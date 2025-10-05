Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Šimun ili Andrija - Olga je u dilemi, koga odabrati

SJENE PROŠLOSTI

RTL 20:15

PONEDJELJAK Blankino suđenje se prekida. Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako se riješiti Rimca. Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, suradnja s Borisom donosi mu dobru zaradu. Šimun se nada obnovi odnosa s Olgom, no sad je u priči i Andrija.

UTORAK Marta ima novi plan, koji uključuje Paulu, ali pitanje je hoće li ona pristati. Olga i Šimun su uzbuđeni zbog Danijelova prvog dana u jaslicama. Blanka je zabrinuta zbog Rimčevih prijetnji. Karlo i Miro pripremaju plan koji bi Rimca trebao trajno onemogućiti.

SRIJEDA Nakon razgovora s Unutarnjom kontrolom, Rimac je suspendiran, a Blanka dobiva nagodbu od tužilaštva. U kvart dolazi Rebeka - stara Tomina i Paulina prijateljica s fakulteta. Paula je oduševljena njezinim dolaskom, za razliku od Tome. Marta je ljubomorna na Karla i teško to skriva.

ČETVRTAK Rimac je i dalje suspendiran, ali mu ne pada na pamet bespomoćno sjediti. Darija vozi pijanog Rimca doma, ali krivo protumači njihov odnos. Tomo se grozi Rebekina prisustva i nije siguran što se dogodilo na njezinu oproštajnom tulumu.

LA PROMESA

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Ángela kaže Teresi kako vjeruje da Cruz i Lorenzo pokušavaju oženiti Curra. Cruz smatra da je spas za obiteljsku financijsku situaciju Martinin zaručnik Jacobo.

UTORAK Curro se vrati i dovede Ramonu. Leocadia zamoli Ángelu da ima Cruz na oku jer sumnja da ona nešto planira, ali mladoj je ženi važnije da upozori Curra da ga namjeravaju oženiti.

SRIJEDA Jana pokaže Ramoni Doloresine predmete, a Curru mrlju na sagu. Cruz i Petra saznaju za staričin posjet.

ČETVRTAK Na traženje markiza i markize Jacobo pokušava nagovoriti Martinu da proda svoju zemlju. Cruz pokušava zabraniti Jani da dovodi Ramonu u palaču.

PETAK Manuel pozove Cruz na red. Samuel kaže Maríji Fernández svoje pravo podrijetlo: on je sin vojvode i vojvotkinje Windsorheim. Ángela dobije potvrdu svoje sumnje da markiza i Lorenzo namjeravaju oženiti Curra.

HITNA: CHICAGO

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Doktorica Hammer traži pomoć dr. Taylora nakon što joj je majka primljena u bolnicu. Dr. Scott prepozna oca svoje pacijentice kojeg je prije deset godina uhitio zbog obiteljskog nasilja.

UTORAK Život dr. Scotta kao liječnika, ali i bivšeg policajca, mogao bi se promijeniti kad policija krene istraživati njegova obiteljskog prijatelja.

SRIJEDA Sharon se nosi s posljedicama skandala s Vas-COMom, što dovodi do novog odabira bolničkog osoblja. Dr. Marcel i Blake njeguju pacijenta s teškim autizmom.

ČETVRTAK Dr. Hammer i Halstead liječe trudnu pacijenticu kojoj je potreban hitan carski rez, ali inzistira na transfuziji krvi u kojoj nema cjepiva protiv COVID-a 19. Dr. Blake i cijeli njezin tim misteriozno kolabiraju usred operacije.

PETAK Prema uputama dr. Goodwin, pacijent s dugotrajnim posljedicama COVID-a prima pomoć od tzv. stručnjaka za usklađenost. Maggie pomaže dr. Halsteadu u liječenju pacijenta koji je 60 godina bio na željeznim plućima.

U DOBRU I ZLU

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Divna pokušava spasiti Veljka od napada žena, no situacija se komplicira nakon što Marina pozove Damjana da se useli u kuću. Marina je otresita prema Divni. Klaudija dolazi uhititi Crnoga zbog sumnje na pokušaj ubojstva Gabrijele Crnogorac. Upravo Gabrijela stane u njegovu obranu.

