odlazi vidjeti u pritvor i susret s njim toliko ju potrese da otvoreno napadne Zovka. Marko je u šoku zbog novosti, a Milica ga dirne razumijevanjem, iako zna da joj je teško.

SRIJEDA Marko je u induciranoj komi i što prije mu treba transplantacija. Goran je u panici da će ostati bez bubrega i traži trećeg donora. Svi u mjestu s neizvjesnošću čekaju razvoj Markove priče. Nataliji Gotovci ponude svoju kuću jer joj soba u gostionici prokišnjava, ali Natalija u paranoji umisli da joj netko hoda oko kuće i preplašena dođe k Vinku.

ČETVRTAK Goran se prijavljuje u bolnicu, odlučio je, dat će Šanku bubreg. Karmela je zabrinuta, ali zna da ne može više ništa učinit po tom pitanju. Ivka ujutro pronalazi nepoznatu ženu u Vinkovu krevetu. Napada Vinka da radi grešku, selo će pričati, ali Vinko uživa. Šima odlazi u Džanka kako bi se makla iz Zaglava. Tamo susreće Dragu Golemca te ga napadne zbog Martina i Stanislava.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Sal kaže policiji da Simone ima mnogo neprijatelja i pokaže letak sa slikom kabaretske plesačice Simone. Spomene da je možda njezin brak s Justinom nepravovaljan i ona bi mogla mnogo izgubiti.

UTORAK Rui upozori Marlene da bi Tomané mogao biti na putu njemu i Susani. Sal i Salomão pokušavaju otkriti tko bi mogao naštetiti Simone.

SRIJEDA Lalá inzistira na razgovoru o Jaimeovu seksualnom uznemiravanju Joane. Ali Jaime dođe s Vitórijom i pronađe njezine stvari na podu.

ČETVRTAK Sal ne može pojmiti da bi Simone bila Márijeva ljubavnica. Júlia upozori Lalá da će je jednog dana uhititi i zakune joj se da će sve učiniti da je se riješi. Svi se uznemire kad Guto javi da su Lucasa uhvatili u krađi.

PETAK Valdemar i Regina otkriju da Mário ima aktivni račun i misle da je inscenirao svoju smrt i preselio se u Brazil. Salomão upozori Jaimea na rat koji bi mogao izbiti s Lalá.