UTORAK Veljko istražuje što se dogodilo tijekom prijepisa kuće. Lorena dolazi kod Šimata s bebom kako bi prvi put obišla Sanju i Dragu te stari dom. Gabrijela odluči da ne želi više živjeti u strahu i okreće leđa Klaudiji.

SRIJEDA Divna pokušava zadržati svoj ponos nakon što je saznala da je Ante platio jamčevinu za Veljka. On je i dalje u paklu zbog Damjanova boravka u kući. Nastavlja rat s njim, a čini se da Damjan pobjeđuje. Željka optužuje Veljka za emocionalnu ucjenu. Prizna mu da nije dovršila prijepis kuće kako bi njega zaštitila, ali odbija to ponoviti ispred Ivane i Marine.

PETAK Veljko i Klaudija pokušavaju shvatiti zašto je Ante Veljku uplatio jamčevinu dok ih Marina i Ivana prisluškuju. Petra želi da Lorena ima savršenu vjenčanicu. Drago, svjestan da će morati financirati haljinu, pokušava od Joce posuditi novac. Zrinka provodi vrijeme u baru s Antom nakon što ju je izvukao iz nevolje. Jakov se pokušava izboriti za svoju plaću.

KUMOVI

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Macani shvate da bi im se Petrescuova aktovka mogla obiti o glavu. Panika raste kad im inspektor javi da pripreme snimke sigurnosne kamere. Zvone ne može vjerovati kakvoj se političkoj pogibelji Martin izložio. Stanislav savjetuje Tomija oko problema s Larom, i sam želeći ispraviti pogreške sa Spomenkom.

UTORAK Nakon što su mislili da su elegantno riješili sve probleme, Macanima i Gotovcima opljačkaju kuće i hotel. Aljoša, Šima i Janko saznaju da Vinko nije vratio sav novac koji je bio u aktovci. To čuje i Ivka, koja je u pljački ostala bez kartaške zarade.

SRIJEDA Macani imaju novu provalu, a Vinko shvaća da mu je ukraden Petrescuov novac. Anđela je prespavala kod Mirjane, ali ne želi da mjesto to zna pa laže da pomaže Mirjani u gostionici jer je njoj loše. Laž na kraju preraste u priču da je Mirjana u depresiji jer je sama. Zvoni Luce ostavlja Andriju na čuvanje.

PETAK Vinko nikom na imanju ne daje da izlazi iz kuće, što remeti Ivkine kockarske planove. Anđela uvjerava Mirjanu da mora naći nekog. Zovko dolazi k Spomenki na večeru, a Braco vidi da Spomenka ima gosta, ali ne zna koga. Lara se nalazi s novinarom da sanira situaciju oko eksplozije i pljačke u hotelu.

CACAU

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Susana kaže Tomanéu, Sal i Salomão da vjeruje da će joj Majoris pomoći u borbi protiv Simone. Júlia se sukobi s Lalá i Simone. Upozori ih da će se vratiti na svoje mjesto u odvjetničkom uredu i udaljiti Lalá.

UTORAK Sal sazna da su Simone i Rui ljubavnici i da su njih dvoje spavali u sobi u kojoj je Justino ležao u komi. Tiago kaže Martimu da se već sukobio s Marcom kako bi zaštitio Cacau.

SRIJEDA Simone podere Justinovu oporuku. Svi se prisjećaju njezinih prijašnjih pokušaja da ga ubije te slute da je možda ona kriva za njegovu smrt.

ČETVRTAK Lalá optuži Simone da je ubila Justina, a Simone se brani govoreći da je htjela spriječiti rastavu i zaštititi svoj dio imetka. Júlia sluša kako Salomão objašnjava da je Simone izgubila svoje nasljedstvo.

PETAK Sal savjetuje Tiagu da obavijesti Cacau o Marcovoj prijetnji. Lalá vjeruje da je Tomané dao videozapise policiji i kaže da su on i Lola čitali oporuku.